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    Вспоминали 45-й, меняли решения судей и доказывали, что мы лучшие в мире. Как сборная Ротенберга выиграла суперсерию против Белоруссии

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Возможно, вы не знали, но сборная России под руководством Романа Ротенберга в блистательном стиле победила в суперсерии Белоруссию. Отдел спорта «Фонтанки» о том, чем живет отечественный хоккей, пока в Финляндии без него проходит чемпионат мира.

    В параллельной вселенной прямо сейчас Петербург принимает чемпионат мира по хоккею на новенькой «СКА Арене» на месте снесенного СКК. Внимание всех болельщиков Земли приковано к городу на Неве. В суровой реальности еще в апреле 2022 года Международная федерация хоккея турнир перенесла в Финляндию, где он в эти дни и проходит. Без сборной России и по известным причинам. C достройкой арены решили не спешить — смысла уже нет. Но руководство отечественного хоккея отчаиваться не стало и придумало «убийцу чемпионата мира». Была создана команда под названием «Россия 25» под руководством перспективного тренера Романа Ротенберга, которая провела настоящую суперсерию, почти как в 1972 году. Только вместо канадцев — сборная Белоруссии и немного Казахстана.

    О том, что эта команда называется «Россия 25» и к настоящей сборной не имеет отношения, забыли сразу. Во всех интервью руководство говорило именно о национальной команде. Речи и призывы соответствующие: хоккеисты должны биться за страну!

    «Можно быть патриотами в теории, а на деле — ребята приехали в национальную команду и показали себя настоящими патриотами. Они даже свои семьи бросили, чтобы сыграть за сборную. У всех приоритет номер один — сборная России», — говорил перед стартом суперсерии Роман Ротенберг.

    Может показаться, что сборная Белоруссии и Казахстана — это несерьезно. Но главный тренер «России 25» (будем называть команду все-так официально) так не считает.

    «У сборной Беларуси сильнейший тренерский штаб. Белорусов возглавил Дмитрий Квартальнов. Он был одним из лучших специалистов в КХЛ, был основателем системы ЦСКА. Здесь будут игры очень высокого международного уровня. Казахстан тоже готовится к чемпионату мира. Вся страна будет жить играми сборной России!» — пообещал он и все вопросы сразу отпали.

    Первая игра прошла 2 мая в Челябинске. «Россия 25» обыграла сборную Белоруссии со счетом 4:0. По ходу матча произошел подозрительный эпизод. За 10 минут до финальной сирены белорусы все-таки забили гол, но Роман Ротенберг взял тренерский запрос. Судьи после просмотра видеоповтора подтвердили, что всё было сделано по правилам. Однако главного тренера «России 25» их решение не устроило. Он вновь подозвал арбитров, о чем-то поговорил, те вновь поехал смотреть повтор и… не засчитали взятие ворот.

    «Арбитры не тот эпизод смотрели. Смотрели на шайбу, но она не выходила. Там при входе в зону был чистый офсайд. Судьи — тоже люди, они иногда ошибаются. Наверное, между нами была неправильная коммуникация», — объяснил потом Роман Ротенберг.

    В раздевалке главный тренер не скупился на похвалу.

    «Все красавцы, сыграли с горячим сердцем, холодной головой. Доказали всем, всей стране, что мы лучшие. Тем не менее это только первая игра. Всех с победой, продолжаем работать дальше», — обратился к игрокам Роман Ротенберг.

    Если у кого-то оставались сомнения в важности всего происходящего, то все они отпали в этот самый момент. Речь идет ни много ни мало о престиже страны. Серию с Белоруссией надо было выигрывать во что бы то ни стало. К слову, в Челябинске игры «России 25» действительно вызвали интерес: «Арена-Трактор», которая вмещает 7500 зрителей, была почти под завязку. Но тут, как и с домашними матчами «Зенита», всегда есть простор для маневра.

    Вторая игра против Белоруссии получилась более упорной. Российская команда победила уже не так уверенно 6:2. Белорусы забросили и третий гол, но его вновь отменили после запроса Романа Ротенберга.

    «Как я вчера и говорил, вторую игру мы постарались провести еще ярче, чем первую. Очень рад, что ребята правильно отреагировали, не потеряли настрой и вторую встречу сыграли уверенно с первой минуты», — сказал после матча Ротенберг.

    Он также отметил, что по скоростям и мастерству игроков обе команды заслуживают играть на чемпионате мира и даже на Олимпиаде. К слову, если в первом матче «Россия 25» выходила на лед в специальной форме, то во второй игре на хоккеистах была уже классическая форма национальной команды. Ну чтобы уже совсем никаких вопросов не было.

    Далее сборная… ой… «Россия 25» отправилась в Астану на турнир Qazaqstan Hockey Open 2023. Казахстан, который вовсю готовился к чемпионату мира, уступил со счетом 0:3.

    «Думаю, что мы — это очень серьезный спарринг-партнер, а чем сложнее спарринг, тем легче в бою. Я думаю, что мы выводим Казахстан на новый уровень. Желаем им удачи на чемпионате мира», — отметил Роман Ротенберг после игры.

    К слову, этого уровня Казахстану почему-то пока не особо хватает на чемпионате мира: в трех играх всего одна победа — над совсем слабой Норвегией по буллитам 5:4. Еще дважды казахи без вариантов уступили Чехии (1:5) и Швейцарии (0:5).

    Дальше опять пошли матчи против Белоруссии. И тут наступил шок. «Россия 25» неожиданно проиграла 4:7.

    «Мы просто были под нагрузками, а белорусы оказались свежее. Усилим реализацию, улучшим тактические детали. С ребятами поговорили в раздевалке. Все прекрасно всё понимают. Играет сборная России, и все хотят выиграть. В следующем матче сделаем всё возможное, чтобы показать ту яркую игру, которая у нас была в Челябинске», — пообещал Ротенберг.

    А может, виноват тренер? Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что нет.

    «Игроки притерлись, привыкли к друг другу и подумали, что легко обыграют, но не получилось. У нас хоккейная страна, все, кто в хоккее, следят и смотрят эти матчи. Ротенберг справляется с работой на посту главного тренера команды "Россия 25"», — уверен знаменитый специалист.

    «Нынешнее турне сыграет очень важную роль для развития и популяризации хоккея в стране. В этом у меня нет никаких сомнений», — сказал бывший тренер клубов КХЛ Герман Титов.

    Четвертая встреча против против Белоруссии проходила в особый день — 9 мая. «Россия 25» выиграла 5:1 и заставила вновь говорить о себе. Праздник придал успеху особый характер хотя, казалось бы, играли против бывшей советской республики.

    «Сегодня перед нами была двойная ответственность. Мы не имели права проиграть. Выходили с двойным настроем. Слава богу, что получилось победить. Все выкладывались по максимуму», — говорил после матча нападающий российской команды Матвей Мичков. «Сборная России воспитывает патриотизм в хоккеистах. 9 мая всегда играем на победу. Помним подвиг воинов-победителей, низкий им поклон», — заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

    Уже в Туле российская команда обыграла белорусов 4:1 и 2:1.

    «Обе наши команды достойны выступать на чемпионате мира. Мы смотрели матч Финляндия — США и посчитали, что мы с белорусами играем интереснее», — подчеркнул Ротенберг высокий уровень хоккея в суперсерии.

    Последние две игры проходили в Минске, и тут белорусы вновь устроили сюрприз, победив в первом матче на своем льду 3:2. Расстроило ли это Романа Ротенберга? Ничуть.

    «Если вы посмотрите на наши матчи, то там очень много серьезнейших силовых приемов, которые ни в чем не уступают — вот сейчас смотрим плей-офф НХЛ и плей-офф КХЛ, и чемпионат мира. Наши игры ни в чем не уступают — даже намного лучше, потому что эти ребята лучшие в мире, они достойны играть на чемпионате мира. Забиваются красивейшие голы, красивые комбинации, ребята играют все дружно вместе. Они играют в современный хоккей, агрессивный, который ничем не уступает лучшим сборным командам мира», — отметил он.

    Напряжение в этой игре было настолько высоко, что Роман Ротенберг в какой-то момент забрался на бортик.

    «Когда идет игра без правил, я буду защищать своих пацанов. Потому что не бывает легкой жизни в хоккее. Вспомните, сколько у нас было сложных ситуаций! Ну, сейчас нам дали удаление в конце матча, когда мы хотели отыграться. А вспомните, как было в финале Пхенчхана в 2018 году. Мы тогда тоже сняли вратаря, а Илья Каблуков выиграл борьбу в своей зоне сразу у трех немцев, как в 1945‑м», — провел неожиданные параллели Роман Ротенберг.

    Он также добавил, что следующая игра — самая важная и команде нужно «выдать лучший матч в жизни». Заключительная встреча осталась за «Россией 25» 3:2, как и вся серия 6–2 (считаются только матчи с Белоруссией). Команде даже вручили настоящий Кубок.

    «На моем опыте было многое — чемпионаты мира, Олимпиада. Но этот турнир — самый сложный в моей жизни. Многие тренеры мне сами звонят из Канады. Они видят нашу хоккейную систему и благодарят за нее. Вот мне Боб Хартли (обладатель Кубка Стэнли и Кубка Гагарина. — Прим. ред.) часто звонит, Дэйв Кинг (призер Олимпиады и чемпионатов мира, член зала славы ИИХФ. — Прим. ред.), Майк Кинэн (обладатель Кубка Стэнли и Кубка Гагарина. — Прим. ред.). И они все говорят, что Россия идет в правильном направлении. Мы играем так, как в НХЛ, как в сборной Канады — у нас лучшие образцы хоккея. Но при этом есть свое, наша русская смекалка, наше наследие сборной СССР», — подытожил выступление «России 25» Роман Ротенберг.

    К сожалению, у телезрителей суперсерия почему-то не вызвала большого интереса. По данным «Медиаскопа», с 1 по 7 мая ни один матч не вошел в десятку самых популярных программ «Матч ТВ», а с 8 по 14 мая почетное 8-е место заняла шестая игра серии (2:1 ОТ). В былые времена даже игры сборной на Евротуре регулярно залетали в топы трансляций, не говоря уже про чемпионаты мира и Олимпиады. Например, в ноябре 2021-го игра Евротура Россия — Чехия была второй самой популярной трансляцией «Матча» за неделю. Но это всё лишь статистика, которая, как известно, один из трех видов лжи. Главное, что Россия идет в правильном направлении.

    Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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