На М-10 отбойник вошёл в машину, как нож. Погибли двое

Смертельное ДТП произошло минувшей ночью на автодороге М-10 «Россия» (Москва — Санкт-Петербург) в Новгородской области. О нём сообщает областное ГУ МЧС.
16 мая около 2:50 на 409-м километре трассы, в районе Яжелбицкого сельского поселения, легковой автомобиль совершил наезд на металлическое бордюрное ограждение. На фотографиях видно, что металл воткнулся в машину и ушёл под обшивку.
В результате аварии два человека погибли, один пострадал, его передали медикам скорой помощи. Одного из погибших спасателям пришлось вырезать из машины. ГИБДД устанавливает обстоятельства ДТП.