Врачи НИИ скорой помощи начинают «коллекционировать» пациентов с отравлением мухоморами, хотя их предупреждали

Жителя Московского района привезли в больницу с отравлением мухоморами. Ядовитый гриб он принимал в капсулах.



19-летнего пациента привезли в НИИ скорой помощи около трех ночи, стало известно «Фонтанке» 22 мая. Пациенту поставили, по предварительной информации, острое отравление и, промыв желудок, отправили на отделение токсикологии.



По предварительной информации, молодой человек переборщил с капсулами БАД, в которых есть мухомор.



«Фонтанка» писала, что в начале мая в НИИ уже привозили мужчину с аналогичным анамнезом. Он принимал купленные в интернете капсулы для того, чтобы лучше спать. Тогда как специалисты уверены, что у организма обратная реакция на эти препараты.

