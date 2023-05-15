Пасечник: В центре Луганска в час пик прогремел взрыв

В центре Луганска на улице Демехина прогремел взрыв. Об этом 15 мая рассказал врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

Есть пострадавшие. Их количество не уточняется. Произошел, по предварительным данным, подрыв, уточнил глава региона.

«Взрыв прогремел в самом центре Луганска в час пик, на улице Демехина. К сожалению, есть пострадавшие <…> Скорые, МЧС, все профильные ведомства уже работают на месте происшествия», — говорится в сообщении Пасечника.



Как уточнили в Общественной палате ЛНР, взрыв прогремел в близости от государственной телерадиокомпании ЛНР.