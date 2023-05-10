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    Погибшего соратника Захара Прилепина представили к награде

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    Соратник писателя Захара Прилепина Александр Шубин, погибший при подрыве автомобиля, представлен к ордену Мужества и ведомственной награде Росгвардии. Об этом 10 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Прилепина. «Александр Шубин представлен к ведомственной награде Росгвардии и ордену Мужества — государственной награде РФ», — заявили там.

    Напомним, машину писателя подорвали 6 мая в Нижегородской области, когда он возвращался из новых регионов. Прилепин был за рулем, впоследствии его госпитализировали. Его сослуживец ехал на пассажирском сиденье и скончался. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. По подозрению в причастности к покушению на жизнь Прилепина задержали Александра Пермякова. Он признался следователю, что действовал по заданию украинских спецслужб. Суд арестовал его на два месяца.

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