Госстройнадзор прокомментировал начало демонтажа дома Басевича

Демонтажные работы по дому Басевича на Большой Пушкарской улице являются законными: застройщик получил разрешительную документацию и вправе приступить к работам. Об этом 18 мая «Фонтанке» сообщили в Госстройнадзоре Петербурга.
«Судом сняты обеспечительные меры защиты. Застройщик вправе приступить к работам на объекте в соответствии с выданным разрешением на строительство. Проектной документацией предусмотрены демонтажные работы», — пояснили в службе.
В городском комитете по строительству «Фонтанке» рассказали: «Подрядчик работает в рамках действующего контракта. Все обеспечительные меры сняты».
О начале демонтажа с применением тяжелой техники ранее в этот день сообщили градозащитники, в частности телеграм-канал «SOS СПб Снос».
Проект реконструкции самой известной петербургской заброшки под комплекс апартаментов для артистов театра имени Бориса Эйфмана реализует ООО «ПСБ Жилстрой». Активисты называют реконструкцию сносом, так как по проекту предполагается демонтаж всех аварийных конструкций с сохранением только первых пяти этажей лицевой части дома. Два верхних этажа (шестой и седьмой) предполагается воссоздать.
Ранее суд снял обеспечительные меры в виде запрета на работы в доме Басевича. Градозащитники продолжают судиться, активисты пытаются оспорить разрешение на строительство, которое было выдано в конце 2022 года, проектную документацию, а также отказ Смольного включить здание в перечень объектов культурного наследия.