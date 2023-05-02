Камера в московском метро сняла на видео, как пассажир спускается на рельсы, чтобы покурить

Полиция задержала мужчину, который спустился на пути в московском метро, чтобы выкурить сигарету. Об этом 2 мая рассказывает «МВД Медиа».
Инцидент произошел на станции метро «ВДНХ» Калужско-Рижской линии ночью. В пресс-релизе говорится, что это было «в отсутствие электропоезда», однако на записи камеры видно электричку, уходящую со станции. Камера зафиксировала, как пассажир пробирается в служебную зону и спускается с платформы на рельсы. Однако он не учёл работу автоматики.
«МВД Медиа»
«После срабатывания сигнального устройства, контролирующего проникновение человека в тоннель, нарушитель незамедлительно был задержан подоспевшими сотрудниками патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене и доставлен в отдел полиции для разбирательства», — отмечают в МВД.
Нарушителем оказался 31-летний уроженец Пермского края, он объяснил правоохранителям, что очень хотел курить. В отношении него составили протокол по статье 11.15, часть 3, КоАП РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности). Суд назначил ему административный арест на семь суток.