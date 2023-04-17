Роман Ротенберг назначен главным тренером «России 25». Что это и какое отношение имеет к его детству

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Роман Ротенберг возглавил сборную по хоккею «Россия 25», которая уже в мае отправится по российским регионам играть матчи против Белоруссии. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, что чьи-то мечты иногда все-таки сбываются.



Хоккейный клуб СКА в финале Западной конференции проиграл ЦСКА со счетом 2–4, однако сезон для главного тренера армейцев Романа Ротенберга на этом не закончился (как и для многих игроков петербургской команды). Накануне Федерация хоккея России утвердила Ротенберга главным тренером сборной со странным названием «Россия 25». Уже совсем скоро ее можно будет увидеть в действии.



Это настоящая сборная? И да, и нет. «Россия 25» это наследница сборной России до 25 лет, которую ФХР изобрела в августе 2022 года. Тогда в федерации пытались перепридумать так называемую «олимпийскую» сборную, которая к Олимпиаде никакого отношения не имела и была фактически просто вторым составом сборной России, который играл непонятные матчи с непонятными целями: на решающие турниры в основную национальную команду все равно приезжали совсем другие хоккеисты.



Тогда и было решено придать этому хоть какой-то смысл, объявив, что теперь это сборная до 25 лет, куда будут приглашать перспективных игроков. Ожидалось, что сборная России U25 будет играть в разных второстепенных турнирах, например, в Кубке Германии и Sochi Hockey Open. В более или менее боевых условиях ее планировалось проверить на Кубке Первого канала, но политическая обстановка внесла свои коррективы. Смысл существования команды вновь растворился.

Тогда появилась команда (теперь уже именно команда, а не сборная) «Россия 25». И тут началась путаница: что же означает цифра 25 в названии. Роман Ротенберг, которого уже тогда пророчили в главные тренеры нового хоккейного коллектива, говорил, что будут вызываться любые перспективные хоккеисты вне зависимости от возраста. То есть, если ты вдруг раскрылся после 25, то у тебя все равно есть шанс. Сейчас концепция снова изменилась. Президент ФХР Владислав Третьяк говорит о том, что 25 — это средний возраст команды.



Почему Ротенберг? Главным тренером «России 25» назначили Романа Ротенберга. Причем сделали это с соблюдением всех регламентов на тренерском совете ФХР, в состав которого входят: Борис Майоров (председатель), Аркадий Ротенберг, Владислав Третьяк, Борис Михайлов, Владимир Юрзинов, Павел Буре, Игорь Тузик, Зинэтула Билялетдинов, Алексей Кудашов, Валерий Брагин, Олег Браташ, Владимир Крикунов и Сергей Светлов. Все, кроме Аркадия Ротенберга, — легенды отечественного хоккея, которые были причастны к большинству самых ярких его страниц. О том, что Аркадий Ротенберг — дядя Романа Ротенберга, думаем, напоминать не стоит.



«Для меня это большая честь. Будучи маленьким мальчиком, не мог даже мечтать об этом. Делаю все возможное для Родины. Сейчас серьезный вызов. Благодарю всех, кто проголосовал за меня», — прокомментировал Роман Ротенберг свое назначение.

Были ли другие кандидаты и по каким критериям выбирали главного тренера, ФХР раскрывать не стала, как и то, зачем вообще сейчас нужна такая команда: международный календарь по понятным причинам фактически отсутствует.

«Роман Борисович недавно работает тренером, но успел зарекомендовать себя как хороший специалист, умеющий развивать игроков, — это видно по результатам прогресса многих хоккеистов в СКА. Мы возродили практику выбора тренеров сборных команд тренерским советом», — прокомментировал решение Владислав Третьяк на официальном сайте ФХР.



Кто будет играть? И тут уже еще одна странность. ФХР сразу же после назначения Ротенберга объявила и расширенный состав «России 25». Он почти наполовину состоит из игроков СКА.

Вратари: Сергей Иванов, Дмитрий Николаев (оба — СКА), Никита Серебряков («Адмирал»), Максим Дорожко («Витязь»), Даниил Исаев («Локомотив»), Дмитрий Шугаев («Северсталь»).

Защитники: Никита Камалов, Арсений Коромыслов, Александр Никишин, Игорь Ожиганов, Михаил Пашнин, Андрей Педан, Роман Рукавишников, Георгий Солянников, Никита Смирнов (все — СКА), Александр Елесин, Даниил Мисюль (оба — «Локомотив»), Никита Новиков («Динамо»), Максим Федотов («Торпедо»), Григорий Дронов («Металлург»), Даниил Пыленков («Северсталь»), Дамир Шарипзянов («Авангард»).



Нападающие: Захар Бардаков, Александр Волков, Михаил Воробьев, Василий Глотов, Святослав Гребенщиков, Валентин Зыков, Николай Поляков, Николай Прохоркин, Марат Хайруллин, Марат Хуснутдинов, Владислав Цицюра (все — СКА), Максим Джиошвили, Дмитрий Рашевский (оба — «Динамо»), Матвей Мичков («Сочи»), Павел Порядин, Андрей Чивилев (оба — «Нефтехимик»), Максим Шабанов («Трактор»), Глеб Петров (АКМ), Ярослав Лихачев, Иван Николишин (оба — «Амур»), Денис Алексеев («Локомотив»), Сергей Гончарук, Николай Коваленко (оба — «Торпедо»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Никита Коростелев («Металлург»), Владимир Ткачев, Сергей Толчинский (оба — «Авангард»).



И не исключено, что летом представительство СКА в сборной станет еще больше. Уже сейчас поступают новости о том, что тот или иной перспективный хоккеист переедет в Петербург. Например, журналист «Спорт-Экспресс» Алексей Шевченко давал такой инсайд по вратарю «Адмирала» Никите Серебрякову. Плюс тот же Матвей Мичков находится в «Сочи» в аренде и в любой момент может присоединиться к армейцам с Невы.



А с кем играть-то будут? Уже известно, что «Россия 25» соберется для проведения учебно-тренировочных сборов 23 апреля в Новогорске, а уже 1 мая отправится в турне по регионам, в рамках которого сыграет своеобразную серию против сборной Белоруссии. Выбор городов при этом очень странный. В списке, например, есть совсем не хоккейная Тула и отсутствуют Петербург, Омск или тот же Тольятти, где очень любят хоккей, но где в последние годы не избалованы хоккеем высокого уровня.

Расписание матчей сборной «России 25» Челябинск

2 мая, 16:30 Россия 25 — Беларусь

3 мая, 16:30 Россия 25 — Беларусь

Астана (Турнир Qazaqstan Hockey Open 2023)

5 мая, 16:30 Казахстан — Россия 25

6 мая, 14:00 Россия 25 — Беларусь

Красноярск

9 мая, 12:00 Россия 25 — Беларусь

Тула

12 мая, 19:00 Россия 25 — Беларусь

13 мая, 16:30 Россия 25 — Беларусь

Минск

15 мая, 19:00 Беларусь — Россия 25

16 мая, 19:00 Беларусь — Россия 25



Время начала матчей — московское.

В общем, пока «Россия 25» больше напоминает расширенную версию хоккейного клуба СКА и просмотр в боевых условиях потенциальных новичков, а для Романа Ротенберга — шанс исполнить детскую мечту.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

