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    Посольство РФ на Филиппинах не подтвердило, что пропавшая 22-летняя москвичка нашлась

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    Российское посольство на Филиппинах пока не может подтвердить информацию об обнаружении пропавшей 22-летней россиянки. Об этом 15 мая сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатов.

    «Подтвердить информацию об обнаружении Юлии Чумак на территории Филиппин на данный момент не представляется возможным», — сказали в диппредставительстве.

    О том, что девушка нашлась, появились сообщения в воскресенье, 14 мая. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

    О пропаже 22-летней россиянки, приехавшей в столицу Манилу, стало известно несколько дней назад.

    Москвичка Юлия Чумак собиралась устроиться на работу в филиппинскую IT-компанию MetroCity AI. Находясь в России, она прошла собеседование и тестовое задание онлайн, после этого ей предложили контракт. Журналисты нашли соцсети IT-стартапа, подписчиков в них очень мало и выглядят они не вполне «живыми». Тем не менее позже в них появилась информация, что компания MetroCity AI не предлагала работу россиянке.

    В Маниле девушка не стала снимать отель. Матери объяснила, что остановится у местной подруги, адрес и контакты не дала. После долгой дороги 6 мая написала, что устала, а затем прекратила выходить на связь.

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