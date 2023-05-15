Посольство РФ на Филиппинах не подтвердило, что пропавшая 22-летняя москвичка нашлась

Российское посольство на Филиппинах пока не может подтвердить информацию об обнаружении пропавшей
«Подтвердить информацию об обнаружении Юлии Чумак на территории Филиппин на данный момент не представляется возможным», — сказали в диппредставительстве.
О том, что девушка нашлась, появились сообщения в воскресенье, 14 мая. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
О пропаже
Москвичка Юлия Чумак собиралась устроиться на работу в филиппинскую
В Маниле девушка не стала снимать отель. Матери объяснила, что остановится у местной подруги, адрес и контакты не дала. После долгой дороги 6 мая написала, что устала, а затем прекратила выходить на связь.