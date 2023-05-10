В Курганской и двух соседних областях потушили пожары, угрожавшие населенным пунктам

В Курганской, Свердловской и Тюменской областях потушили ландшафтные пожары, угрожавшие населенным пунктам. Об этом 10 мая сообщает пресс-служба МЧС России.
В регионах всё еще горят леса — сотрудники ведомства помогают их тушить специалистам авиалесоохраны.
При пожарах в Курганской области погиб 21 человек и пострадало 13, было возбуждено уголовное дело по статье о халатности. В Свердловской области огнем было охвачено больше 33 тысяч гектаров леса. Крупные пожары уничтожили в трех регионах почти 5,7 тысячи строений, включая 535 домов.