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    Курганская область горит и спасается. В одной из деревень горят школа и 20 домов

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    Эвакуация объявлена в ряде населенных пунктов Курганской области и микрорайонах самого Кургана из-за природных пожаров и задымления. Издание 45.RU ведет онлайн-трансляцию.

    правительство Курганской области

    С вечера людей вывозят в безопасное место из деревень Белый Яр, Восточная, Редькино, Плоская, Сладко-Карасинское, поселка Березовский, микрорайонов Смолино, Челноково, Глинки и Затобольный. Жители покидают свои дома, собрав вещи и забрав животных. Люди вынуждены стоять в пробках из-за перекрытия дорог.

    «СНТ "Раздолье" (район деревни Лукино) заволокло дымом, пожар как будто прямо рядом. Очень страшно, мы не знаем, что делать. Эвакуации не было. Только успел выскочить из дома и уехать в сторону, никакие документы взять не успел, из-за того очень сильно надышался дымом», — рассказывает житель соседнего кооператива «Черемушки-4».

    ТАСС пишет, что в деревне Юлдус горят школа и 20 домов. Очевидцы в соцсетях делятся страшными кадрами пожаров в регионе. Пожары тушат 700 человек и 200 единиц техники.

    Наиболее сложная обстановка с пожарами, по данным МЧС, складывается в пригороде Кургана, Кетовском, Белозерском, Варгашинском, Шадринском, Альменевском, Мишкинском округах.

    Тем временем с завтрашнего дня в регионе ожидается постепенное похолодание. Температура будет ниже нормы на 1–3 градуса.

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