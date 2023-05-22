Один из предполагаемых диверсантов, проникших в Белгородскую область, объявлен в розыск МВД

В розыск объявлен националист Алексей Левкин, которого подозревают в попытке проникновения в Белгородскую область в составе украинской ДРГ. В базе МВД указано, что мужчина 1984 года рождения разыскивается по статье УК РФ, но не уточняется, по какой именно.
Но как 22 мая уточнили ТАСС в правоохранительных органах, Левкин в составе украинской диверсионной группы якобы проник на территорию Белгородской области. В настоящее время его судьба неизвестна.
Левкин был заочно арестован в 2018 году. Его обвиняют по
Днем 22 мая стало известно о том, что на территорию Грайворонского района Белгородской области зашла украинская ДРГ. Им дали бой Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ. Восемь человек получили ранения, погибших нет. Большая часть населения приграничного района и райцентра покинула территорию. О ситуации доложено президенту Владимиру Путину. В регионе ввели правовой режим контртеррористической операции.
* 2 августа 2022 года признан террористической организацией и запрещен на территории РФ.