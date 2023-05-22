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    В Белгородской области сбили беспилотник

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    19 комментариев

    Беспилотник сбила система ПВО в Белгородской области. Об этом 22 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Последствия на земле уточняют оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

    Ранее стало известно, что двое мужчин и одна женщина получили осколочные ранения в результате обстрела в Грайвороне. Снарядами были повреждены три частных жилых дома и здание администрации. В селе Замостье снаряд попал в детский сад, в здании произошел пожар. Пострадала женщина, у нее ранена рука, помощь жительнице оказали на месте. Также мужчину и женщину госпитализировали с минно-взрывными ранениями после обстрела села Глотово.

    Днем 22 мая стало известно о том, что на территорию Грайворонского района Белгородской области зашла украинская ДРГ. Им дали бой Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ. О ситуации доложено президенту Владимиру Путину. Подробнее — здесь.

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    Комментарии 19

    Гость22 Мая 2023 в 17:59
    В одном Днепре вчера сбили 20 шахедов, и что, там не такие же люди живут как в российском силе?
    +1−0
    Slava_Rossii222 Мая 2023 в 17:56
    Почему армия России, так плохо охраняет границы и безопасность россиян?
    За что мы платим огромные налоги на содержание армии?
    +2−0
    27938189022 Мая 2023 в 17:55
    Там ещё что то про вертолёт было.
    +1−0
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