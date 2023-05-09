При пожарах в Курганской области погиб 21 человек, передаёт 9 мая ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

«Число погибших выросло с 19 до 21 человека. Количество погибших может увеличиться», — сказал собеседник агентства.

Пока сообщается о 13 пострадавших.

Из-за пожаров в Курганской области отменили шествие и салют в День Победы. По информации регионального главка МЧС, огонь уничтожил и повредил свыше 300 жилых домов и 3900 построек. Для приема заявлений от пострадавших организованы передвижные пункты, сообщает портал 45.ru.