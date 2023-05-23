Украинец попытался ввезти через российско-эстонскую границу винтовки и прицелы

На автомобильном пункте пропуска МАПП Ивангород Кингисеппской таможни предотвратили попытку незаконного ввоза пневматических винтовок и оптических прицелов. Их перевозил гражданин Украины 1961 года рождения. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.
Мужчина на пункте пропуска сообщил, что у него нет товаров, которые подлежат обязательному декларированию. При осмотре автомобиля таможенники обнаружили 6 пневматических винтовок и 7 оптических прицелов.
«Товары были сокрыты от таможенного контроля под другими вещами. Винтовки и прицелы не содержат внешних следов эксплуатации, перемещались в фирменных упаковках. Данные товары признаны товарами не для личного пользования, задекларированы они не были, разрешительные документы на их ввоз отсутствовали», — рассказал начальник таможенного поста МАПП «Ивангород» Теймур Мамедов.
Винтовки и прицелы изъяты и направлены на экспертизу, возбуждено дело об административном правонарушении.