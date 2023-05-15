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    При взрыве в Луганске ранен врио главы МВД ЛНР

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    19 комментариев

    При взрыве в центре Луганска пострадал врио главы МВД Луганской народной республики Игорь Корнет. Об этом 15 мая сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

    По данным агентства, он получил сильное ранение и сейчас находится в реанимации. Также в правоохранительных органах ЛНР произошедшее назвали покушением на Корнета.

    О взрыве в центре Луганска на улице Демехина в час пик стало известно днем в понедельник. Об этом рассказал врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

    В пятницу, 12 мая, ВСУ обстреляли Луганск. В результате обстрела города разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий «Поли-пак» и «Милам», а также повреждено остекление 6 жилых домов, добавили в представительстве. Получил ранение депутат Госдумы Виктор Володацкий.

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    ЛуганскВзрывЛНР

    Комментарии 19

    Гость15 Мая 2023 в 16:48
    Побрили...
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