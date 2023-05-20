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    Множество старых машин на улицах Петербурга не случайность. Их количество символично

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    Фото: Полина Ёлкина
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    В Северной столице 20 мая проходит VIII Петербургский международный парад ретротранспорта. Первая колонна стартовала в 9:45 с Морской набережной и площади Беллинсгаузена — от гостиницы «Прибалтийская». Легковые автомобили отъезжают до 12:30.

    В параде принимают участие легковые автомобили, мотоциклы, спецтехника, 18 грузовых автомобилей, а также общественный транспорт: пять троллейбусов, семь трамваев и 47 автобусов — всего 320 единиц техники. Столько лет исполнится Санкт-Петербургу через неделю.

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    Колонны следуют с Васильевского острова через Дворцовый мост по Невскому проспекту и финишируют на Инженерной улице, где старые машины распахнут свои двери для всех желающих. Там же можно посмотреть и ретротрамваи. Выставка на Инженерной, Кленовой аллее, Замковой и Караванной улицах, набережной Фонтанки и площади Белинского продлится до 21 часа.

    Фото: Полина Ёлкина

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