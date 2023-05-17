Вспоминали 45-й, меняли решения судей и доказывали, что мы лучшие в мире. Как сборная Ротенберга выиграла суперсерию против Белоруссии

Возможно, вы не знали, но сборная России под руководством Романа Ротенберга в блистательном стиле победила в суперсерии Белоруссию. Отдел спорта «Фонтанки» о том, чем живет отечественный хоккей, пока в Финляндии без него проходит чемпионат мира.
В параллельной вселенной прямо сейчас Петербург принимает чемпионат мира по хоккею на новенькой «СКА Арене» на месте снесенного СКК. Внимание всех болельщиков Земли приковано к городу на Неве. В суровой реальности еще в апреле 2022 года Международная федерация хоккея турнир перенесла в Финляндию, где он в эти дни и проходит. Без сборной России и по известным причинам. C достройкой арены решили не спешить — смысла уже нет. Но руководство отечественного хоккея отчаиваться не стало и придумало «убийцу чемпионата мира». Была создана команда под названием «
О том, что эта команда называется «
«Можно быть патриотами в теории, а на деле — ребята приехали в национальную команду и показали себя настоящими патриотами. Они даже свои семьи бросили, чтобы сыграть за сборную. У всех приоритет номер один — сборная России», — говорил перед стартом суперсерии Роман Ротенберг.
Может показаться, что сборная Белоруссии и Казахстана — это несерьезно. Но главный тренер «
«У сборной Беларуси сильнейший тренерский штаб. Белорусов возглавил Дмитрий Квартальнов. Он был одним из лучших специалистов в КХЛ, был основателем системы ЦСКА. Здесь будут игры очень высокого международного уровня. Казахстан тоже готовится к чемпионату мира. Вся страна будет жить играми сборной России!» — пообещал он и все вопросы сразу отпали.
Первая игра прошла 2 мая в Челябинске. «
«Арбитры не тот эпизод смотрели. Смотрели на шайбу, но она не выходила. Там при входе в зону был чистый офсайд. Судьи — тоже люди, они иногда ошибаются. Наверное, между нами была неправильная коммуникация», — объяснил потом Роман Ротенберг.
В раздевалке главный тренер не скупился на похвалу.
«Все красавцы, сыграли с горячим сердцем, холодной головой. Доказали всем, всей стране, что мы лучшие. Тем не менее это только первая игра. Всех с победой, продолжаем работать дальше», — обратился к игрокам Роман Ротенберг.
Если у кого-то оставались сомнения в важности всего происходящего, то все они отпали в этот самый момент. Речь идет ни много ни мало о престиже страны. Серию с Белоруссией надо было выигрывать во что бы то ни стало. К слову, в Челябинске игры «
Вторая игра против Белоруссии получилась более упорной. Российская команда победила уже не так уверенно 6:2. Белорусы забросили и третий гол, но его вновь отменили после запроса Романа Ротенберга.
«Как я вчера и говорил, вторую игру мы постарались провести еще ярче, чем первую. Очень рад, что ребята правильно отреагировали, не потеряли настрой и вторую встречу сыграли уверенно с первой минуты», — сказал после матча Ротенберг.
Он также отметил, что по скоростям и мастерству игроков обе команды заслуживают играть на чемпионате мира и даже на Олимпиаде. К слову, если в первом матче «
Далее сборная… ой… «
«Думаю, что мы — это очень серьезный спарринг-партнер, а чем сложнее спарринг, тем легче в бою. Я думаю, что мы выводим Казахстан на новый уровень. Желаем им удачи на чемпионате мира», — отметил Роман Ротенберг после игры.
К слову, этого уровня Казахстану почему-то пока не особо хватает на чемпионате мира: в трех играх всего одна победа — над совсем слабой Норвегией по буллитам 5:4. Еще дважды казахи без вариантов уступили Чехии (1:5) и Швейцарии (0:5).
Дальше опять пошли матчи против Белоруссии. И тут наступил шок. «
«Мы просто были под нагрузками, а белорусы оказались свежее. Усилим реализацию, улучшим тактические детали. С ребятами поговорили в раздевалке. Все прекрасно всё понимают. Играет сборная России, и все хотят выиграть. В следующем матче сделаем всё возможное, чтобы показать ту яркую игру, которая у нас была в Челябинске», — пообещал Ротенберг.
А может, виноват тренер? Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что нет.
«Игроки притерлись, привыкли к друг другу и подумали, что легко обыграют, но не получилось. У нас хоккейная страна, все, кто в хоккее, следят и смотрят эти матчи. Ротенберг справляется с работой на посту главного тренера команды "
«Нынешнее турне сыграет очень важную роль для развития и популяризации хоккея в стране. В этом у меня нет никаких сомнений», — сказал бывший тренер клубов КХЛ Герман Титов.
Четвертая встреча против против Белоруссии проходила в особый день — 9 мая. «
«Сегодня перед нами была двойная ответственность. Мы не имели права проиграть. Выходили с двойным настроем. Слава богу, что получилось победить. Все выкладывались по максимуму», — говорил после матча нападающий российской команды Матвей Мичков. «Сборная России воспитывает патриотизм в хоккеистах. 9 мая всегда играем на победу. Помним подвиг воинов-победителей, низкий им поклон», — заявил президент ФХР Владислав Третьяк.
Уже в Туле российская команда обыграла белорусов 4:1 и 2:1.
«Обе наши команды достойны выступать на чемпионате мира. Мы смотрели матч Финляндия — США и посчитали, что мы с белорусами играем интереснее», — подчеркнул Ротенберг высокий уровень хоккея в суперсерии.
Последние две игры проходили в Минске, и тут белорусы вновь устроили сюрприз, победив в первом матче на своем льду 3:2. Расстроило ли это Романа Ротенберга? Ничуть.
«Если вы посмотрите на наши матчи, то там очень много серьезнейших силовых приемов, которые ни в чем не уступают — вот сейчас смотрим плей-офф НХЛ и плей-офф КХЛ, и чемпионат мира. Наши игры ни в чем не уступают — даже намного лучше, потому что эти ребята лучшие в мире, они достойны играть на чемпионате мира. Забиваются красивейшие голы, красивые комбинации, ребята играют все дружно вместе. Они играют в современный хоккей, агрессивный, который ничем не уступает лучшим сборным командам мира», — отметил он.
Напряжение в этой игре было настолько высоко, что Роман Ротенберг в какой-то момент забрался на бортик.
«Когда идет игра без правил, я буду защищать своих пацанов. Потому что не бывает легкой жизни в хоккее. Вспомните, сколько у нас было сложных ситуаций! Ну, сейчас нам дали удаление в конце матча, когда мы хотели отыграться. А вспомните, как было в финале Пхенчхана в 2018 году. Мы тогда тоже сняли вратаря, а Илья Каблуков выиграл борьбу в своей зоне сразу у трех немцев, как в
Он также добавил, что следующая игра — самая важная и команде нужно «выдать лучший матч в жизни». Заключительная встреча осталась за «
«На моем опыте было многое — чемпионаты мира, Олимпиада. Но этот турнир — самый сложный в моей жизни. Многие тренеры мне сами звонят из Канады. Они видят нашу хоккейную систему и благодарят за нее. Вот мне Боб Хартли (обладатель Кубка Стэнли и Кубка Гагарина. — Прим. ред.) часто звонит, Дэйв Кинг (призер Олимпиады и чемпионатов мира, член зала славы ИИХФ. — Прим. ред.), Майк Кинэн (обладатель Кубка Стэнли и Кубка Гагарина. — Прим. ред.). И они все говорят, что Россия идет в правильном направлении. Мы играем так, как в НХЛ, как в сборной Канады — у нас лучшие образцы хоккея. Но при этом есть свое, наша русская смекалка, наше наследие сборной СССР», — подытожил выступление «
К сожалению, у телезрителей суперсерия почему-то не вызвала большого интереса. По данным «Медиаскопа», с 1 по 7 мая ни один матч не вошел в десятку самых популярных программ «Матч ТВ», а с 8 по 14 мая почетное
Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»