Пасечник: Семь человек пострадали при взрыве в Луганске, в том числе врио главы МВД ЛНР

При взрыве в центре Луганска пострадали 7 человек. Они все госпитализированы. Об этом 15 мая рассказал врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.
В тяжелом состоянии находятся четверо мужчин. «Среди них парень 17 лет, а также врио Министра внутренних дел по ЛНР Игорь Корнет. пострадавших борются медики», — уточнил Пасечник.
О взрыве в центре Луганска на улице Демехина в час пик стало известно днем в понедельник. Об этом рассказал врио главы ЛНР Леонид Пасечник. При взрыве оказался ранен врио главы МВД ЛНР.
В пятницу, 12 мая, ВСУ обстреляли Луганск. В результате обстрела города разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий «Поли-пак» и «Милам», а также повреждено остекление 6 жилых домов, добавили в представительстве. Получил ранение депутат Госдумы Виктор Володацкий.