Молодая москвичка отправилась работать в филиппинский стартап и пропала

На Филиппинах ищут 22-летнюю россиянку, которая приехала в столицу Манилу и пропала. Об этом 11 мая пишет MSK1.RU.



Москвичка Юлия Чумак собиралась устроиться на работу в филиппинскую IT-компанию MetroCity AI. Находясь в России, она прошла собеседование и тестовое задание онлайн, после этого ей предложили контракт. Журналисты нашли соцсети IT-стартапа, подписчиков в них очень мало, и выглядят они не вполне «живыми». Тем не менее позже в них появилась информация, что компания MetroCity AI не предлагала работу россиянке.



В Маниле девушка не стала снимать отель. Матери объяснила, что остановится у местной подруги, адрес и контакты не дала. После долгой дороги 6 мая написала, что устала, а затем прекратила выходить на связь.