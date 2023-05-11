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    Спустился на рельсы в метро и начал фотографироваться, процесс прервал поезд. МВД показывает видео

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    Пассажир московского метро, выбравшийся на пути, арестован. Рассказывает об происшествии и показывает видео «МВД Медиа» 11 мая.

    Инцидент произошёл на станции «Павелецкая» Замоскворецкой линии. 27-летний нетрезвый мужчина спустился на рельсы, чтобы сфотографироваться. Пассажиры призывали его подняться на платформу, но он игнорировал их слова и продолжал съёмку. И только увидев приближающийся поезд, он выбрался с путей.

    Его тут же задержали полицейские УВД на Московском метрополитене. В отделе полиции в отношении него составили протоколы об административных правонарушениях по статье 20.21 («Появление в общественных местах в состоянии опьянения») и части 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ («Нарушение требований в области транспортной безопасности»). Уже состоялся суд над нарушителем. Ему назначены двое суток ареста и штраф.

    Несколько дней назад похожий случай был на станции столичного метро «ВДНХ». Там мужчина спустился на пути, чтобы покурить.


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