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    ТАСС: В Курганской области при массовых пожарах погиб уже 21 человек

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    При пожарах в Курганской области погиб 21 человек, передаёт 9 мая ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

    «Число погибших выросло с 19 до 21 человека. Количество погибших может увеличиться», — сказал собеседник агентства.

    Пока сообщается о 13 пострадавших.

    Из-за пожаров в Курганской области отменили шествие и салют в День Победы. По информации регионального главка МЧС, огонь уничтожил и повредил свыше 300 жилых домов и 3900 построек. Для приема заявлений от пострадавших организованы передвижные пункты, сообщает портал 45.ru.

    Ранее в Курган приехал глава МЧС России Александр Куренков. Он будет координировать ликвидацию природных пожаров. О ситуации Куренков доложил президенту страны Владимиру Путину. Глава государства пообещал помочь погорельцам. Пожары в регионе сейчас тушат 1290 человек, задействованы 332 единицы техники, включая авиацию МЧС России.

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