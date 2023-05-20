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    «Машина времени» в центре Петербурга. Смотрите, как люди радуются друзьям из прошлого

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    3 комментария

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Тысячи петербуржцев вспомнили детство благодаря параду и выставке ретротранспорта на Васильевском острове и в центре города 20 мая. Там побывал и фотограф «Фонтанки».

    Одной улицы для более чем 300 машин (включая грузовики и общественный транспорт) не хватило. Они разместились на набережной Фонтанки и площади Белинского, Кленовой аллее, Инженерной, Замковой и Караванной улицах. Среди раритетов — вагон конки № 114, трамвай военной эпохи МС-1, вагон МС-2 1931 года выпуска, который за долгую службу получил прозвище «Хозяин», любимчик детей «синий троллейбус» МТБ-82Д, редкий грузовик МАЗ-500 1-й серии.

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    Парад начался утром на Васильевском: колонны стартовали от гостиницы «Прибалтийская» и через Дворцовый мост выезжали на Невский. Выставка продлится до 21 часа.

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