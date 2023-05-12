Love Republic показал новый флагман. Бренду добавят премиума, обуви, спорта и белья

Петербургский ретейлер «Мэлон Фэшн Груп» продолжает расширять свои форматы. Вслед за флагманом Befree, который открылся на прошлой неделе на месте H&M в ТРК «Галерея», компания представила новую концепцию бренда Love Republic. Магазин распахнул свои двери 12 мая в том же молле на месте магазина белья Victoria's Secret — ровно напротив Maag (экс-Zara).

Как и другие бренды «Мэлон Фэшн Груп», Love Republic двигается в сторону укрупнения формата. Если ранее средняя площадь магазинов была около 380 кв. м (прежний флагман в «Галерее» 440 кв. м), то сейчас торговые точки будут занимать по 700–1 000 кв. м, рассказала директор марки Наталья Пилявская.

Сейчас сеть насчитывает 163 магазина по стране, из них 17 работают в расширенном формате. В Петербурге в ближайшее время в обновленной концепции заработает ещё 1–2 точки. В Северной столице компания больше нацелена на релокацию в пределах ТЦ, в которых уже присутствует. Более точные планы по развитию компания пока не раскрывает.

Ассортимент не будет сильно расти в количестве, а развеска станет более свободной. Зато появится премиальная линейка. Ее будут отличать более сложный крой и обработка, характерные для более дорогого сегмента, а также более натуральные ткани (вискоза, лен, шелк, натуральная кожа). К примеру, уже сейчас в новой коллекции можно найти плащ из натуральной кожи за 39,9 тыс. рублей. В среднем цена премиальной линейки будет на 20–30 % выше. В основную коллекцию добавят больше денима (джинсовой одежды) и костюмов.

Осенью в ассортименте появится белье и полноценная линия обуви (частично уже присутствует в коллекции весна-лето). Также появится одежда для занятия спортом под под-брендом Body Cult Love Republic (леггинсы, бра, куртки) и футболки в коллаборации с Алесей Кафельниковой.

Вслед за обновлением Вefree и Love Republic «Мэлон Фэшн Груп» представит расширенный формат Zarina и Sela. В Zarina, в частности, добавится мужская коллекция.

Ранее «Фонтанка» писала о планах «Мэлон Фэшн Груп» открыть новую сеть, которая станет аналогом ушедшей с рынка Massimo Dutti.