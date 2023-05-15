    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 20

    1 м/с, вос

    765мм

    34%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd77.2eur84.25

    Роспотребнадзор призвал не бояться новых «чумных» клещей

    506
    3 комментария

    После того, как тюменские учены обнаружили и описали три новых вида клещей, СМИ сообщили что они могут быть переносчиками чумы. Роспотребнадзор уверяет, что бояться их не надо.

    Новые виды гамазовых клещей обнаружили ученые из Тюменского медицинского университета. Исследование было опубликовано в Persian Journal of Acarology. Клещей нашли на летучих мышах в Сибири и Монголии. По следам публикации некоторые СМИ сообщили, что они могут быть разносчиками не только «традиционных» боррелиоза и энцефалита, но и лихорадки и даже чуму.

    Регулятор утверждает, что подобные комментарии необоснованы. Во-первых, ученые вообще не проверяли, были ли летучие мыши заражены — они не являются носителями возбудителя чумы. Факт передачи возбудителя млекопитающим от этих клещей также установлен не был.

    Кроме того, в мире не было зафиксировано ни одного случая, когда гамазовы клещи заражали человека — люди их вообще не интересуют, отмечает Роспотребнадзор.

    «Это значит, что можно выдохнуть. Причин для беспокойства нет», — успокаивает регулятор.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close