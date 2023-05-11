Защита осужденной за финансирование сирийских террористов пенсионерки из Петербурга нацелилась на Конституционный суд

Верховный суд России оставил в силе приговор Марине Комар, которая почти год назад была осуждена по статье о финансировании терроризма. Она отправляла деньги дочери и пятерым внукам, которые заперты на территории подконтрольного курдам сирийского лагеря для военнопленных. О решении ВС РФ, которое было вынесено 11 мая, «Фонтанке» сообщил адвокат осужденной Андрей Анискевич. В июле 2022 года ее приговорили к восьми годам колонии, апелляционный военный суд в подмосковном поселке Власиха засилил решение. Марина неоднократно обращалась к уполномоченным по правам человека и ребенка, в надежде вывезти внуков и дочь из Сирии и по вопросу легитимности возбуждения в отношении нее дела. Из аппарата Москальковой обещали подключиться к вопросу на стадии кассации, но в суд никто, кроме участников процесса, не пришел.

Марину обвинили в том, что она на протяжении нескольких лет через третьих лиц переводила деньги дочери, которая из-за ультиматума мужа в 2014 году оказалась в Сирии и не могла оттуда выбраться. В 2019 году дочь Марины, вдова с пятью маленькими детьми, четверо из которых граждане России, попала в лагерь для военнопленных «Аль-Холь». В беседе с «Фонтанкой» девушка отрицала свою связь с признанной террористической организацией ИГИЛ*. В тот же год на родине она стала подозреваемой по террористическому делу, но оно замерло на стадии объявления девушки в федеральный розыск. Подробнее о ее истории тут.

После отказа в кассационной инстанции Марина и ее адвокат готовы бороться дальше. Следующий шаг — обжалование в порядке надзора в президиум ВС РФ. Правда, до президиума еще надо добраться, жалобу может не пропустить судья. Если и на этой стадии откажут, то защита намерена обращаться в Конституционный суд, поставив вопрос о том, законно ли привлекать за финансирование терроризма, если получатель денег террористом по приговору суда не признан. Марина Комар находится в СИЗО после недолгого пребывания в колонии. После перенесенной три года назад болезни, не имеющей отношения к туберкулезу, у нее в легком затемнение. Колония решила поместить ее в туберкулезный корпус при изоляторе. От чего ее лечат, для адвоката загадка.