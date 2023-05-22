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    Один из предполагаемых диверсантов, проникших в Белгородскую область, объявлен в розыск МВД

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    В розыск объявлен националист Алексей Левкин, которого подозревают в попытке проникновения в Белгородскую область в составе украинской ДРГ. В базе МВД указано, что мужчина 1984 года рождения разыскивается по статье УК РФ, но не уточняется, по какой именно.

    Но как 22 мая уточнили ТАСС в правоохранительных органах, Левкин в составе украинской диверсионной группы якобы проник на территорию Белгородской области. В настоящее время его судьба неизвестна.

    Левкин был заочно арестован в 2018 году. Его обвиняют по ч. 1 ст. 282.1 (создание экстремистского сообщества) и ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, в том числе с использованием интернета). Левкин является соратником осужденного на 4 года колонии жителя Москвы Романа Железнова, признанного виновным в участии в боевых действиях в составе запрещенного в РФ полка «Азов»*.

    Днем 22 мая стало известно о том, что на территорию Грайворонского района Белгородской области зашла украинская ДРГ. Им дали бой Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ. Восемь человек получили ранения, погибших нет. Большая часть населения приграничного района и райцентра покинула территорию. О ситуации доложено президенту Владимиру Путину. В регионе ввели правовой режим контртеррористической операции.

    * 2 августа 2022 года признан террористической организацией и запрещен на территории РФ.

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