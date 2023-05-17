Вспоминали 45-й, меняли решения судей и доказывали, что мы лучшие в мире. Как сборная Ротенберга выиграла суперсерию против Белоруссии

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Возможно, вы не знали, но сборная России под руководством Романа Ротенберга в блистательном стиле победила в суперсерии Белоруссию. Отдел спорта «Фонтанки» о том, чем живет отечественный хоккей, пока в Финляндии без него проходит чемпионат мира.



В параллельной вселенной прямо сейчас Петербург принимает чемпионат мира по хоккею на новенькой «СКА Арене» на месте снесенного СКК. Внимание всех болельщиков Земли приковано к городу на Неве. В суровой реальности еще в апреле 2022 года Международная федерация хоккея турнир перенесла в Финляндию, где он в эти дни и проходит. Без сборной России и по известным причинам. C достройкой арены решили не спешить — смысла уже нет. Но руководство отечественного хоккея отчаиваться не стало и придумало «убийцу чемпионата мира». Была создана команда под названием « Россия 25 » под руководством перспективного тренера Романа Ротенберга, которая провела настоящую суперсерию, почти как в 1972 году. Только вместо канадцев — сборная Белоруссии и немного Казахстана.



О том, что эта команда называется « Россия 25 » и к настоящей сборной не имеет отношения, забыли сразу. Во всех интервью руководство говорило именно о национальной команде. Речи и призывы соответствующие: хоккеисты должны биться за страну!

«Можно быть патриотами в теории, а на деле — ребята приехали в национальную команду и показали себя настоящими патриотами. Они даже свои семьи бросили, чтобы сыграть за сборную. У всех приоритет номер один — сборная России», — говорил перед стартом суперсерии Роман Ротенберг.



Может показаться, что сборная Белоруссии и Казахстана — это несерьезно. Но главный тренер « России 25 » (будем называть команду все-так официально) так не считает. «У сборной Беларуси сильнейший тренерский штаб. Белорусов возглавил Дмитрий Квартальнов. Он был одним из лучших специалистов в КХЛ, был основателем системы ЦСКА. Здесь будут игры очень высокого международного уровня. Казахстан тоже готовится к чемпионату мира. Вся страна будет жить играми сборной России!» — пообещал он и все вопросы сразу отпали.



Первая игра прошла 2 мая в Челябинске. « Россия 25 » обыграла сборную Белоруссии со счетом 4:0. По ходу матча произошел подозрительный эпизод. За 10 минут до финальной сирены белорусы все-таки забили гол, но Роман Ротенберг взял тренерский запрос. Судьи после просмотра видеоповтора подтвердили, что всё было сделано по правилам. Однако главного тренера « России 25 » их решение не устроило. Он вновь подозвал арбитров, о чем-то поговорил, те вновь поехал смотреть повтор и… не засчитали взятие ворот.



«Арбитры не тот эпизод смотрели. Смотрели на шайбу, но она не выходила. Там при входе в зону был чистый офсайд. Судьи — тоже люди, они иногда ошибаются. Наверное, между нами была неправильная коммуникация», — объяснил потом Роман Ротенберг.



В раздевалке главный тренер не скупился на похвалу.

«Все красавцы, сыграли с горячим сердцем, холодной головой. Доказали всем, всей стране, что мы лучшие. Тем не менее это только первая игра. Всех с победой, продолжаем работать дальше», — обратился к игрокам Роман Ротенберг.

Если у кого-то оставались сомнения в важности всего происходящего, то все они отпали в этот самый момент. Речь идет ни много ни мало о престиже страны. Серию с Белоруссией надо было выигрывать во что бы то ни стало. К слову, в Челябинске игры « России 25 » действительно вызвали интерес: «Арена-Трактор», которая вмещает 7500 зрителей, была почти под завязку. Но тут, как и с домашними матчами «Зенита», всегда есть простор для маневра.



Вторая игра против Белоруссии получилась более упорной. Российская команда победила уже не так уверенно 6:2. Белорусы забросили и третий гол, но его вновь отменили после запроса Романа Ротенберга.

«Как я вчера и говорил, вторую игру мы постарались провести еще ярче, чем первую. Очень рад, что ребята правильно отреагировали, не потеряли настрой и вторую встречу сыграли уверенно с первой минуты», — сказал после матча Ротенберг.

Он также отметил, что по скоростям и мастерству игроков обе команды заслуживают играть на чемпионате мира и даже на Олимпиаде. К слову, если в первом матче « Россия 25 » выходила на лед в специальной форме, то во второй игре на хоккеистах была уже классическая форма национальной команды. Ну чтобы уже совсем никаких вопросов не было.



Далее сборная… ой… « Россия 25 » отправилась в Астану на турнир Qazaqstan Hockey Open 2023. Казахстан, который вовсю готовился к чемпионату мира, уступил со счетом 0:3.



«Думаю, что мы — это очень серьезный спарринг-партнер, а чем сложнее спарринг, тем легче в бою. Я думаю, что мы выводим Казахстан на новый уровень. Желаем им удачи на чемпионате мира», — отметил Роман Ротенберг после игры.

К слову, этого уровня Казахстану почему-то пока не особо хватает на чемпионате мира: в трех играх всего одна победа — над совсем слабой Норвегией по буллитам 5:4. Еще дважды казахи без вариантов уступили Чехии (1:5) и Швейцарии (0:5).

Дальше опять пошли матчи против Белоруссии. И тут наступил шок. « Россия 25 » неожиданно проиграла 4:7.

«Мы просто были под нагрузками, а белорусы оказались свежее. Усилим реализацию, улучшим тактические детали. С ребятами поговорили в раздевалке. Все прекрасно всё понимают. Играет сборная России, и все хотят выиграть. В следующем матче сделаем всё возможное, чтобы показать ту яркую игру, которая у нас была в Челябинске», — пообещал Ротенберг.

А может, виноват тренер? Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что нет.

«Игроки притерлись, привыкли к друг другу и подумали, что легко обыграют, но не получилось. У нас хоккейная страна, все, кто в хоккее, следят и смотрят эти матчи. Ротенберг справляется с работой на посту главного тренера команды " Россия 25" », — уверен знаменитый специалист. «Нынешнее турне сыграет очень важную роль для развития и популяризации хоккея в стране. В этом у меня нет никаких сомнений», — сказал бывший тренер клубов КХЛ Герман Титов.

Четвертая встреча против против Белоруссии проходила в особый день — 9 мая. « Россия 25 » выиграла 5:1 и заставила вновь говорить о себе. Праздник придал успеху особый характер хотя, казалось бы, играли против бывшей советской республики.

«Сегодня перед нами была двойная ответственность. Мы не имели права проиграть. Выходили с двойным настроем. Слава богу, что получилось победить. Все выкладывались по максимуму», — говорил после матча нападающий российской команды Матвей Мичков. «Сборная России воспитывает патриотизм в хоккеистах. 9 мая всегда играем на победу. Помним подвиг воинов-победителей, низкий им поклон», — заявил президент ФХР Владислав Третьяк.



Уже в Туле российская команда обыграла белорусов 4:1 и 2:1.

«Обе наши команды достойны выступать на чемпионате мира. Мы смотрели матч Финляндия — США и посчитали, что мы с белорусами играем интереснее», — подчеркнул Ротенберг высокий уровень хоккея в суперсерии.

Последние две игры проходили в Минске, и тут белорусы вновь устроили сюрприз, победив в первом матче на своем льду 3:2. Расстроило ли это Романа Ротенберга? Ничуть.

«Если вы посмотрите на наши матчи, то там очень много серьезнейших силовых приемов, которые ни в чем не уступают — вот сейчас смотрим плей-офф НХЛ и плей-офф КХЛ, и чемпионат мира. Наши игры ни в чем не уступают — даже намного лучше, потому что эти ребята лучшие в мире, они достойны играть на чемпионате мира. Забиваются красивейшие голы, красивые комбинации, ребята играют все дружно вместе. Они играют в современный хоккей, агрессивный, который ничем не уступает лучшим сборным командам мира», — отметил он.



Напряжение в этой игре было настолько высоко, что Роман Ротенберг в какой-то момент забрался на бортик.

«Когда идет игра без правил, я буду защищать своих пацанов. Потому что не бывает легкой жизни в хоккее. Вспомните, сколько у нас было сложных ситуаций! Ну, сейчас нам дали удаление в конце матча, когда мы хотели отыграться. А вспомните, как было в финале Пхенчхана в 2018 году. Мы тогда тоже сняли вратаря, а Илья Каблуков выиграл борьбу в своей зоне сразу у трех немцев, как в 1945‑м », — провел неожиданные параллели Роман Ротенберг.



Он также добавил, что следующая игра — самая важная и команде нужно «выдать лучший матч в жизни». Заключительная встреча осталась за « Россией 25 » 3:2, как и вся серия 6–2 (считаются только матчи с Белоруссией). Команде даже вручили настоящий Кубок.

«На моем опыте было многое — чемпионаты мира, Олимпиада. Но этот турнир — самый сложный в моей жизни. Многие тренеры мне сами звонят из Канады. Они видят нашу хоккейную систему и благодарят за нее. Вот мне Боб Хартли (обладатель Кубка Стэнли и Кубка Гагарина. — Прим. ред.) часто звонит, Дэйв Кинг (призер Олимпиады и чемпионатов мира, член зала славы ИИХФ. — Прим. ред.), Майк Кинэн (обладатель Кубка Стэнли и Кубка Гагарина. — Прим. ред.). И они все говорят, что Россия идет в правильном направлении. Мы играем так, как в НХЛ, как в сборной Канады — у нас лучшие образцы хоккея. Но при этом есть свое, наша русская смекалка, наше наследие сборной СССР», — подытожил выступление « России 25 » Роман Ротенберг.



К сожалению, у телезрителей суперсерия почему-то не вызвала большого интереса. По данным «Медиаскопа», с 1 по 7 мая ни один матч не вошел в десятку самых популярных программ «Матч ТВ», а с 8 по 14 мая почетное 8-е место заняла шестая игра серии (2:1 ОТ). В былые времена даже игры сборной на Евротуре регулярно залетали в топы трансляций, не говоря уже про чемпионаты мира и Олимпиады. Например, в ноябре 2021-го игра Евротура Россия — Чехия была второй самой популярной трансляцией «Матча» за неделю. Но это всё лишь статистика, которая, как известно, один из трех видов лжи. Главное, что Россия идет в правильном направлении.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

