Главу МВД ЛНР ранили при взрыве в барбершопе: новости СВО за 15 мая

Взрыв прогремел днем в самом центре Луганска Фото: Оксана Козырева / NGS.RU Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 15 мая.



В Луганске совершили покушение на врио министра внутренних дел ЛНР Днем в центре Луганска произошел взрыв. В барбершопе на улице Демехина взорвалась граната. В итоге инцидента пострадали 7 человек, об этом в своем телеграм-канале написал врио главы ЛНР Леонид Пасечник. По его данным, все раненые госпитализированы в лечебные учреждения республики. — Четверо мужчин находятся в тяжелом состоянии, среди них парень 17 лет, а также врио министра внутренних дел по ЛНР Игорь Корнет. За жизни пострадавших борются медики, — написал Пасечник.

Игорь Корнет возглавляет МВД ЛНР с 2014 года. Глава региона уточняет, что, по предварительным данным, в барбершопе произошел подрыв. Профильные ведомства выясняют обстоятельства происшествия.

СК РФ по Луганской Народной Республике возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство, незаконном приобретении взрывчатых устройств и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Путин упростил получение гражданства для контрактников-иностранцев Иностранцы, которые во время СВО заключили контракты о прохождении службы ВС РФ сроком минимум на один год, а также их дети, супруги и родители смогут по упрощенной схеме получить российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.



Ранее на упрощенное гражданство могли рассчитывать только иностранцы и люди без гражданства, которые непосредственно принимали участие в боевых действиях не менее шести месяцев. Также упрощенка распространялась на тех, кто участвовал в конфликтах на стороне РФ меньше полугода, но получил ранение или контузию, из-за которых пришлось уволиться со службы. Правила также распространялись на семьи военных: детей, супругов и родителей. Этот закон Путин подписал в сентябре 2022 года и сократил минимальный срок, на который можно заключать контракт с иностранцами, с пяти лет до одного года.

Минобороны РФ сообщило о сбитой ракете Storm Shadow Министерство обороны России сообщило о том, что российские ПВО впервые с начала спецоперации сбили крылатую ракету большой дальности Storm Shadow. О поставках таких ракет на Украину российской стороне стало известно 11 мая. По данным оборонного ведомства, за сутки военные перехватили семь противорадиолокационных ракет HARM (их производят в США) и десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS.

Ранее сообщалось, ВСУ нанесли утром по Луганску удар двумя крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате было повреждено остекление 7 многоквартирных домов, административное здание и 2 легковых автомобиля.



Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета, способная поражать цель на расстоянии более 250 километров. Эти ракеты Великобритания передала Украине на прошлой неделе. Кадыров заявил, что выкупил своего коня через спецслужбы Украины Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его коня, которого, как сообщалось ранее, украли в Чехии, на самом деле везут к нему. В начале марта у чешских СМИ появилась информация, что принадлежащего Кадырову породистого жеребца Зазу похитили из конюшни, где он содержался в качестве замороженного на основании санкций имущества. — Теперь можно рассказать, что же тогда произошло на самом деле. Не переживайте, с Зазу всё хорошо, — написал Кадыров в своем Telegram-канале. — В начале года на меня через посредников вышли представители украинских спецслужб, которые предложили выкупить Зазу. Они знали про мою привязанность к скакуну и не прогадали — конечно же, я согласился. Честно говоря, думал, что Зазу будет передан как-то официально, со снятием с него санкций и тому подобным. Но оказалось, что у спецслужб был дерзкий план — они просто инсценировали его кражу из конюшни в Чехии в сговоре с чешскими полицейскими.

Глава Чечни пишет, что возвращение коня обошлось ему в 18 тысяч долларов и это меньше реальной стоимость жеребца.

В школах Белгородской области отменили последний звонок Последние звонки и праздничные линейки для выпускников отменили в населенных пунктах Белгородской области, которые находятся в 15 километрах от границы с Украиной. Об этом сообщил министр образования региона Андрей Милехин на оперативном совещании с правительством.

По словам министра, линейки для 1–10-х классов пройдут в дистанционном формате в виде праздничного классного часа. Мероприятия планировали провести 23 мая. В неприграничных муниципалитетах линейки проведут для учащихся всех параллелей, но с одним условием. На мероприятии не должно присутствовать более 300 человек. Школам, в которых учится больше детей, рекомендовали провести линейки в разное время.



В Белгороде, Яковлевском и Новосельском городских округах последний звонок во всех школах предложили провести только для выпускников 9-х и 11-х классов. При этом линейку в очном формате смогут посетить не более 200 человек. Для учащихся всех остальных параллелей его просят организовать в дистанционном формате — в виде классного часа.



За день до линейки школы и их территории обследуют полицейские и кинологи. В день последнего звонка их будут дополнительно охранять. На территорию школы будет организован пропускной режим. Состав гостей, родителей, родственников учащихся будут предварительно согласовывать с руководством школ. Максим Галкин* подал иск к Минюсту, чтобы отменить статус иноагента Телеведущий Максим Галкин* обратился в суд с требованием признать незаконным решение Минюста присвоить ему статус иностранного агента. Об этом сообщили в Замоскворецком суде Москвы.

По данным суда, иск зарегистрирован 11 мая, дата рассмотрения пока не назначена. Минюст России внес артиста в реестр физлиц-иноагентов 16 сентября прошлого года, объяснив это тем, что Галкин получал финансирование от Киева при «осуществлении политической деятельности».

Супруга Галкина*, народная артистка СССР Алла Пугачева, после этого призвала Минюст «зачислить в ряды иноагентов» и ее, поскольку она «солидарна со своим мужем». Однако в реестр так и не попала.



После начала спецоперации на Украине Галкин* вместе с Пугачевой уехал из России в Израиль. Телеведущий осуждал военную операцию и давал в Израиле концерты, полученные средства направлялись на помощь украинским беженцам.



Ранее судебный иск к Минюсту также подала певица Земфира*. Она потребовала признать незаконным присвоение ей статуса иноагента. Минюст принял соответствующее решение в отношении артистки в середине февраля 2023 года, объяснив это тем, что артистка «открыто выступала» в поддержку Украины, давала концерты в «недружественных странах» «с призывами против специальной военной операции».



* Признаны иноагентами на территории РФ.