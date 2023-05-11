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    Молодая москвичка отправилась работать в филиппинский стартап и пропала

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    18 комментариев

    На Филиппинах ищут 22-летнюю россиянку, которая приехала в столицу Манилу и пропала. Об этом 11 мая пишет MSK1.RU.

    Москвичка Юлия Чумак собиралась устроиться на работу в филиппинскую IT-компанию MetroCity AI. Находясь в России, она прошла собеседование и тестовое задание онлайн, после этого ей предложили контракт. Журналисты нашли соцсети IT-стартапа, подписчиков в них очень мало, и выглядят они не вполне «живыми». Тем не менее позже в них появилась информация, что компания MetroCity AI не предлагала работу россиянке.

    В Маниле девушка не стала снимать отель. Матери объяснила, что остановится у местной подруги, адрес и контакты не дала. После долгой дороги 6 мая написала, что устала, а затем прекратила выходить на связь.

    Скриншот последней переписки с мамой с сайта <a href="https://msk1.ru/text/world/2023/05/11/72291590/?utm_source=telegram&amp;utm_medium=messenger&amp;utm_campaign=msk1" class="io-leave-page _" target="_blank">MSK1.RU</a>
    Скриншот последней переписки с мамой с сайта MSK1.RU
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    9 мая мама девушки написала пост о помощи: «Первые полдня она была на связи, а потом неожиданно пропала. Телефон недоступен, ни в мессенджерах, ни в соцсетях с того момента она не была онлайн».

    Родственники обратились в российское консульство, и там им сказали, что девушку «или на органы порезали, или в притон забрали». Однако пообещали подключить местную полицию. В итоге сейчас Юлию ищут полиция и более 100 волонтеров — проживающие на Филиппинах россияне.

    Скриншот последней переписки с мамой с сайта <a href="https://msk1.ru/text/world/2023/05/11/72291590/?utm_source=telegram&amp;utm_medium=messenger&amp;utm_campaign=msk1" class="io-leave-page _" target="_blank">MSK1.RU</a>
    Скриншот последней переписки с мамой с сайта MSK1.RU


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    Пропал человекФилиппины
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    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ20
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    Комментарии 18

    Гость11 Мая 2023 в 10:04
    С кем ещё безвиз?
    +0−0
    Гость11 Мая 2023 в 09:45
    Манила манила.
    +0−1
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