Пасечник: В центре Луганска в час пик прогремел взрыв

В центре Луганска на улице Демехина прогремел взрыв. Об этом 15 мая рассказал врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.
Есть пострадавшие. Их количество не уточняется. Произошел, по предварительным данным, подрыв, уточнил глава региона.
«Взрыв прогремел в самом центре Луганска в час пик, на улице Демехина. К сожалению, есть пострадавшие <…> Скорые, МЧС, все профильные ведомства уже работают на месте происшествия», — говорится в сообщении Пасечника.
Как уточнили в Общественной палате ЛНР, взрыв прогремел в близости от государственной телерадиокомпании ЛНР.
В пятницу, 12 мая, ВСУ обстреляли Луганск. В результате обстрела города разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий «Поли-пак» и «Милам», а также повреждено остекление 6 жилых домов, добавили в представительстве. Получил ранение депутат Госдумы Виктор Володацкий.