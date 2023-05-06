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    Befreе вместо H&M. Петербургская сеть показала, чем заменит шведского конкурента

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    Петербургский ретейлер Befree (входит в «Мэлон Фэшн Груп») заявил о планах вдвое нарастить объем торговой площади к 2024 году, занимая места и нишу ушедших западных марок.

    Об этом рассказала директор по маркетингу сети Анна Шмакова в ходе презентации нового формата 6 мая. По ее словам, рост будет происходит как за счёт запуска новых точек, так и переформатирования и расширения действующих.

    Фото: Befree
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    Первая точка в новой концепции уже открылась в ТРК «Галерея», частично заняв магазины шведского ретейлера H&M. Ее площадь составила чуть больше 2 тысяч квадратных метров, что более чем в два раза больше, чем стандартная площадь Befree (800 кв. м). Ассортимент увеличился на 30 %, в том числе выросла доля мужской коллекции (с 7 до 20 %). В единицах ассортимента прирост составил 65 %. Также сильно расширилась линейка обуви (+337 %), аксессуаров (+183 %), домашней и спортивной одежды и белья (+85 %), как это было, к примеру, у того же H&M.

    Женская линейка теперь будет делиться на два направления — молодежную коллекцию (Befree YNG), ориентированную на аудиторию 18+, и основную коллекцию, ориентированную на женщин от 25 лет. В свою очередь, молодежная предложит два стиля — smart и casual. Основная — три направления: деловую, каждодневную и rock.

    В Петербурге в расширенном формате работает уже три торговых точки, до конца года появится ещё две.

    Ранее «Фонтанка» писала о планах «Мэлон Фэшн Груп» открыть новую сеть, которая станет аналогом ушедшей с рынка Massimo Dutti.

    О том, что открылось на месте брендов Inditex, читайте здесь.

    Фото: Befree

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