«Машина времени» в центре Петербурга. Смотрите, как люди радуются друзьям из прошлого

Тысячи петербуржцев вспомнили детство благодаря параду и выставке ретротранспорта на Васильевском острове и в центре города 20 мая. Там побывал и фотограф «Фонтанки».



Одной улицы для более чем 300 машин (включая грузовики и общественный транспорт) не хватило. Они разместились на набережной Фонтанки и площади Белинского, Кленовой аллее, Инженерной, Замковой и Караванной улицах. Среди раритетов — вагон конки № 114, трамвай военной эпохи МС-1, вагон МС-2 1931 года выпуска, который за долгую службу получил прозвище «Хозяин», любимчик детей «синий троллейбус» МТБ-82Д, редкий грузовик МАЗ-500 1-й серии.

