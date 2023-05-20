14 ножевых, прикрытых суицидом. Что известно об убийстве беременной в петербургском отеле

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Покалечивший себя контрактник из больницы исповедуется в гибели подруги, зарезанной в петербургском отеле «Вертикаль». Он подтвердил: за трагедией стояла измена, но только не его.

К 20 мая медикам удалось привести в чувство 30-летнего пациента настолько, чтобы допустить к нему сотрудников правоохранительных органов. Следующая встреча, вероятно, предстоит уже с военным СК. Материалы передают ведомству — под подозрением военнослужащий из воинской части на севере Ленинградской области. На данный момент, по информации «Фонтанки», он берёт на себя убийство, совершённое во время увольнительной.

38-летняя возлюбленная смертельно расстроила внезапной откровенностью. Как говорит, на пятом месяце беременности узнать, что отцом станет другой, был не готов. А дальше захлестнули эмоции. О теле женщины в номере отеля на Большом Сампсониевском в службу 112 сообщили около половины второго часа дня 18 мая — через десять минут после рассказа о разбившемся постояльце. Мужчину с переломанными ногами и другими травмами увезли в Елизаветинскую больницу. Спрашивать о чём-либо его было бесполезно, нужно было спасать. Следственно-оперативная группа нашла его следы на седьмом этаже отеля. Первой и основной версией стало убийство.

Следственный комитет в квалификации отметил и положение погибшей. Не прошло и двух часов, как было возбуждено дело по пункту «г» второй части статьи 105 УК — умышленное причинение смерти женщине, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности. Сотрудники успели узнать о непростых отношениях пары и ветрености мужчины, который как будто задумывался уйти к более молодой сопернице. Рассматривали версию о ссоре, в разгар которой мужчина убил подругу, а потом покинул отель в обход двери.

Из найденной в номере записки следовало, что оба уходили добровольно. «Фонтанке» доподлинно не известно содержимое, но написано было, похоже, больше пары строк. Изучая эпистолярное прощание от имени погибшей, сотрудники, вероятно, припомнили письмо из Простоквашино. Автор не мог определиться с родом глаголов. После тщательного осмотра тела версия о самоубийстве женщины, увидев которое из жизни рванул сожитель, рассыпалась карточным домиком. Рана на задней стороне шеи едва ли могла быть нанесена самостоятельно. Всего их четырнадцать — тоже не типичная для суицида картина.

Возвращённый с того света контрактник успел признаться и в отчаянной попытке замаскировать содеянное. Записку, как говорит, написал сам, а после вышел так, как вышел. Известно, что он зарегистрирован в Лаголово. Она — в другой областной деревне, Пехенец. Жизнь простой не была. В Интернете ей успели припомнить карьеру в порноиндустрии и похоронить Amy Days — не слишком известную и завершившую съёмки лет десять назад. В декабре 2021 года женщина получила условные два года за два эпизода растраты. Дело слушалось в особом порядке — вину она признавала. Менее чем через год она снова привлекла внимание полиции. Ей вменили пособничество в обороте наркотиков и ограничили подпиской о невыезде. В Лужском райсуде Ленобласти очередное заседание назначено на 26 мая.