«Санитарная» история продолжается. В Петербурге снова зарегистрировали дело против МДТ

Куйбышевский райсуд Петербурга зарегистрировал материалы дела об административном правонарушении в отношении Театра Европы. К производству они еще не приняты, судье не переданы.

Дело зарегистрировано по статье о нарушении санитарных правил, сообщает 12 мая объединенная пресс-служба судов Петербурга. Там уточнили, что суд не продлевал приостановку деятельности театра, поскольку это не предусмотрено законодательством.

При этом сам театр объявил об отмене спектаклей до 16 мая включительно.

Ранее суд вернул материалы дела в Роспотребнадзор. Он не нашел в них доказательств того, как именно выявленные нарушения несут угрозу жизни и здоровью.