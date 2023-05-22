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    Врачи НИИ скорой помощи начинают «коллекционировать» пациентов с отравлением мухоморами, хотя их предупреждали

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    10 комментариев

    Жителя Московского района привезли в больницу с отравлением мухоморами. Ядовитый гриб он принимал в капсулах.

    19-летнего пациента привезли в НИИ скорой помощи около трех ночи, стало известно «Фонтанке» 22 мая. Пациенту поставили, по предварительной информации, острое отравление и, промыв желудок, отправили на отделение токсикологии.

    По предварительной информации, молодой человек переборщил с капсулами БАД, в которых есть мухомор.

    «Фонтанка» писала, что в начале мая в НИИ уже привозили мужчину с аналогичным анамнезом. Он принимал купленные в интернете капсулы для того, чтобы лучше спать. Тогда как специалисты уверены, что у организма обратная реакция на эти препараты.

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    Комментарии 10

    Zet22 Мая 2023 в 14:08
    Вообще-то там на этикетке написано, что капсулы действуют только если их запивать кротовухой. А он не прочёл...
    +0−0
    Гость22 Мая 2023 в 14:06
    "Врачи НИИ скорой помощи начинают «коллекционировать» пациентов с отравлением мухоморами," - медицинским спиртом заливают, али формалином?
    +0−0
    Slava_Rossii222 Мая 2023 в 13:47
    Всё вредно, если это употреблять без меры.
    +0−0
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