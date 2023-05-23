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    Украинец попытался ввезти через российско-эстонскую границу винтовки и прицелы

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    На автомобильном пункте пропуска МАПП Ивангород Кингисеппской таможни предотвратили попытку незаконного ввоза пневматических винтовок и оптических прицелов. Их перевозил гражданин Украины 1961 года рождения. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

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    Мужчина на пункте пропуска сообщил, что у него нет товаров, которые подлежат обязательному декларированию. При осмотре автомобиля таможенники обнаружили 6 пневматических винтовок и 7 оптических прицелов.

    «Товары были сокрыты от таможенного контроля под другими вещами. Винтовки и прицелы не содержат внешних следов эксплуатации, перемещались в фирменных упаковках. Данные товары признаны товарами не для личного пользования, задекларированы они не были, разрешительные документы на их ввоз отсутствовали», — рассказал начальник таможенного поста МАПП «Ивангород» Теймур Мамедов.

    Винтовки и прицелы изъяты и направлены на экспертизу, возбуждено дело об административном правонарушении.

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    Комментарии 3

    Гость23 Мая 2023 в 11:24
    И что?
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