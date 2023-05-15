Посольство РФ на Филиппинах не подтвердило, что пропавшая 22-летняя москвичка нашлась

Российское посольство на Филиппинах пока не может подтвердить информацию об обнаружении пропавшей 22-летней россиянки. Об этом 15 мая сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатов.

«Подтвердить информацию об обнаружении Юлии Чумак на территории Филиппин на данный момент не представляется возможным», — сказали в диппредставительстве.



О том, что девушка нашлась, появились сообщения в воскресенье, 14 мая. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.