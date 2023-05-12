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    В Челябинске возбудили первое дело об оправдании атаки дронов на Кремль. Арестованный пьяным выступал на YouTube

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    Суд в Челябинске арестовал 40-летнего местного жителя из-за видео, в котором он высказывался об атаке беспилотников на Кремль. Он проведет под стражей два месяца, сообщает 12 мая пресс-служба суда.

    По версии следствия, фигурант по имени Алексей Сидоров, будучи нетрезв, провел трансляцию на YouTube, в ходе которой «публично призывал к террористической деятельности, оправдывал и пропагандировал» удар беспилотниками по Кремлю. Мужчине предъявили обвинение по статье о публичном призыве к терроризму.

    Адвокат просил о домашнем аресте, но суд решил иначе.

    Судя по всему, это первое уголовное дело об оправдании терроризма, возбужденное после атаки.

    В Кремле заявляли, что беспилотники пытались совершить удар по кремлевской резиденции президента России ночью 3 мая. Известно, что аппаратов было два, их вывели из строя. Никто не пострадал. По словам Пескова, главы государства в этот момент в здании не было. В Кремле заявили, что это попытка покушения на Путина. Возбуждено уголовное дело о теракте. Лидер Украины Зеленский отрицает причастность Киева к атаке.

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