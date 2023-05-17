У вас абсурд, а у нас инструкция. Антисанитарный спектакль МДТ поставили в суде

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Роспотребнадзор нашёл угрозу населению за кулисами петербургского МДТ. Но творческий беспорядок успел исчезнуть вместе с Данилой Козловским, и спектакли снова дают в театре, а не в суде. В новой афише «Враг народа» и «…да не судимы будете».

Куйбышевский районный суд Петербурга 17 мая оштрафовал на 15 тысяч рублей Малый драматический театр — Театр Европы за санитарно-эпидемиологическое разгильдяйство. Принудительный простой прерван, хотя галёрка уже предрекала: «Кранты!»



«Много вопросов, даже не знаю, с чего начать», — перебирал возражения юрист Владимир Сторублёвцев. Натиск трёх сотрудников Роспотребнадзора, перетряхнувших закулисье, он выдерживал в одиночку. Рядом молчал исполнительный директор МДТ Давид Вольфовский — его к судебному разбирательству не допустили.



Для санврачей Театр Европы начался не с вешалки, а с водомерного узла и вентиляции. И нарушений они нашли, как говорят, очень много.

Как объяснила главный специалист Роспотребнадзора Надежда Иванова, непосредственно участвовавшая в проверке 5 мая и выступавшая свидетелем, утверждённая в прошлом году руководством театра программа контроля опиралась на утратившие силу нормативные акты. В марте 2021 года они «изменились полностью», а в МДТ о правилах «знать не знали».

«Фонтанка» рассказывала о списке претензий, который уложили в протокол. Театр их не признаёт, но уже исправил. Так, готовы предоставить акт от 10 мая, который опровергнет предположение об опасности микроклимата в зрительском зале на 450 мест. Он потребовался после вопроса о надежности герметизации воздуховода. Роспотребнадзор усомнился в стопроцентности.



— У вас всё предположения, — укоряет юрист.

— У нас служба направлена на то, чтобы предупредить вероятность возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний. А вы делаете всё, чтобы их спровоцировать.

— Вы это проверяли?

— Мы не можем проверить за два дня. Но вы должны подтвердить, что у вас кратность воздухообмена соответствует в зале и не скапливаются микробная флора и пыль.



В эпидемиологически важном помещении водомерного узла подсыхает новая краска. Хотя в театре, похоже, так и не поняли, как могут заразить воду там, где к ней нет доступа. Упрёк в захламленности отклоняется как необоснованный.



— Это наше помещение, мы вправе распоряжаться им по своему усмотрению. Театру и так места не хватает, чтобы использовать большое помещение только для двух труб.

Нехватку места ревизоры заметили. Правда, и её ставят в укор.

— У вас не помещение, а ниша, прикрытая тряпкой. Такое хранение инвентаря не позволяет сушить его после уборки. Дефекты отделки, — обличает главный специалист РПН.

Развивая уборочную тему, предлагает сценарий: сотрудник выбирает ведро не по маркировке, а какое нравится — зелёное или синее, ветошью натирает унитаз, ею же проходится по перилам и после туалета намывает буфет.



— Поклёп на театр, — возражает Сторублёвцев. — Учреждение неоднократно подвергалось проверкам. Не было претензий.

Он уверен, что соблюдение требований зависит не от наличия бирки на швабре или дополнительной инструкции, обязательность которой в СанПИНе не нашёл и суд, а от добросовестности работника. Инвентарь, впрочем, как заверяет, промаркировали, места для хранения и мытья оборудовали.

— Не знаю, почему не заметили, уважаемый суд. Вот фотографии.

— Вы такие помещения видели? — судья Александр Жуков демонстрирует приложение с фото. Его представители театра успели подготовить только для суда, на заседании приходилось делиться.



— Нет, нам не было предъявлено. А это душевая, — всматривается Иванова.



— Это вы считаете, что душевая, — защитник не теряет уверенности в праве театра определять назначение комнат.

— В душе, наверное, нельзя мыть? — уточняет судья.

— Нельзя. Должна быть возможность набрать воду, продезинфицировать и слить. Не в унитаз, — объясняет представитель Роспотребнадзора и, похоже, находит ещё один огрех: — Как можно сушить ветошь на батарее? На отопительном приборе!

Театр стал домом для сотрудников настолько, что и к мусору из медкабинета они относятся, уверены в РПН, не так. Возможности медпункта ограничиваются таблеткой, зелёнкой и звонком в неотложку. Но наличие лицензии Росздравнадзора делает все отходы медицинскими, вплоть до люминесцентной лампы. Причём зелёная ватка и просроченные лекарства — разные классы, требующие особой утилизации, а не «ЖКС увозит бог знает куда».



— У нас нет… — начал было защитник, заслышав о просрочке.

— Могу фото показать в телефоне, — прервал заместитель начальника Центрального территориального отдела Дмитрий Фёдоров и продолжил о необходимости строгого учёта: — Это вы говорите — абсурд, а у меня конкретные требования.

Некоторые, как выяснилось, завышенные. Дюжина сотрудников с флюорографией старше года резко сократились после того, как судья процитировал приказ Минздрава о сроках проведения профилактических осмотров.

— Взрослые — один раз в год при показателях общей заболеваемости туберкулёзом 40 и более на 100 тысяч и один раз в два года при показателе менее.

— У нас именно один раз в год.

— А какой в Петербурге показатель заболеваемости? — задал каверзный вопрос Жуков и прервал молчание сотрудника: — Не ищите. 19,4 на начало года и 21 в прошлом.



Недочёты буфета и служебной столовой от Роспотребнадзора объясняла заместитель начальника Татьяна Ланько. Она же составляла протокол. В МДТ не в качестве зрителя ей довелось побывать не впервые. И если при плановой проверке вопросов к одному пищеблоку не возникло, то внеплановый визит в «сердце» кухни заставил ужаснуться.

Зафиксировали и острую необходимость генеральной уборки, и наспех припрятанные корнеплоды там, где должны быть только очищенные овощи.



— Всё в кучу. Это в столовой? — показывает фото судья.

— Да-да, так формально ко всему относитесь, — обращается свидетель к представителям МДТ. — Стало обидно за людей, которые там работают. Заслуженные артисты. Всё намешано, стыдно возражать. Там же нарезку для буфета делают, для зрителей.

В театре настаивают: тараканы и мыши не бегают, отравлений не было.



— Это опять предположение, что мы всё делаем плохо. Одним ножом на одном столе, который никогда не моют.

— И ниже, судя по фото, тоже, — оценил суд неаппетитные фото.

— Было ужасно, — добавляет Ланько.

Роспотребнадзор желал профилактически прикрыть. Статья 6.3 КоАП позволяет до 90 суток.

На галёрке народному артисту Сергею Курышеву тем временем объясняли про важность поточности и разделения готовых блюд и сырых полуфабрикатов.

— Кранты вам за вашу кухню, Серёжа. Картошку прятать по пакетам — совсем бред.

Вопреки опасениям, уже вечером в МДТ возобновили спектакли. Начали с «Братьев Карамазовых» и «…да не судимы будете». Афиша на конец месяца претерпела изменения. Данила Козловский, политические взгляды которого связывали с внезапной инспекцией, за два дня до заседания объявил об отпуске до конца года.



Спектакли с ним заменили на «Дядю Ваню», «Чайку», «Три сестры» и «Враг народа» — постановку, которую после премьеры в 2013 году называли режиссёрской дерзостью Льва Додина. Сюжет не теряет актуальности.

Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»

