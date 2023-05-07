Трое погибли в результате пожаров в Курганской области. СК усмотрел халатность

Уголовное дело по статье «халатность» возбуждено следователями из-за масштабных пожаров в Курганской области. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба регионального управления СКР.



По данным следствия, пожары принесли значительный материальный ущерб для граждан и хозяйствующих субъектов. Известно о гибели трех человек, но точное число жертв еще устанавливается.



СК считает, что распространение огня стало возможным по причине возможной халатности со стороны ответственных должностных лиц, которые не приняли необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности.

