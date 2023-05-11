Молодая москвичка отправилась работать в филиппинский стартап и пропала

На Филиппинах ищут 22-летнюю россиянку, которая приехала в столицу Манилу и пропала. Об этом 11 мая пишет MSK1.RU.
Москвичка Юлия Чумак собиралась устроиться на работу в филиппинскую IT-компанию MetroCity AI. Находясь в России, она прошла собеседование и тестовое задание онлайн, после этого ей предложили контракт. Журналисты нашли соцсети IT-стартапа, подписчиков в них очень мало, и выглядят они не вполне «живыми». Тем не менее позже в них появилась информация, что компания MetroCity AI не предлагала работу россиянке.
В Маниле девушка не стала снимать отель. Матери объяснила, что остановится у местной подруги, адрес и контакты не дала. После долгой дороги 6 мая написала, что устала, а затем прекратила выходить на связь.
9 мая мама девушки написала пост о помощи: «Первые полдня она была на связи, а потом неожиданно пропала. Телефон недоступен, ни в мессенджерах, ни в соцсетях с того момента она не была онлайн».
Родственники обратились в российское консульство, и там им сказали, что девушку «или на органы порезали, или в притон забрали». Однако пообещали подключить местную полицию. В итоге сейчас Юлию ищут полиция и более 100 волонтеров — проживающие на Филиппинах россияне.