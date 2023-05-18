Госстройнадзор прокомментировал начало демонтажа дома Басевича

Демонтажные работы по дому Басевича на Большой Пушкарской улице являются законными: застройщик получил разрешительную документацию и вправе приступить к работам. Об этом 18 мая «Фонтанке» сообщили в Госстройнадзоре Петербурга.



«Судом сняты обеспечительные меры защиты. Застройщик вправе приступить к работам на объекте в соответствии с выданным разрешением на строительство. Проектной документацией предусмотрены демонтажные работы», — пояснили в службе.



В городском комитете по строительству «Фонтанке» рассказали: «Подрядчик работает в рамках действующего контракта. Все обеспечительные меры сняты».

