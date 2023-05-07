Трое погибли в результате пожаров в Курганской области. СК усмотрел халатность

Уголовное дело по статье «халатность» возбуждено следователями из-за масштабных пожаров в Курганской области. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
По данным следствия, пожары принесли значительный материальный ущерб для граждан и хозяйствующих субъектов. Известно о гибели трех человек, но точное число жертв еще устанавливается.
СК считает, что распространение огня стало возможным по причине возможной халатности со стороны ответственных должностных лиц, которые не приняли необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности.
К расследованию привлекут группу опытных следователей-криминалистов. Будут произведены необходимые экспертизы и дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных и иных лиц по профилактике и предупреждению пожаров, а также соблюдению противопожарного режима.
В МЧС России тем временем наращивают группировку сил и средств для борьбы с пожарами. В регион прибыл самолет ИЛ-76. Помогают аэромобильные группировки из других областей. Все с огнем будут бороться более 1000 человек и около 250 единиц техники.
«Фонтанка» ранее рассказывала об эвакуации деревень и микрорайонов в Курганской области. В регионе объявлен режим ЧС.
С пожарами также активно борются в Тюменской и Свердловской областях. В последней за сутки зарегистрировано 70 природных пожаров на площади 51 416 гектаров, из них ликвидировано 13 на площади 1810,41 гектара.