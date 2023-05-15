Пасечник: Семь человек пострадали при взрыве в Луганске, в том числе врио главы МВД ЛНР

При взрыве в центре Луганска пострадали 7 человек. Они все госпитализированы. Об этом 15 мая рассказал врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

В тяжелом состоянии находятся четверо мужчин. «Среди них парень 17 лет, а также врио Министра внутренних дел по ЛНР Игорь Корнет. пострадавших борются медики», — уточнил Пасечник.



О взрыве в центре Луганска на улице Демехина в час пик стало известно днем в понедельник. Об этом рассказал врио главы ЛНР Леонид Пасечник. При взрыве оказался ранен врио главы МВД ЛНР.