Один из предполагаемых диверсантов, проникших в Белгородскую область, объявлен в розыск МВД

В розыск объявлен националист Алексей Левкин, которого подозревают в попытке проникновения в Белгородскую область в составе украинской ДРГ. В базе МВД указано, что мужчина 1984 года рождения разыскивается по статье УК РФ, но не уточняется, по какой именно.



Но как 22 мая уточнили ТАСС в правоохранительных органах, Левкин в составе украинской диверсионной группы якобы проник на территорию Белгородской области. В настоящее время его судьба неизвестна.

