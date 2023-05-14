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    На Филиппинах нашлась пропавшая россиянка

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    Гражданка России, пропавшая безвестно на Филиппинах, найдена живой. Об этом 14 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

    Подробности ее исчезновения не уточняются.

    О пропаже 22-летней россиянки, приехавшей в столицу Манилу, стало известно несколько дней назад.

    Москвичка Юлия Чумак собиралась устроиться на работу в филиппинскую IT-компанию MetroCity AI. Находясь в России, она прошла собеседование и тестовое задание онлайн, после этого ей предложили контракт. Журналисты нашли соцсети IT-стартапа, подписчиков в них очень мало, и выглядят они не вполне «живыми». Тем не менее позже в них появилась информация, что компания MetroCity AI не предлагала работу россиянке.

    В Маниле девушка не стала снимать отель. Матери объяснила, что остановится у местной подруги, адрес и контакты не дала. После долгой дороги 6 мая написала, что устала, а затем прекратила выходить на связь.

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