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    Путин подписал указ о проведении военных сборов. Кого касается призыв на сборы в 2023 году?

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    82 комментария
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    Президент РФ Владимир Путин в среду, 10 мая, подписал указ о призыве россиян на военные сборы. Как сказано в документе, призывать граждан будут для прохождения сборов в ВС РФ, в войсках нацгвардии, органах государственной охраны и ФСБ. Ответственными за проведение военных сборов назначены правительство и органы местной власти.

    В документе два пункта носят гриф «для служебного пользования». В публичной части нет данных о сроках сборов и о числе людей, которых на них призовут.

    Что такое военные сборы?

    Сборы запасников — плановое и ежегодное мероприятие. После появления указа президента РФ военное ведомство готовит директиву и спускает ее в военкоматы. Россиянам, находящимся в запасе или резерве, начинают рассылать повестки.

    ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» разделяет военные сборы на два типа — учебные и сборы по проверке боевой и мобилизационной готовности воинских частей, военных комиссариатов. Продолжительность сборов не может превышать два месяца, призывать на них нельзя чаще одного раза в три года. Исключение есть только для резервистов. А общая продолжительность военных сборов для россиян не может превышать 12 месяцев за все время нахождения в запасе.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    Кого могут призвать на военные сборы в 2023 году?

    На сборы могут призвать каждого россиянина, находящегося в запасе. Он формируется из прошедших срочную службу, выпускников военных образовательных учреждений, тех, кто прошел альтернативную службу, и тех, кто оказался освобожден от армии по достижении 27 лет или по иным причинам. Зачисляют в запас и уклонистов, не служивших в армии без законных оснований. Кроме того, в запасе находятся женщины, которые имеют военно-учетную специальность.

    Есть и освобожденные от военных сборов:

    • женщины;
    • забронированные россияне на период мобилизации и в военное время;
    • сотрудники органов внутренних дел, нацгвардии, противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и таможенных органов;
    • гражданский персонал ВС РФ и других войск;
    • работники авиационного и железнодорожного транспорта, летно-технический состав этих организаций;
    • плавающий состав морского и речного флота, а также рыбной промышленности — в период навигации;
    • россияне, занятые на посевных и уборочных работах;
    • педагогические работники образовательных учреждений;
    • обучающиеся по очной или очно-заочной форме обучения;
    • те, кто имеет трех и более несовершеннолетних детей;
    • имеющие основания для отсрочки от призыва на военную службу;
    • находящиеся за пределами России;
    • члены российского парламента, руководители высших органов госвласти, главы регионов;
    • прошедшие альтернативную гражданскую службу;
    • уволенные с военной службы; они имеют право на освобождение от военных сборов в течение 2 лет с момента увольнения.
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    До скольких лет призывают на военные сборы?

    Есть возрастные ограничения, после достижения которых на сборы не призывают. Все зависит от нахождения в запасе и воинского звания.

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    Повестки на объявленные военные сборы будут приходить резервистам в прежней форме, об этом 10 мая ТАСС заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Однако в некоторых регионах, по его словам, их будут дублировать и электронным способом.

    Серьёзные изменения в законодательстве о призыве на воинскую службу вступили в силу 14 апреля. Они направлены в первую очередь против уклонистов. Повестка теперь носит уведомительный характер, и подлежащий призыву обязан сам явиться в военкомат, вне зависимости от ее получения.

    Военком наделен правом временно ограничить передвижение призывника за рубеж, регистрацию им сделок и ИП, выдачу ему кредитов, управление транспортным средством. Но эта норма начнет действовать только осенью, обещал главный идеолог закона об электронных повестках — председатель комитета Госдумы по обороне Картаполов.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Скриншот сайта «КонсультантПлюс»

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