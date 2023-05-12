В Челябинске возбудили первое дело об оправдании атаки дронов на Кремль. Арестованный пьяным выступал на YouTube

Суд в Челябинске арестовал 40-летнего местного жителя из-за видео, в котором он высказывался об атаке беспилотников на Кремль. Он проведет под стражей два месяца, сообщает 12 мая пресс-служба суда.

По версии следствия, фигурант по имени Алексей Сидоров, будучи нетрезв, провел трансляцию на YouTube, в ходе которой «публично призывал к террористической деятельности, оправдывал и пропагандировал» удар беспилотниками по Кремлю. Мужчине предъявили обвинение по статье о публичном призыве к терроризму.