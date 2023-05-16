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    На М-10 отбойник вошёл в машину, как нож. Погибли двое

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    Смертельное ДТП произошло минувшей ночью на автодороге М-10 «Россия» (Москва — Санкт-Петербург) в Новгородской области. О нём сообщает областное ГУ МЧС.

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    16 мая около 2:50 на 409-м километре трассы, в районе Яжелбицкого сельского поселения, легковой автомобиль совершил наезд на металлическое бордюрное ограждение. На фотографиях видно, что металл воткнулся в машину и ушёл под обшивку.

    В результате аварии два человека погибли, один пострадал, его передали медикам скорой помощи. Одного из погибших спасателям пришлось вырезать из машины. ГИБДД устанавливает обстоятельства ДТП.


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