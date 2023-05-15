Роспотребнадзор призвал не бояться новых «чумных» клещей

После того, как тюменские учены обнаружили и описали три новых вида клещей, СМИ сообщили что они могут быть переносчиками чумы. Роспотребнадзор уверяет, что бояться их не надо.

Новые виды гамазовых клещей обнаружили ученые из Тюменского медицинского университета. Исследование было опубликовано в Persian Journal of Acarology. Клещей нашли на летучих мышах в Сибири и Монголии. По следам публикации некоторые СМИ сообщили, что они могут быть разносчиками не только «традиционных» боррелиоза и энцефалита, но и лихорадки и даже чуму.

Регулятор утверждает, что подобные комментарии необоснованы. Во-первых, ученые вообще не проверяли, были ли летучие мыши заражены — они не являются носителями возбудителя чумы. Факт передачи возбудителя млекопитающим от этих клещей также установлен не был.