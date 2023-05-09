ЖИВАЯ ВОДА. Андрей Константинов

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«Фонтанка» продолжает публиковать главы из киносценария Андрея Константинова «Живая вода» о странных и почти фантастических событиях в Белоруссии во время Великой Отечественной войны.

Первая серия

Вторая серия

Третья серия

Четвертая серия

Пятая серия



6-я серия.

Операция «Брюс» «Фонтанка» продолжает публиковать главы из киносценария Андрея Константинова «Живая вода» о странных и почти фантастических событиях в Белоруссии во время Великой Отечественной войны.



6.1. РАЙЦЕНТР. УЛОЧКА. ЧАСТНЫЙ ДОМ. НАТ. НОЧЬ

Окраина. Частный сектор. Уличного освещения нет, и сейчас это только на руку Азарёнку. Крадучись, он добирается до дома тестя, перемахивает через невысокий забор и быстрым шагом идёт к дому. Со стороны собачьей будки доносится угрожающее рычание, предваряющее лай, но Азарёнок его опережает, успокаивая.



АЗАРЁНОК (негромко)

Спокойно, Жулик. Свои.

Пёс, узнав, радостно виляет хвостом. Азарёнок подходит к тёмному окошку, осторожно стучит по стеклу. Через какое-то время за окошком обозначается тусклый свет — это тесть зажёг керосиновую лампу и, подойдя к окну, тревожно всматривается в ночь.



АЗАРЁНОК

Это я, Борис Михалыч! Открывай.

Азарёнок поднимается на крылечко. Открывается дверь, на пороге появляется изумлённый тесть с лампой.

ТЕСТЬ

Яков? Ты?! Ты как здесь?

АЗАРЁНОК (тревожно озираясь)

Може, вопросы лучше в хате позадавать?

ТЕСТЬ (спохватившись)

Да-да, конечно. Проходи.

Гомель. Отступление из города. Август 1941 Фото: nashkraj.info Поделиться Поделиться





6.2.1. РАЙЦЕНТР. ЧАСТНЫЙ ДОМ. ГОРНИЦА. ИНТ. НОЧЬ

Тесть вводит зятя в горницу и первым делом бросается к окну, поплотнее задёрнуть занавески. Азарёнок берёт стул, подсаживается к столу и осторожно сгружает на пол свой заплечный сидор. Устало выдыхает: добрался. Встревоженный тесть садится напротив, поставив лампу на середину стола.

АЗАРЁНОК

От наших, из Гомеля, известия есть?

ТЕСТЬ (качая головой)

Взял немец Гомель.

АЗАРЁНОК (вскинувшись)

Как? Когда?! Не может быть!

ТЕСТЬ

Своими глазами читал. Позавчера полицаи на всех углах газету расклеили.



АЗАРЁНОК (с надеждой)

Може, нарочно брешут? (Тесть молча пожимает плечами; зять перебирает варианты) А може, они успели из Гомеля до Брянска податься? До тётки Тамары?



ТЕСТЬ (вздохнув)

Дай-то Бог… Ты-то откуда взялся, Яков? (С горьким сарказмом) Что? Всё, кончились-разбежались твои партизаны?

АЗАРЁНОК (обиженно)

Не кончились и не разбежались. И воюем не хужее регулярных частей... Про взорванный железнодорожный мост на Припяти, под Лунинцем, слыхал? (Тесть кивает; зять с важностью) Наша работа!.. А здесь я по особому заданию.



Наклоняется, снимает сапог, разматывает портянку, доставая бумажку со списком. Протягивает тестю.

ТЕСТЬ (нашаривает в кармане очки)

Что это? (Читает про себя, чуть шевеля губами.)

АЗАРЁНОК

Есть у вас в аптеке такие хреновины?

ТЕСТЬ (удивлённо)

Да ты что, Яков? Немцы мало того, что все медикаменты конфисковали, так ещё и большую часть оборудования увезли. В 5-ю школу. У них там теперь лазарет… Так что — какая аптека? Одна только вывеска и осталась.

АЗАРЁНОК (хватается за голову)

Твою ж мать!.. Называется, сходил. За пирамидоном…



6.3.1. МОСКВА. ЛУБЯНКА. КАБИНЕТ ВЕРЖБИЦКОГО. ИНТ. НОЧЬ

Возле стола, на котором расстелена топографическая карта Полесского района БССР, сгрудились трое: хозяин кабинета, майор Климов и назначенный командиром диверсионной группы капитан Зимин.

ВЕРЖБИЦКИЙ (показывает кончиком карандаша)

Отряд Шевчука в данный момент базируется здесь. Со времён царя Гороха там не то заимка, не то избушка на курьих ножках сохранилась. Партизаны получили приказ не сниматься с этого места, пока вы не заберёте у них Брюса.

КЛИМОВ

Считай, в самую глушь забрались. (Качает головой) Десантироваться на лес, да ещё в тёмное время суток…

ВЕРЖБИЦКИЙ



Согласен. Слишком рискованно.

ЗИМИН

А если с севера, от шоссе забуриться?

ВЕРЖБИЦКИЙ

Исключено. Разведка Шевчука туда ходила, шоссе плотно контролируется немцами. Посему предлагаю следующий вариант: выбрасываетесь вот сюда (показывает), к излучине реки. Далее леском, придерживаясь дороги, выдвигаетесь к хутору (показывает). Но в сам хутор не суйтесь — там стоит взвод фельджандармерии… Обойдёте хутор стороной, загребая левее, к Змееву болоту. И потом, через болото, к лесу.



ЗИМИН (уточняет)

А болото как? Проходимое?

КЛИМОВ

В тех краях дождей почти месяц не было. Так что вполне себе.

ВЕРЖБИЦКИЙ

В принципе, мы можем попросить партизан предоставить вам проводника. Только нужно заранее наметить место встречи. Ну, как вам план, капитан Зимин?

ЗИМИН (после небольшой прикидки)

Годится, товарищ подполковник.

ВЕРЖБИЦКИЙ (вспомнив)

Немецкое оружие, форму получили?

ЗИМИН

Так точно.

ВЕРЖБИЦКИЙ

Хорошо. (Климову) Павел Аркадьевич, распорядитесь, чтобы несколько дополнительных рюкзаков снарядили. С запасными батареями к станции, с медикаментами, солью, мылом, спичками… Это для людей Шевчука. (Смотрит на Зимина) Много им, конечно, не дотащить, но — хоть какое-то вспоможение.

КЛИМОВ

Сделаем, Алексей Константинович.

ВЕРЖБИЦКИЙ (задумавшись)

Что ж, маршрут туда мы вроде как составили. А теперь давайте прикинем, как они с Брюсом оттуда выбираться станут.



Подполковник берёт со стола дымящуюся трубку, суёт в зубы.

КЛИМОВ

А чего тут прикидывать? На восток им надо уходить.

ВЕРЖБИЦКИЙ

Оно понятно, что на восток. Вот только: куда конкретно?.. Это очень важный момент. Нам ведь надо будет своевременно встречу организовать. Во избежание ненужных эксцессов. Ещё не хватало, чтоб при переходе линии фронта их свои же и грохнули…

6.2.1. РАЙЦЕНТР. ЧАСТНЫЙ ДОМ. ГОРНИЦА. ИНТ. НОЧЬ

Тесть и зять продолжают общение. На столе теперь, кроме коптящей лампы, находятся чугунок с холодной картошкой в мундире, несколько луковиц, солонка, хлеб. На последний Азарёнок налегает особо — в отряде давно хлеба не едали. Перед тестем лежит бумажка с «заказом».



ТЕСТЬ (продолжая рассказ)

Нечто подобное мы, в общем-то, ожидали. Потому часть ассортимента разделили между собой и, не дожидаясь визита немцев, припрятали по домам. (Берёт листок, карандаш) Скажем, вот по этой, этой и этой позициям (ставит галочки) я смогу помочь. (Задумывается) Вот это и, если не ошибаюсь, это (галочки) должно быть у Бэллы Иосифовны. Но где взять остальное — ума не приложу.



АЗАРЁНОК (жуя)

Так и на том спасибо. Всё лучше, чем совсем пустым возвращаться.

ТЕСТЬ

Только я сомневаюсь, что вам это сильно поможет.

АЗАРЁНОК

Почему?

ТЕСТЬ

Чтобы готовить лекарственные растворы, нужно иметь под рукой дистиллированную воду. А перегонного куба у меня для вас, извините, нет. Единственный, аптечный, тоже реквизировали.

АЗАРЁНОК (ухмыльнувшись)

У нас теперь своя вода имеется. Покруче любой дистиллированной будет.

ТЕСТЬ

Что за вода?

АЗАРЁНОК (многозначительно)

Извини, Борис Михайлович, об ней пока молчать велено.

ТЕСТЬ (пожав плечами)

В любом случае я тебя предупредил. (Убирает бумажку в карман) Хорошо. Завтра утром, по пути на работу, заскочу к Бэлле Иосифовне.

АЗАРЁНОК

Так ты всё-таки работаешь? А где?

ТЕСТЬ

Там же, в 5-й школе. В лазарете, санитаром.

АЗАРЁНОК

Немцев, выходит, обхаживаешь?

ТЕСТЬ



А куда деваться, если они обязательную трудовую повинность ввели? Опять же — питаться чем-то надо. Ты вон сейчас тоже немецкий хлеб жуёшь. И ничего, не давишься. (Азарёнок, насупившись, откладывает горбушку.) Извини, Яков. Я это, не подумав, брякнул. Давай доедай и будем спать ложиться. (Встаёт) Я тебе на диване постелю.

6.3.2. МОСКВА. ЛУБЯНКА. КАБИНЕТ ВЕРЖБИЦКОГО. ИНТ. НОЧЬ

Затянувшееся совещание «на троих» подходит к концу.

ВЕРЖБИЦКИЙ

Ну что, братцы? Вроде бы всё обговорили… (Досадливо) Хотя, конечно, в таком деле всего никогда не просчитаешь и не предусмотришь. Ещё вопросы будут? Майор? (Климов отрицательно качает головой.) Капитан?

ЗИМИН

Никак нет, товарищ подполковник.

ВЕРЖБИЦКИЙ

Что ж, тогда удачи тебе, Николай. (Протягивает ладонь, Зимин пожимает.) Тебе и твоим людям.

ЗИМИН

Спасибо, товарищ подполковник. Разрешите идти?



ВЕРЖБИЦКИЙ

Ступай, капитан… Ни пуха, как говорится, ни пера.

ЗИМИН

К чёрту. (Выходит из кабинета.)

КЛИМОВ (убирая бумаги в портфель)

Я тогда, с вашего позволения, тоже… Мне ещё нужно к снабженцам подскочить. Дать распоряжение насчёт посылок для партизан.

ВЕРЖБИЦКИЙ

Да-да, конечно. (Озабоченно) Павел Аркадьевич, ты завтра, вернее, уже сегодня, ближе к обеду, ещё раз запроси Центральный институт погоды с уточнением прогноза. А то, знаешь, по закону подлости: месяц дождей не было, а в самый неподходящий момент ливень возьми да и пойди. Тьфу-тьфу-тьфу.

КЛИМОВ

Хорошо, Алексей Константинович, запрошу. (Усмехнувшись) Правда, у меня такое впечатление, что их синоптики эти свои прогнозы не чернилами по бумаге, а вилами по воде пишут.

ВЕРЖБИЦКИЙ (вздохнув)

Хотелось бы верить, что наша с тобой операция не схожим способом разработана. Если что-то пойдёт не так… А практика показывает, что «не так» случается гораздо чаще «така». То… (мрачно) То одними на стол положенными партбилетами мы с тобой, майор, не отделаемся.



КЛИМОВ (неуклюже успокаивает)

Зимин — опытный офицер. У него за плечами Испания и Финляндия. И, что характерно, ни единой царапины.

ВЕРЖБИЦКИЙ

Это хорошо. Что за плечами и без царапин. (Хмуро) Вот только мой былой наставник, между прочим, большевик с 35-летним стажем, говорил, что опыт — это просто слово, которым люди именуют свои ошибки.

6.4.1. ЗМЕЕВО БОЛОТО. БЕРЕГ. НАТ. НОЧЬ

Ночь. Оставленный Иваном Особист продолжает тревожно бдеть, тем более что сна — ни в одном глазу. Дневной тяжёлый, вязкий разговор с парнем, более походивший на исповедь, разбередил душу и до сих пор сидит занозой в мозгу, заставляя вновь и вновь мысленно возвращаться к довоенным годам. В полной тишине доносится звук хрустнувшей ветки, затем ещё какой-то, Особистом на слух неопределяемый. Он хватает винтовку, щёлкает затвором. В ответ на это «щёлк» из темноты доносится хриплое.



ИВАН (ЗК)

Спокойно, майор. Свои.

ОСОБИСТ (вскочив на ноги)

Иван?! Ты?

ИВАН (ЗК)

А кто ж ещё? Кроме нас с тобой, других дурней здесь нет.



Через несколько секунд Иван появляется возле камня, тяжело дыша, останавливается, с видимым облегчением ставит на землю два термоса, которые он тащил в каждой руке. Молочный бидон верёвками привязан к спине.

ИВАН (сердито)

Что стоишь столбом?! Помоги рассупониться, у меня пальцы занемели!

Особист кидается к Ивану, развязывает верёвочный узел у него на животе. Крякнув (тяжёлый), помогает опустить-поставить на землю бидон.

ОСОБИСТ (возбуждённо)

Ну ты даёшь, Ваня! А я уж, грешным делом, подумал…

ИВАН (буркнув)

Не дождёсся.

Берётся растирать онемевшие от напряжения руки, поводит плечами, расслабляя затёкшую спину.

ОСОБИСТ

Что там, на острове? Много их там?

ИВАН (огрызнувшись)



А я почём знаю? Меня не в разведку, а за водой посылали. (Выдыхает, уже примирительно поясняет) В самом лагере — семь человек. Вернее, теперь шесть. А сколько ещё в дозорах и схронах обретается — поди пойми.

ОСОБИСТ

Понятно. (Не сразу сообразив) Погоди! Ты сказал, «теперь шесть»? Ты что же, кого-то там…

ИВАН

Пришлось. Он, гад, прямо у родника в охранении стоял. (Достаёт початую пачку сигарет) Вот, подарочком от него разжился. (Рассматривает пачку, читает, переводя) «Экштейн № 5». Дрезден. «Настоящий и правильный». Ишь ты!.. Давай, Кирилл Богданыч, покурим на дорожку ихнего настоящего да и домой двинем. Там небось уже не знают, что и думать… Спички есть? Я свои подмочил.

Майор достаёт спички. Оба закуривают. Какое-то время молчат, глядя на звёздное небо.

ОСОБИСТ (искренне)

Красотища какая!.. А табачок — так себе.



Сигареты Eckstein продавались в основном в Германской империи, но также продавались в Веймарской республике, нацистской Германии, оккупированной союзниками Германии, Западной Германии и Германии. В 2015 году производство марки было прекращено Фото: veshmeshok.com Поделиться Поделиться





Иван продолжает молчать. У него, после недавних событий, звёздное небо отныне вызывает совсем другие ассоциации.

6.5. ГАНЬКИНА ЗАИМКА. НАТ. НОЧЬ

На ночное звёздное небо сейчас точно так же смотрит Лена. Она сидит, обхватив руками колени, на полусгнивших брёвнах, некогда сваленных возле хижины ещё прежним хозяином. В глазах у Лены даже не грусть — тоска… Скрипнув дверью, из хижины выходит Агата. Осмотревшись, замечает Лену, подходит, садится рядом.



АГАТА

Ленк, ты чего здесь?

ЛЕНА

Ничего. Просто сижу. На звёзды смотрю.



АГАТА (после паузы, грустно)

Когда я маленькой была, мамка моя баяла, что небушко наше — Божий шатер. А звёзды — то гвоздочки золотые. Небо ими прибито, чтоб не упало.

ЛЕНА (печально)

Красиво твоя мама… баяла.

АГАТА (развивая тему)

А наверху сидят Бог, ангелы и Илья-пророк. И когда Илья по небушку на огненном тарантасе ездит, всяк раз гром гремит и молния бывает.

ЛЕНА (усмехнувшись)

Уж скорей бы он свой тарантас запрягал. (Вздохнув) Так дождичка хочется.

АГАТА (уверенно)

Скоро. Теперь зовсим скоро будет.

ЛЕНА

Думаешь?

АГАТА

Так ведь 22-го числа Дожинки.

ЛЕНА

Кто?

АГАТА

Дожинки. После них завсегда дождливые дни начинаются. Потому и урожай на полях стараются быстрее убрать — дожинают.

ЛЕНА (усмехнувшись)

Вот как? Ну, тогда, конечно.

АГАТА

Ленк! Идём вже спать. Деды в хате давно полягали.

ЛЕНА

Не хочется.

АГАТА



А я бы лягла. Чтоб ночка швыдче пролетела. (Вздохнув) Утром проснусь, а они вже туточки, возвернулись.

ЛЕНА

За Ивана тревожишься? (Агата кивает) Нравится он тебе?

АГАТА (доверительно)

Кабы просто нравился — то ще полбеды. (Понизив голос почти до шёпота) Тянет меня до нёго. Як сучку до кобеля. Ажно всё нутро выворачивается. Смекаешь, о чём я?

ЛЕНА (усмехнувшись)

Смекаю.

АГАТА

А у тебя такое когда-нибудь було?

ЛЕНА (грустно качнув головой)

Було.

Агату явно мучает какой-то вопрос. Наконец, она решается его озвучить.

АГАТА

Ленк, а бывает так, что два парня зараз нравятся? Одновременно?

ЛЕНА

Почему нет? (Смотрит с прищуром) А второй, я так понимаю, Володя?

АГАТА (испуганно)

Откуда знаешь? (Грустно) Ага. Уж такой обходительный хлопец, не то что наши, хуторские… Одно слово — офицер. (Качает головой, грустно) Нет, Ленка, верно всё-таки я шалавая.



Лена, засмеявшись, приобнимает Агату за плечи.

ЛЕНА

Дурная ты, Агата. (Озорно подмигивает) Как мужика-то делить станем, подруга?

АГАТА

Какого мужика?

ЛЕНА (прикусив губу, ибо проговорилась)

Да шучу я, не видишь, что ли? (Встаёт) Ладно, пошли. В самом деле: утро вечера мудренее…

6.4.2. ЗМЕЕВО БОЛОТО. БЕРЕГ. НАТ. НОЧЬ



Особист и Иван докурили, пора выдвигаться в обратный путь. Взгляд майора утыкается в лежащее у камня мёртвое тело Семёна.

ОСОБИСТ

Жалко парня. Тот ещё был пустобрёх, но воевал — будьте-нате.

ИВАН

Неправильно это. Вот так, просто взять и оставить его здесь. Мурашам на поживу.

ОСОБИСТ

А как правильно?

ИВАН (хмуро)

Я в книжках читал, моряки в походе своих мёртвых в море хоронили. Болото, конечно, не море. Но всё ж таки вода… (Решается) Бери его за ноги.

Особист покорно берёт мертвеца за ноги, Иван хватает его под мышки. Они относят тело Семёна к кромке болотной воды, заходят в неё по колено и, раскачав, швыряют как можно дальше.



6.6. ЗМЕЕВО БОЛОТО. ОСТРОВОК БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ. ПРИБРЕЖНАЯ ПОЛЯНА. НАТ. РАННЕЕ УТРО

На земле, укрывшись с головой одеялом, спит обер-ефрейтор Шлиман. К нему подходит рядовой Бауэр и, присев на корточки, тревожным голосом будит.

БАУЭР

Господин обер-ефрейтор! Господин обер…

ШЛИМАН (выныривая из сладкого сна)

А? Что?.. А, это вы, Бауэр. Чего вам?

БАУЭР (взволнованно)

Осмелюсь доложить, господин обер-ефрейтор… Обершутце Циглер умер.

ШЛИМАН (недоумённо)

Что вы несёте, Бауэр? (Резко подкинувшись) Что значит — умер? (Насторожившись) Вы хотите сказать — убит?

БАУЭР

Никак нет. (Поясняет) Ровно в шесть я пришёл сменить его у родника, а он… того.

ШЛИМАН (отбрасывает одеяло, встаёт)

Что значит того? Выражайтесь яснее!

БАУЭР

А он лежит и не дышит. Но не убитый. Просто мёртвый.

ШЛИМАН (зло)

Какого чёрта у вас здесь творится?!



Шлиман быстрым шагом идёт на пост к роднику, за ним поспешает Бауэр. Лежащий неподалёку и слышавший их разговор рядовой Лемке испуганно крестится, затем встаёт, не без опаски выдвигается следом. Проходя мимо импровизированной братской могилы с шестью касками на холмике, он невольно ёжится, ускоряет шаг.

6.7. ЗМЕЕВО БОЛОТО. ОСТРОВОК БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ. ВАЛУН. НАТ. РАННЕЕ УТРО

Возле валуна, метрах в пяти от источника, на спине лежит мёртвый Циглер. На теле никаких видимых повреждений, выражение лица такое, словно бы человек просто заснул и не проснулся. Карабин стоит прислонённым к валуну, на земле — окурки от выкуренных ночью сигарет… Хотя и без того видно, что перед ним покойник, Шлиман всё равно склоняется над ним и пытается нащупать пульс. До камня добредает рядовой Лемке. Уткнувшись взглядом в Циглера, он снова крестится и, шевеля губами, про себя прочитывает краткую поминальную.



ШЛИМАН

М-да… Интересно, что же с ним такое приключилось? На сердце вроде бы не жаловался… Да и слишком молод он для сердечника.

БАУЭР

Если позволите, господин обер-ефрейтор… (Мнётся.)

ШЛИМАН (сердито)

Ну?! Если у вас есть что сказать, Бауэр, говорите! Не тяните кота за яйца!

БАУЭР (виновато)

Это лишь моё допущение, но… (Косится на родник) По прибытии на остров вы предупредили, что вода в источнике отравлена и пить её строжайше воспрещается… А что, если обершутце Циглер позабыл или просто проигнорировал ваше распоряжение? Взял да и… Ночи такие душные, а запасы принесённой воды ограничены.

Шлиман задумывается, недоверчиво разглядывая источник.

ЛЕМКЕ (встревая, мрачно)

Вода здесь ни при чём. Это дело рук призрака.

ШЛИМАН (удивлённо)

Чьих рук?

ЛЕМКЕ

Призрака, господин обер-ефрейтор. (Поясняет) Здесь, на острове, обретается живой русский мертвец. Мне рассказывал о нём фельдфебель Краузе. Он видел его собственными глазами.



ШЛИМАН (скривишись)

Не городите чушь, Лемке! (Презрительно) Похоже, в детстве вы насмотрелись страшилок про Носферату, снятых предателем и педерастом Мурнау… Ступайте, разбудите Дитриха и от моего имени прикажите, чтобы он расчехлял и настраивал станцию. Я должен незамедлительно сообщить об этом… э-ээ… инциденте майору фон Бергензее.

ЛЕМКЕ

Слушаюсь, господин обер-ефрейтор.

Лемке с явным облегчением покидает «страшное» место. Провожая взглядом его удаляющуюся спину, Шлиман вполголоса бормочет.

ШЛИМАН

Знать бы ещё, что ему докладывать.



6.8. ХУТОР. ОКРАИНА. ЛАГЕРЬ АРМЕЙСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. НАТ. УТРО

Панорама на палаточный лагерь армейского стрелкового взвода, с которым накануне днём на хутор возвратился Гюнтер фон Бергензее. Акцент на палатку, где установлен радиопередатчик.

6.9. ПАЛАТКА. ИНТ. УТРО



В палатке трое: Гюнтер, связист и командир взвода Шэффер. Гюнтер завершает общение в режиме телефонной станции с братом, который по-прежнему находится в райцентре.

ГЮНТЕР (в трубку)

Соглашусь с тобой, Карл. Более чем странная история. Ты распорядился, чтобы они не перемещали покойника и ничего там не трогали?.. Спасибо. Когда ты планируешь вернуться в деревню?.. Понятно. Тогда следующий сеанс связи уже вечером, я не хочу задерживаться на марше. (Улыбается) Не волнуйся за меня, брат. В этот раз со мной пойдут не твои жирные и ленивые фельджандармы, а бравые и поджарые парни из элитной части вермахта.



Закончив разговор, Гюнтер обращается к Шэфферу.

ГЮНТЕР

Сворачивайте лагерь, лейтенант. Мы выступаем через 40 минут.

ШЭФФЕР

Слушаюсь, господин гауптштурмфюрер. (Почти бегом покидает палатку.)

ГЮНТЕР (связисту)

Благодарю. Связь была отменной. Надеюсь, такой же она продолжит оставаться и в боевых условиях.

СВЯЗИСТ (вытянувшись)

Я буду стараться, господин гауптштурмфюрер.

ГЮНТЕР (кивнув, с усмешкой)

Ohne Fleiss kein Preis*. (Покидает палатку.)

6.10. ХУТОР. ПОГРЕБ. ИНТ. УТРО

Фельдфебель Краузе и рядовой Хубер продолжают находиться в заточении, пребывая в уже привычном для них горизонтальном положении. Наверху открывается дверь, пропуская в сумрак погреба внушительную порцию света, и через несколько секунд к пленникам спускается Гюнтер фон Бергензее. А спустившись, непроизвольно морщится (ведро-парашу этим утром ещё не выносили). Арестанты встают, вытянувшись по уставу.



ГЮНТЕР

Доброе утро… Ну, как у нас дела? Краузе?

КРАУЗЕ (хмуро)

Благодарю, господин гауптштурмфюрер. Не скажу за рядового Хубера, а лично я выспался на пару месяцев вперёд.

ГЮНТЕР

Как ваша рука?

КРАУЗЕ

«Четыре», господин гауптштурмфюрер.

ГЮНТЕР (недоумённо)

Что «четыре»?

КРАУЗЕ

По интенсивности болевых ощущений.

ГЮНТЕР

А! (Кивнув) Неплохо, совсем неплохо… А у вас, Хубер?

КНУТ (потрогав себя за нос)

Осмелюсь доложить, господин гауптштурмфюрер, нос почти не болит. (Словно бы виновато) Но вот глаза…

ГЮНТЕР

Что глаза?

КНУТ

Ужасно чешутся.

ГЮНТЕР (кивнув)



Это нормальная реакция, со временем должно пройти… (Обращается к обоим) Несколько дней я буду отсутствовать. А по возвращении, надеюсь, смогу устроить вам очную ставку с красным призраком. Думаю, вам будет любопытно взглянуть на него поближе. Не так ли, Краузе?

КРАУЗЕ (хмуро)



Так точно, господин гауптштурмфюрер. Очень любопытно… Если, конечно, при этом он будет в ручных и в ножных кандалах.

Гюнтер внимательно смотрит в глаза Краузе, пытаясь понять, скрывается ли за последней фразой фельдфебеля дерзкая насмешка. Так и не решив для себя окончательно, он коротко кивает и ледяным тоном произносит:

ГЮНТЕР

Я учту ваше пожелание, фельдфебель Краузе.

Поднимается вверх по лестнице, дверь за ним затворяется, и в погребе снова становится довольно темно.

КНУТ (с укоризной)

Ты ведешь себя неразумно, Генрих.

КРАУЗЕ

О чём ты?

КНУТ

Дерзить офицеру СС сродни тому, как если бы дёргать тигра за усы.

КРАУЗЕ (равнодушно)

Наплевать. Мне уже всё равно. В сущности, какая разница, где кормить вшей — в окопах на Восточном фронте или в этом вонючем погребе.

КНУТ (не очень уверенно)

Погреб всё-таки мера временная.



КРАУЗЕ

Ну-ну. Нет, если тебе нравится играть роль подопытного животного, ради Бога. Лично мне — НЕ нравится… Так что, если завтра призрак свернёт шею нашему дорогому гауптштурмфюреру, плакать не стану. Напротив, буду только рад.

КНУТ (потрясённо)

Что ты несёшь, Генрих?! Да за такие слова тебя следовало бы…

КРАУЗЕ (перебивает)

Так донеси на меня! Сделай такое одолжение старине Генриху! (Ложится, с насмешкой) Хочется верить, за столь благородный поступок ты будешь вправе требовать привилегии на вынос ведра не один, а два раза в сутки.

Краузе отворачивается к стене, давая понять, что дискутировать дальше не желает.

КНУТ (оскорбившись)

Я что, похож на доносчика?

КРАУЗЕ (не меняя позы)

Нет. Ты похож на моего несчастного Эрика. Такой же коричнево-рубашечный телёнок. (Сварливо) Который вместо «му-уу» вопит «Deutschland erwacht»**



КНУТ (возмущённо)

Фельдфебель Краузе! Я бы попросил вас выбирать выражения!

КРАУЗЕ (рявкнув)



Рядовой Хубер!

Кнут, рефлекторно реагируя на начальственные нотки, вскакивает.

КРАУЗЕ (спокойно доканчивает)

Идите в задницу, рядовой.

6.11. РАЙЦЕНТР. НАТ. УТРО

По одной из центральных улочек, застроенной преимущественно двух-трёхэтажными домами, бредёт Борис Михайлович. Городок немцы взяли быстро, так что особых разрушений здесь нет. Единственно, в небольшом скверике, за которым маячит былое советское административное здание с нынешней вывеской Kommandantur, стоит пустой пьедестал, явно оставшийся от традиционного памятника Ленину. Рядом с пьедесталом установлен дощатый помост виселицы (жутковатое зрелище даже и без висельника). На перекрёстке Борис Михайлович сворачивает и заходит в один из подъездов углового дома.



6.12. ПОДЪЕЗД. ЛЕСТНИЦА. ИНТ. УТРО

Борис Михайлович поднимается на второй этаж, стучится в дверь квартиры. Через какое-то время дверь открывается — на пороге стоит чавкающий незнакомый мужик в галифе и майке. В руке — надкушенный огурец.

ТЕСТЬ (с удивлением)

Доброе утро. Мне бы… А-а… Бэлла Иосифовна дома?

ПОЛИЦАЙ С ОГУРЦОМ

А як же. Заходьте, будь ласка.

Борис Михайлович не без опаски переступает порог, дверь за ним закрывается.

6.13. КВАРТИРА. ГОСТИНАЯ. ИНТ. УТРО

Борис Михайлович проходит в комнату и застывает в изумлении — некогда привычно знакомый ему интерьер изменился до неузнаваемости.

ПОЛИЦАЙ С ОГУРЦОМ (басит)

Василь! Ходь сюды! Тут ще один литвак*** до бывшей хозяйки.

Из кухни выходит Василь. На нём форма полицая.

ВАСИЛЬ (всматриваясь)

Где-то я эту фотокарточку уже бачил… Кто такой?

ТЕСТЬ (испуганно)



Я не… (мотает головой) Я не литвак, в смысле — не еврей. Я… Штанько. Борис Михайлович Штанько. Местный житель.

ВАСИЛЬ

А чего припёрся, житель?

ТЕСТЬ

Да я… Собственно, я к Бэлле Иосифовне. Мы с ней коллеги. Были. До войны.

ВАСИЛЬ

Какие ещё калеки?

ТЕСТЬ

Кол-леги. Вместе работали. В аптеке. На Первомайской.

ВАСИЛЬ (полицаю с огурцом)

О! Точно! В аптеке я его бачил. (Тестю) Нема, дядя Боря, твоей тёти Белы. Уихала.

ТЕСТЬ (рефлекторно)

Куда уехала?

ПОЛИЦАЙ С ОГУРЦОМ (гоготнув)

На немецкий курорт.



ВАСИЛЬ

Документ, аусвайс есть?

ТЕСТЬ (часто кивая)

Да-да. У меня есть. Рабочий пропуск.

ВАСИЛЬ

Кажи.

У Бориса Михайловича трясутся руки. Правой он лезет во внутренний карман за пропуском, а левой пытается нашарить в наружном кармане очки. Со страху и сослепу он протягивает полицаю не пропуск, а лежавшую рядом бумажку, полученную от зятя.



ВАСИЛЬ (рассматривает)

Не понял. Шо це таке?

Борис Михайлович наконец вооружается очками и с ужасом видит, что отдал не ту бумагу.

ТЕСТЬ

Ой. Извините, это я не… Это не то… Вот. Пожалуйста…

Протягивает пропуск, а другой рукой пытается забрать список. Однако Василь, забрав пропуск, отдавать вторую бумагу не спешит.

ВАСИЛЬ

Вбери клешню! (Пытается вчитаться) Шо за цидуля, не разумию?

ТЕСТЬ

Это… Это так… Не обращайте внимания… Это просто рецепт.

ВАСИЛЬ (нахмурившись)

Ты чё меня лечишь, аптекарь? Думаешь, я николи рецептов не бачил? На рецептах завсегда печать ставют. (Пристально всматривается в испуганное побледневшее лицо тестя, затем переводит взгляд) Слышь, Петро!

ПОЛИЦАЙ С ОГУРЦОМ

Чего?

ВАСИЛЬ (передавая пропуск и список)

Бери евоные бумажки и дуй с ними до комендатуры. Поспрашай там за этого жидовского коллегу. Числится он у них на учёте чи ни?



ТЕСТЬ (пытается протестовать)

Но позвольте! Мне нужно идти… На работу… В лазарет… Я и так опаздываю… Вы же знаете, как немцы, с их пунктуальностью, относятся к опозданиям…

Петро выразительно смотрит на Василя. Тот кивает, подтверждая. Тогда полицай суёт в пасть последний огрызок огурца, сжимает освободившиеся пальцы в кулак и резко, без замаха, бьёт Бориса Михайловича под дых. Тот как подкошенный валится на пол.

ВАСИЛЬ (кивнув)

Ось це добре.

6.14. ГАНЬКИНА ЗАИМКА. ХИЖИНА. НАТ. ДЕНЬ

Полдень. По-прежнему нещадно палит солнце. Партизанский отряд, оказавшись на вынужденном постое, занимается бытовыми делами и проблемами. Люди тягают воду из глубокого колодца, кашеварят, рубят дрова, занимаются починкой снаряжения и амуниции… На брёвнах возле хижины — тех самых, где ночью сидели Лена с Агатой, сейчас расположились Командир, Володя и доктор. Они проводят что-то типа оперативного совещания.



ВОЛОДЯ (заводит часы, возвращает их на запястье)

Ровно сутки прошли. За это время можно было дважды туда-обратно обернуться.

КОМАНДИР

Это если порожняком. А у них бидон на 20 литров. И два термоса по 10… (После паузы) Хотя, конечно, сутки — многовато.

ВОЛОДЯ

Может, отправить пару человек? Им навстречу?

КОМАНДИР (поразмыслив)

Отправь. Только не пару, одного. И лучше не городского, а деревенского. Не то и мужиков не найдёт, и сам в лесу заблудится. (Сердито) Скоро от отряда вообще ничего не останется. Все с поручениями разбредутся. (Выразительно смотрит на доктора) Одни — за водой, другой — в город. (Доктор, смутившись, отводит взгляд.) Третий — искать тех, кто ушёл за водой. Четвёртый — гостей встречать. Прекрасно!

ВОЛОДЯ (болезненно)

Да уж. С этими гостями они там, на Большой Земле, подкузьмили, что и говорить. Нам бы сейчас самое время дёру давать, пока немец окончательно флажками не обложил. Так нет же — накрывай поляну, жди гостей… Хорошо, хоть лошадей дотащили. Будет чем угостить.



КОМАНДИР

Володя, уймись.

Но Володе уже не «уняться». Что называется, прорвало.

ВОЛОДЯ

Нет, если они воздушно-десантный взвод прислать задумали, нам на подмогу, то против таких гостей я не возражаю.

КОМАНДИР

Щас, размечтался. Взвод. А два не хочешь?

ВОЛОДЯ (в сердцах)

Хочу, Алесь Петрович. Очень хочу… Жажду!.. Иначе — какими силами прорываться-то? Дядя Тарас с берданом да наш особист с наганом?

КОМАНДИР (строго)

А я говорю тебе: всё, хорош! Будучи человеком штатским, я не собираюсь объяснять кадровому военному, что приказы командования не обсуждаются.

Володя послушно умолкает. Все трое какое-то время молчат, затем подаёт голос доктор.

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Алесь Петрович, а кого планируешь за гостями отправить?

Командир мрачным взглядом обводит поляну, на которой продолжают заниматься своими бытовыми делами его подчинённые. Фиксируется на фигурке Агаты.



КОМАНДИР

Буду просить Агату… (Вздохнув) Стыдно, конечно, на такое тяжёлое дело бабу посылать. Но лучше неё у нас в отряде здешние болота никто не знает.

6.15. ГАНЬКИНА ЗАИМКА. КОЛОДЕЦ. НАТ. ДЕНЬ



А Агата в данный момент занимается постирушками. Вместе с Еленой они расположились у колодца, рядом с которым разведён небольшой костерок. Пока в котелке кипятятся (дезинфицируются) бинты, девушки стирают полотенца, обрывки простыней и прочее проходящее по медицинскому ведомству имущество. Агата чернее тучи, поскольку ушедшая за живой водой троица до сих пор не возвратилась. И хотя у Лены настроение тоже не фонтан, ей приходится хоть как-то утешать, поддерживать подругу.

ЛЕНА

Да не убивайся ты так! Вернутся они, никуда не денутся. Мало ли что там, по дороге, могло случиться… Может, ногу кто подвернул. Или, скажем… (Запинается, потому что не может придумать.)



АГАТА

Что?

ЛЕНА (так и не придумав)

Да всё, что угодно!

АГАТА

Вот именно! Что угодно!.. (Шмыгнув носом) Я Ивана вже один раз мёртвым видела. Ще раз я такого не переживу.

ЛЕНА (сердито)

Типун тебе на язык! Чего ты каркаешь?

АГАТА (испуганно)

Ой, в самом деле. Вот я дурна баба.

Агата сплёвывает через левое плечо, а затем, для верности, ещё и крестится, при этом что-то бормоча про себя…

6.16. РАЙЦЕНТР. ЗДАНИЕ ПОЧТЫ. КАБИНЕТ КАРЛА. ИНТ. ДЕНЬ

Первое, что бросается в глаза, — это возвращённый на внутреннюю сторону двери восстановленный рядовым Блюменвальдом рекламный плакат с улыбающейся женщиной в красном платье и со сберкнижкой в руке. Карл сидит за столом, записывая озвученные показания. Афанасий, акцентированно отвернувшись, смотрит в окно. В центре кабинета, на полу, в позе зародыша лежит потерявший сознание Борис Михайлович, лицо которого представляет собой сплошное кровавое месиво. «Экзекуторы» (полицаи Василь и Петро) верноподданнически смотрят на майора, ожидая дальнейших указаний. В дверь стучат.



КАРЛ (продолжая писать)

Войдите!

В кабинет заходит рядовой Блюменвальд и всем телом вздрагивает, увидев на полу избитого до полусмерти старика.

БЛЮМЕНВАЛЬД

Господин майор! Ваша машина прибыла.

КАРЛ

Хорошо.

Карл заканчивает писать, убирает листы в папку, туда же кладёт листочек со списком, встаёт, запирает папку в сейф.

КАРЛ (Афанасию)



Скажите им, чтобы забирали этого старого упрямого осла. Он мне сегодня больше не понадобится.

АФАНАСИЙ (полицаям)

Уносите.

Полицаи подхватывают бесчувственное тело под руки и, как мешок, выволакивают из кабинета, оставляя на полу широкую кровавую полосу. Карл надевает фуражку.

КАРЛ (рядовому)

Приберитесь здесь, Блюменвальд.

БЛЮМЕНВАЛЬД

Слушаюсь!

КАРЛ (Афанасию)

Едем, Франц. Мне не терпится познакомиться с этим партизанским связником.

Карл быстрым шагом выходит из кабинета, следом за ним — Афанасий. Оставшийся в кабинете рядовой потрясённо смотрит на кровавый след.



6.17. РАЙЦЕНТР. УЛОЧКА. НАТ. ДЕНЬ

Рядом с домом тестя останавливается грузовик, с его грузовой платформы скоренько спрыгивают человек восемь солдат федьджандармерии, из кабины выбирается ефрейтор. Солдаты бегут окружать территорию участка с домом по всему периметру невысокого забора. К грузовику подъезжает штабная машина. Из неё выходят Карл и Афанасий.

КАРЛ

Имейте в виду, ефрейтор. Человек в доме нужен мне живым.

ЕФРЕЙТОР

Будет исполнено, господин майор.

6.18. ЧАСТНЫЙ ДОМ. ГОРНИЦА. ИНТ. ДЕНЬ

Реагируя на собачий лай, Азарёнок подбегает к окну, отодвигает занавеску и видит, как через калитку во двор заходит ефрейтор в сопровождении двух солдат. Один из них даёт короткую автоматную очередь, и собачий лай резко обрывается. Азарёнок бросается к столу, под которым лежит его походный сидор, роется в нём, достаёт гранату.

Рисунок из справочника «Спутник партизана 1941». М. Изд-во ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1941 Фото: из архива автора Поделиться Поделиться





6.19. РАЙЦЕНТР. ЧАСТНЫЙ ДОМ. НАТ. ДЕНЬ

Поднявшись на крыльцо, ефрейтор властно колотит в дверь. Ему никто не открывает, и тогда он жестом указывает солдатам: ломайте. Солдат, что покрупнее, ногой вышибает дверь и первым заскакивает внутрь. Следом забегает второй, далее в хату проходит ефрейтор… Тревожная тишина… Вот-вот должен раздаться взрыв… Ан нет, ефрейтор возвращается на крыльцо и поднимает руку: дескать, всё нормально, можно заходить. Толкнув калитку, во двор проходят Карл и Афанасий. Идут в хату мимо мёртвого пса.



6.20. ЧАСТНЫЙ ДОМ. ГОРНИЦА. ИНТ. ДЕНЬ

Посреди горницы на коленях стоит Азарёнок, поместив руки на затылок. Солдаты держат его на мушке. На столе лежит так и не пущенная в ход граната. В горницу заходит Карл в сопровождении ефрейтора и Афанасия.

КАРЛ

Браво, ефрейтор. Чистая работа. (Азарёнку) Добрый день, господин партизан.

АЗАРЁНОК (реагируя на слово)

Нет-нет. Я не есть партизан… Я… Я просто должен был отнести записку, и всё… Меня… Меня заставили…

КАРЛ (Афанасию)

Что он говорит?

Афанасий переводит. Карл как бы понимающе кивает.

АЗАРЁНОК (Афанасию)

Эту гранату я нашёл. Случайно. Я не собирался её использовать против немцев. Честное слово! Господа солдаты могут это подтвердить! Я сам, я добровольно… Переведите, пожалуйста, господину офицеру!

Афанасий, брезгливо поморщившись, начинает переводить. Азарёнок умоляюще смотрит на Карла.



6.21. ГАНЬКИНА ЗАИМКА. ХИЖИНА. НАТ. ДЕНЬ

Всё на тех же брёвнах, сложенных у хижины, теперь сидят Командир и Агата. На коленях у Командира планшетка с топографической картой.

АГАТА (виновато)

Вы уж меня простите, Алесь Петрович. Но в картах этих я дюже не очень. (Улыбнувшись) В школе завсегда по географии трояки получала.

КОМАНДИР

Да тут ничего сложного. Гляди… (показывает) Вот это — Змеево болото. А это… Узнаешь?

АГАТА (неуверенно)

Нешто озеро наше? Где мужики рыбалят, а бабы с детишками купаться ходют?

КОМАНДИР

Точно. А где-то здесь, на южной стороне, должна быть тропиночка, спуск к озеру с лесной дороги, так?

АГАТА

Так. (Подумав, показывает) Ось где-то тут.

КОМАНДИР (довольно)

Ну вот, а говоришь — трояки. Вот здесь-то и надо будет дождаться гостей, а затем провести их сюда. Справишься?

АГАТА

А чего ж? Дело немудрёное… Ой! Мамочки мои!



Такова реакция Агата на оживление в лагере, вызванное появлением троицы: впереди идёт Иван, неся на загривке бидон, следом Особист с термосом, и замыкает мини-колонну Тарас (он тоже с термосом, это его Володя отправил навстречу «водоносам»). Иван сгружает бидон на землю, устало вытирает рукавом пот со лба. Агата, вскинувшись, было бросается к нему, но… Невесть откуда взявшаяся Лена уже подбегает к парню и, не стесняясь, бросается ему на шею, берётся гладить-целовать. От этой картины выражение лица Агаты резко сменяется с радостного на почти гневное.



КОМАНДИР (светлея лицом)

Ну, наконец-то! Вернулись… (Тускнеет, лишь теперь сообразив, что не видит Семёна) Похоже, не все. Вернулись. (Поднимается с брёвен, идёт к «водоносам».)

Рисунок Максима Ляпунова (с) Поделиться Поделиться





6.22. МОСКВА. ЛУБЯНКА. КАБИНЕТ ВЕРЖБИЦКОГО. ИНТ. ДЕНЬ

Подполковник стоит у обклеенного газетными полосами крест-накрест окна, за которым открывается вид на Лубянскую площадь. Он пьёт чай из стакана в подстаканнике, о чём-то размышляет. В дверь кабинета стучат.

ВЕРЖБИЦКИЙ

Войдите.

В кабинет проходит майор Климов, с ходу рапортует.

КЛИМОВ

Товарищ подполковник, группа капитана Зимина благополучно приземлилась в Могилёве. Самолёт, который должен доставить их за линию фронта, подготовлен. Ориентировочное время вылета 23:45. Сводка погоды на ночь — благоприятная.

ВЕРЖБИЦКИЙ

Добре!.. Утренний сеанс связи с отрядом Шевчука состоялся?

КЛИМОВ

Так точно. Проводника для Зимина партизаны подготовили. А ещё Брюс вторично подтвердил «песенку Роберта».

ВЕРЖБИЦКИЙ

Это хорошо. Что подтвердил… Спасибо, Павел Аркадьевич. До полуночи можете быть свободны.



Климов идёт на выход, но задерживается в дверях.

КЛИМОВ

Алексей Константинович?

ВЕРЖБИЦКИЙ

Слушаю.

КЛИМОВ (немного помявшись)

Давно хотел спросить: почему профессор Кириллов выбрал себе такой странный оперативный псевдоним — Брюс?

ВЕРЖБИЦКИЙ (объясняет)

В Петровские времена при царе служил шотландец Яков Брюс. Был он не только военачальник, но ещё инженер, учёный и даже чернокнижник. Легенда гласит, что незадолго до смерти ему удалось открыть формулу живой воды и создать на её основе эликсир жизни.

КЛИМОВ (крякнув)

О как! (С усмешкой) Получается, опередил нас?

ВЕРЖБИЦКИЙ

Выходит, что так. Брюс якобы оставил завещание, по которому его тело после смерти следовало сбрызнуть этим эликсиром, хранившимся в особом флаконе. Но слуга, открывая флакон, выронил его из рук. Почти вся жидкость вылилась на пол, и лишь незначительная часть попала на руку покойного.



КЛИМОВ (оценив)

Красивая легенда.

ВЕРЖБИЦКИЙ

Красивая… Когда в 1929 году здесь, у нас, в Москве, сносили лютеранскую церковь Святого Михаила, в склепе кирхи обнаружили каменный гроб с останками Брюса. Его опознали по нашивке ордена Андрея Первозванного.

КЛИМОВ

И чего?

ВЕРЖБИЦКИЙ (после паузы)

Правая рука чернокнижника была нетленной…

6.33. РАЙЦЕНТР. ЗДАНИЕ ПОЧТЫ. КАБИНЕТ КАРЛА. ИНТ. ДЕНЬ

Карл продолжает допрос сидящего напротив Азарёнка. Здесь же, в кабинете, Афанасий. Карл переворачивает расстеленную на столе карту «шапкой» к себе.

КАРЛ

Пусть покажет место, где находится эта лесная усадьба.

Афанасий переводит.

АЗАРЁНОК (невольно усмехнувшись)

Да какая там усадьба? Так, избушка-развалюшка.

Афанасий переводит. Карл морщится: дескать, мне всё равно, как это называется. Азарёнок внимательно изучает карту, тычет пальцем.



АЗАРЁНОК

Вот. Примерно здесь.

Афанасий переводит. Карл берёт карандаш, обводит показанное место кружком.

КАРЛ

А теперь пусть нарисует маршрут, каким он прошёл от лагеря партизан до города.

Афанасий переводит. Азарёнок угодливо кивает, рисует линии. Карл снова переворачивает карту, внимательно всматривается.

КАРЛ (кивнув)

Очень хорошо, господин Азря…ойно… Чёрт! Франц, напомните, как его имя?

АФАНАСИЙ

Яков.

КАРЛ

О! Так гораздо проще… А теперь, Иаков, вернёмся к деревенскому полудурку. Итак, вы утверждаете, что он жив и здоров?

Афанасий переводит.

АЗАРЁНОК

Так точно, господин майор. Здоров, что тот колхозный бугай… Это он там, на острове, ваших людей перебил. Всех до единого! (Сердито на Афанасия) Ну, чего уставился? Переводи!..



Рисунок из справочника «Спутник партизана 1941». М. Изд-во ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1941 Фото: из архива автора Поделиться Поделиться





6.34. ГАНЬКИНА ЗАИМКА. ПЕРИМЕТР. НАТ. ВЕЧЕР

Ранние сумерки. Панорама на территорию заимки. В разных местах горят небольшие костерки, вокруг которых кучкуются бойцы, готовя немудрёный ужин. В том месте, где в теле частокола, окружающего территорию заимки, имелась калитка, стоят двое — Командир и Агата. Девушка одета по-походному (сапоги, волосы убраны под платок, за плечами вещмешок), в руке — жердь-посох.



КОМАНДИР (озабоченно)

На Большом Змее немцы. Так что, как выйдешь из леса, сразу уходи берегом налево. Пройдёшь примерно с километр, подыщешь удобное место и станешь там дожидаться рассвета. Костра не разжигай — могут засечь. А как светать начнёт, через болото, держа по правую руку ориентиром Малый Змей… Там уже, как говорится, не мне тебя учить… Пароль и отзыв запомнила?

АГАТА

Запомнила. (Улыбнувшись) Да вы не тревожьтесь шибко, Алесь Петрович. С Божьей помощью дойду.



КОМАНДИР (вздохнув)

Оно бы хорошо, когда б с Божьей!

АГАТА

Ну, я тады пошла?

КОМАНДИР

Погоди. Сейчас твой провожатый подойдёт.

АГАТА (насторожившись)

Какой ещё провожатый? (Решительно) Не надо мне никого. Я сама.

КОМАНДИР

Отставить разговорчики! Ночью через лес я тебя одну не отпущу!

АГАТА

Так ведь нет же на этой стороне немцев?

КОМАНДИР

Немцев нет. А волки есть. Чем от зверя отбиваться станешь? Посохом своим? (В их сторону от лагеря направляется Володя) О, а вот и он, лёгок на помине.

АГАТА (удивлённо)

Владимир Николаевич?

КОМАНДИР

Видишь, какого ценного кадра к тебе приставляю? Между прочим, сам вызвался.

АГАТА (теплея лицом)

Нешто сам?

КОМАНДИР (пожимая плечами)

А зачем мне врать? Он вообще намеревался и дальше, через болото, с тобой идти. Но тут уж я, извини, на дыбки встал.

Подходит Володя. На груди у него висят трофейный немецкий автомат и фонарик, на поясе штык-нож.



ВОЛОДЯ

Добрый вечер, Агата.

АГАТА (скрывая радость)

Добрый вечер, Владимир Николаевич.

ВОЛОДЯ

Готова?

АГАТА

Агась.

ВОЛОДЯ (весело)

Тогда вперёд. И с песней.

КОМАНДИР (приобнимая девушку)

Удачи тебе, девонька… (Володе строго) Товарищ заместитель командира! Только до болота, и сразу назад!

ВОЛОДЯ (весело)

Слушаюсь, товарищ командир.

Молодые люди уходят в лес.

КОМАНДИР (провожая их взглядом, ворчливо)

Не «слушаюсь», а «есть»... Ох уж мне эти прогулки при луне…

6.35.1. ГАНЬКИНА ЗАИМКА. ХИЖИНА. НАТ. ВЕЧЕР

И снова укромный уголок в виде брёвен, сложенных у хижины. На сей раз здесь уединились Иван и доктор. Пока у костров продолжают трапезничать-балагурить бойцы, они ведут неспешный разговор о своём.



ИВАН

Александр Григорьевич! Вы мне пулю, ту самую, мою, верните, пожалуйста.

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Да-да, конечно. (Достаёт из нагрудного кармана) Держи.



Иван грустно смотрит на пулю.

ИВАН

А вот Семёну живая вода не помогла... Отчего так?

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Не знаю, Ваня… Может, потому, что первая же пуля, как ты говоришь, ему в голову попала. Значит, мозг был сразу поражён… Может, ещё чего… Мы ведь об этой живой воде ничего толком не знаем. Я уже молчу за воду мёртвую.

ИВАН (удивлённо)

Мёртвую?!

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ (усмехнувшись)

Принимаешь меня за сумасшедшего? Что ж, это нормальная реакция. Многие мои коллеги с тобой солидарны. Но ты пойми меня правильно: я ведь не то чтобы в сказки верю — я верю, что они не на пустом месте рождаются.

ИВАН (протестуя)

А я и не считаю, что вы… хм… Я просто удивился. Вы, Александр Григорьевич, второй человек, от которого я про мёртвую воду слышу.

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

А первый кто? Твоя бабушка?

ИВАН

Да.

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ (заинтересовавшись)



И что она тебе про неё рассказывала?

ИВАН (задумавшись)

Бабушка говорила, что по-настоящему смертельные раны способна заживить только мёртвая вода. И лишь после этого, при помощи уже живой воды, можно попытаться… воскресить человека.

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ (после долгой паузы)

Только дав чему-то умереть окончательно, мы можем дать жизнь чему-то новому?.. М-да… Мудра была твоя бабушка!

ИВАН

Выходит, вы тоже в мёртвую воду верите?

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Видишь ли, Ваня, в науке не используют понятие «верю — не верю». В науке — «доказано — не доказано». А вообще, меня всегда удивляло, что различие между живой и мёртвой водой существует, за редким исключением, лишь в славянских сказках. Поначалу я полагал, что метафорически речь здесь идёт не о физической смерти и воскрешении, а о смерти и перерождении личности. Но потом, по целому ряду косвенных признаков, стал склоняться к версии о материальности живой воды. И не только я один. Живую воду, её ведь и другие искали. И продолжают искать.



ИВАН

А другие — это кто?



АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Например, немцы.

ИВАН (хмурится)

Немцы?

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

А почему тебя это так удивляет? До войны, когда мы с ними ещё как бы дружили, у нас даже что-то вроде совместных симпозиумов проводилось. Там самые разные вопросы затрагивались. Включая возможность существования в разных местах земного шара источников с живой водой.

ИВАН

И о чём вы с немцами тогда договорились?

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Да ни о чём. Мы там всё больше не информацией делились, а пытались прокачать друг дружку, вызнать: кто, куда и насколько продвинулся в изучении вопроса… И вот теперь, благодаря тебе и отчасти тем же, будь они неладны, немцам, я убедился, что источники с живой водой — это не миф. (Усмехнувшись) Так что, если доживём с тобой до мирного времени, возьму тебя в научные соавторы.



ИВАН (осторожно)

А мёртвая вода? Она откуда берётся? Тоже из источников?

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

С мёртвой водой всё сложнее… В тех же сказках герою её приносит либо колдун, либо некое животное.

ИВАН (улыбнувшись)

Я помню. Серый волк.

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Чаще всё-таки ворон. Но и волк тоже. И это правильно, поскольку волк относится к хтоническим существам.

ИВАН

Каким-каким?

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Хтоническим. Связанным с подземным, с потусторонним миром. (Увлёкшись, садится на своего конька) Любопытно, что хтонические свойства волка сближают его, как ни странно, с гадами. В первую очередь со змеёй. Согласно легендам, гады появились на свет из стружек от выстроганного чёртом волка… Ты что, Иван?

Доктор с удивлением смотрит на Ивана, который болезненно дрогнул почти всем телом, среагировав на упоминание змеи.



ИВАН (сглотнув подступивший ком)

Я вам в прошлый раз не сказал… Но вы сейчас про гадов начали говорить… В общем, когда я лежал там, на Большом Змее, убитый… Или как бы убитый… Не знаю… Но у меня было странное видение… А может, и не видение…



Рисунок Максима Ляпунова (с) Фото: из архива автора Поделиться Поделиться





6.36. ЗМЕЕВО БОЛОТО. ОСТРОВОК БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ. КАМЕНЬ. НАТ. ВЕЧЕР

Возле валуна, метрах в пяти от источника, всё также лежит мёртвый Циглер. Его труп сейчас профессионально изучает Гюнтер, отряд которого добрался до острова. Здесь же присутствуют обер-ефрейтор Шлиман и стоящий на посту возле источника рядовой Лемке. Закончив пристальный осмотр подкадычной области мертвеца, Гюнтер переворачивает труп на живот, ощупывает шейные позвонки, производит какие-то манипуляции в области шеи. Закончив осмотр, он встаёт, приказывает Шлиману.



ГЮНТЕР

Снимите с него китель.

Шлиман кивает рядовому, и Лемке помогает ему раздеть труп. Шлиман передаёт китель Гюнтеру, и тот начинает выкладывать содержимое карманов. Такового обнаруживается немного: армейская книжка, несколько писем из дома, перетянутые резинкой, свисток фельджандарма, губная гармоника, несколько патронов к снайперской винтовке. Взгляд Гюнтера непроизвольно утыкается в окурки сигарет на земле.

ГЮНТЕР (Лемке)

Это вы здесь курили, рядовой?

ЛЕМКЕ

Никак нет, господин гауптштурмфюрер. Я не курю.

ГЮНТЕР

Если это окурки, оставшиеся от покойника, значит, у него должен быть портсигар. Или хотя бы сигаретная пачка. Проверьте карманы штанов.

Рядовой опасливо осматривает карманы мертвеца. Они пусты.

ЛЕМКЕ

Ничего нет, господин гауптштурмфюрер.

Тем временем к Шлиману подбегает солдат, что-то негромко докладывает.



ШЛИМАН

Прошу прощения, господин гауптштурмфюрер. На связи майор фон Бергензее. Запрашивает вас.

Гюнтер, коротко кивнув, быстрым шагом идёт в направлении лагеря.

6.37. ЗМЕЕВО БОЛОТО. ОСТРОВОК БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ. ПОЛЯНА. НАТ. ВЕЧЕР

На поляне, где доселе достаточно просторно располагался отряд Шлимана, теперь всё пространство буквально заставлено палатками. Приведённое Гюнтером армейское подразделение делово занимается бытоустройством. Вплоть до того, что несколько человек сейчас копают выгребную яму для отхожего места. Горят многочисленные костры, так что сейчас здесь светло, почти как днём. Под растянутым между деревьев куском брезента оборудован «переговорный» пункт связи. Сюда проходит Гюнтер, берёт трубку, угодливо протянутую связистом.



ГЮНТЕР

Слушаю тебя, братец. Да. Всё хорошо, мы на месте… (Смотрит на часы) Вот уже 50 минут как… Только что закончил осмотр. Нет, он не умер — его убили. Задушили. Если не брать в расчёт версию убийства сослуживцем на почве некоего внутреннего конфликта, думаю, это дело рук нашего призрака… Источник бьёт, и ещё как! Вот как раз сейчас собираюсь вплотную им заняться. А какие новости у тебя?.. Даже так? Поздравляю, Карл, это большая удача. Ты его уже допросил?..



6.38. РАЙЦЕНТР. ЗДАНИЕ ПОЧТЫ. УЗЕЛ СВЯЗИ. ИНТ. ВЕЧЕР

Карл продолжает общаться с братом в режиме телефонной связи.

КАРЛ

Я вышлю тебе координаты их лагеря. 42 человека, включая женщин и стариков. Да. Представь, командиром у них не кадровый военный, а какой-то коммунист-администратор из Пинска. Что?.. Да, как выяснилось, мой человек по-прежнему находится в их отряде… Не слышу?.. А! Я понял твою мысль, Гюнтер, но лучше бы тебе лично обратиться с этим к моему шефу. Он так трясётся над этой своей полевой типографией!.. Да. Я выезжаю на хутор завтра утром… Надеюсь… Береги себя, мой мальчик. Ты нужен мне здоровым и сильным. Всё, следующий сеанс завтра, в полдень.

Закончив разговор, Карл покидает узел связи, выходит в коридор.

6.39. РАЙЦЕНТР. ЗДАНИЕ ПОЧТЫ. КОРИДОР. ИНТ. ВЕЧЕР

В коридоре Карла дожидается Афанасий.



КАРЛ

На сегодня вы свободны, Франц. Завтра, в 7:00, мы возвращаемся в вашу деревню. Предупредите начальника столовой, чтобы утром он выдал мой завтрак сухим пайком.

АФАНАСИЙ (хмуро)

Слушаюсь.

Представитель комендатуры (тучный, потный, возрастной), поднявшись на второй этаж и заметив в глубине коридора Карла, торопливо направляется к нему. Афанасий становится невольным слушателем их разговора.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМЕНДАТУРЫ (запыхавшись)

Господин майор! Вы, оказывается, здесь. А я вас повсюду ищу.

КАРЛ

С какой целью?

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМЕНДАТУРЫ

Мне сказали, вы завтра уезжаете.

КАРЛ

И что с того?

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМЕНДАТУРЫ

Я по поводу двух задержанных. (Достаёт из кармана бланк, зачитывает) Шть-ян-ко и Аз-я-ре-нок. Закрепить их за вами вплоть до вашего возвращения? Или препроводить в общий лагерь?



КАРЛ

Лично мне они больше не нужны.



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМЕНДАТУРЫ (кивнув)

Понятно. Значит, в лагерь.

КАРЛ

В лагере и без того слишком много никчёмных дармоедов. К тому же из этих двоих один — красный партизан, а второй — человек, сотрудничавший с партизанами. А как мы поступаем с такими людьми?

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМЕНДАТУРЫ

Вы хотите сказать?..

КАРЛ

Да. Повесить обоих.

Уходит коридором.

Рисунок Максима Ляпунова (с) Фото: из архива автора Поделиться Поделиться





6.35.2. ГАНЬКИНА ЗАИМКА. ХИЖИНА. НАТ. ВЕЧЕР

Иван и доктор продолжают своё общение.

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

По подсчётам биологов, змеи появились на нашей земле более семидесяти, если не ошибаюсь, миллионов лет назад. (Почти восторженно) Представляешь, какая колоссальная способность к выживанию?



ИВАН

Да уж.

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Неудивительно, что змея является важным символом почти во всех культурах мира. Как существо, убивающее ядом, она означает смерть и уничтожение.

ИВАН (возражает)

Змеиным ядом можно не только убивать, но и лечить.

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Совершенно верно. Поэтому древнегреческий бог медицины и исцеления — Асклепий изображался с посохом, вокруг которого обвивалась змея, а рисунок змеи помещался на походной аптечке древнеримского военного врача. (Всё больше воодушевляясь) В свою очередь, как существо, циклически сбрасывающее, меняющее кожу, змея символизирует возрождение, исцеление и воскресение. (Усмехается) Кстати, в своё время я натыкался на африканские легенды, рассказывающие о людях, которые могли, подобно змеям, менять старую кожу на новую и жить вечно.

ИВАН (задумавшись)



Правду говоря, лично мне не хотелось бы жить вечно.

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Соглашусь с тобой. Вечная жизнь — это очень и очень на любителя. Но я это сейчас к тому веду, что хтоническая природа змеи, однозначно связанная с царством мёртвых, тем не менее не поддаётся единому объяснению. Её значение слишком разнообразно и разносторонне… Взять хотя бы древних кельтов, которые ассоциировали змей с целебными водами и источниками. А у наших далёких предков считалось, что они помогают вымаливать дождь…



КОМАНДИР

Это кто ж такие будут «они»?

За разговорами, да по темноте, Иван и доктор не заметили, как к ним подошёл Командир.

КОМАНДИР

Интересуюсь, к кому обращаться-то? За дождичком?

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

К змеям, Алесь Петрович. Согласно славянской мифологии.

КОМАНДИР

А! Я-то думал… Брехня! Вон Змеево болото ими кишмя кишит, а дождичка, почитай, с месяц не было.



АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ (усмехается)

Просто не умеем. Правильно «вымаливать». Растеряли навык.

КОМАНДИР

Извините, что прерываю вашу учёную беседу, но… (укоризненно) Александр Григорьевич, мы с тобой и с майором на какое время условились?

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ (глянув на часы)

О Господи! (Встаёт) В самом деле, Иван, заговорились мы с тобой. Прошу прощения, Алесь Петрович.

КОМАНДИР

Ладно. Со всяким случается.

Командир и доктор уходят куда-то в темноту, оставляя Ивана одного. Но долго побыть в одиночестве Ивану не удаётся: из всё той же темноты, правда, с противоположной стороны, неожиданно появляется Лена.

ЛЕНА (ворчливо)

Ну, наконец-то! Не представляю, о чём можно было целый час сидеть-болтать?!

ИВАН (удивлённо)

Лена? А ты что здесь делаешь?

ЛЕНА

Что-что? Тебя жду. Разве непонятно?

ИВАН

А зачем? Ждёшь?

Лена берёт его за руку.



ИВАН

Какая у тебя ладонь горячая!

ЛЕНА

Пошли.

ИВАН

Куда?

ЛЕНА (приложив палец к губам)

Тсс!

Лена ведёт Ивана к задней стене хижины, которая почти упирается в чащу леса. Былой частокол здесь совсем разрушен, так что незаметно от остальных войти в лес им не составляет труда. Молча, решительно и уверенно (по всему, разведала эти места раньше) девушка уводит парня всё глубже в чащу. Наконец, они оказываются на совсем крохотной полянке, окружённой вековыми елями с могучими раскидистыми лапами. Остановившись, Лена поворачивается к Ивану и, не произнеся ни слова, крепко обнимает его за шею, прильнув к парню всем своим пышущим жаром телом.

ЛЕНА (шепчет)

Поцелуй меня… (Иван не решается.) Ну, пожалуйста! (Иван робко клюёт её в щеку, Лена улыбается.) Не-ет, не так… Вот так. (Страстно и жадно впивается в его губы.)



Ну а потом срабатывают природа и физиология, превращая Ивана из ведомого в ведущего. Вдоволь нацеловавшись, он заваливает Лену на землю. И… Знают только мхи глубокие, как поладили они.



Конец 6-й серии

*нем. — Без усердия не будет и награды.

** нем. — Проснись, Германия.

*** Презрительное обозначение евреев, живших на территории современных Литвы и Беларуси и говоривших на литовском диалекте идиша.

