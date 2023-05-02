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    Камера в московском метро сняла на видео, как пассажир спускается на рельсы, чтобы покурить

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    3 комментария

    Полиция задержала мужчину, который спустился на пути в московском метро, чтобы выкурить сигарету. Об этом 2 мая рассказывает «МВД Медиа».

    Инцидент произошел на станции метро «ВДНХ» Калужско-Рижской линии ночью. В пресс-релизе говорится, что это было «в отсутствие электропоезда», однако на записи камеры видно электричку, уходящую со станции. Камера зафиксировала, как пассажир пробирается в служебную зону и спускается с платформы на рельсы. Однако он не учёл работу автоматики.

    «МВД Медиа»

    «После срабатывания сигнального устройства, контролирующего проникновение человека в тоннель, нарушитель незамедлительно был задержан подоспевшими сотрудниками патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене и доставлен в отдел полиции для разбирательства», — отмечают в МВД.

    Нарушителем оказался 31-летний уроженец Пермского края, он объяснил правоохранителям, что очень хотел курить. В отношении него составили протокол по статье 11.15, часть 3, КоАП РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности). Суд назначил ему административный арест на семь суток.

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    Комментарии 3

    Гость02 Мая 2023 в 10:20
    Курение - зло!
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