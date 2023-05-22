В Белгородской области сбили беспилотник

Беспилотник сбила система ПВО в Белгородской области. Об этом 22 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Последствия на земле уточняют оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее стало известно, что двое мужчин и одна женщина получили осколочные ранения в результате обстрела в Грайвороне. Снарядами были повреждены три частных жилых дома и здание администрации. В селе Замостье снаряд попал в детский сад, в здании произошел пожар. Пострадала женщина, у нее ранена рука, помощь жительнице оказали на месте. Также мужчину и женщину госпитализировали с минно-взрывными ранениями после обстрела села Глотово.
Днем 22 мая стало известно о том, что на территорию Грайворонского района Белгородской области зашла украинская ДРГ. Им дали бой Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ. О ситуации доложено президенту Владимиру Путину. Подробнее — здесь.