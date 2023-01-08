ЖИВАЯ ВОДА. Андрей Константинов

Поделиться Поделиться





4-я серия. То, что доктор прописал Первая серия

Вторая серия Третья серия 4.1. ЗМЕЕВО БОЛОТО. НАТ. ДЕНЬ

Растянувшейся колонной, местами увязая по колено в болотной жиже, бредут 12 немецких солдат, ведомые обер-ефрейтором Шлиманом. Для такой внушительной группы требуется немалое количество запасов продуктов и воды, а главное — боеприпасов, т.к. старший предупреждён Карлом об опасности боестолкновения на марше. Поэтому группа нагружена поосновательнее отряда фельдфебеля Краузе, идёт медленнее, а солдаты выглядят совсем измотанными. Впереди, метрах в тридцати, из болотной воды выступает большой плоский камень. Идущий в авангарде Шлиман всматривается и брезгливо кривится, разглядев на его поверхности змей, выползших погреться на солнышке. Шлимана нагоняет перепачканный грязью боец Циглер с шевроном обершутце*.



ЦИГЛЕР

Осмелюсь обратиться, господин обер-ефрейтор!

ШЛИМАН

Что вам, Циглер?

ЦИГЛЕР

Люди очень устали.

Шлиман недовольно морщится.

ШЛИМАН

Удивительно тонкое наблюдение. Это всё, что вы хотели мне сообщить?

ЦИГЛЕР

Последняя стоянка была полтора часа назад.

ШЛИМАН

Разве я ставил вам задачу следить за часами?

ЦИГЛЕР

Нет, господин обер-ефрейтор. (Смущённо) Просто я подумал…

ШЛИМАН

А вот это лишнее, Циглер. Нелёгкое бремя думать здесь возложено лишь на одного человека — на меня. (Снова всматривается в камень) Вы, кажется, имеете Schützenschnur за меткую стрельбу?



ЦИГЛЕР

Так точно.

ШЛИМАН

Сможете отсюда попасть (показывает) в одну из тех тварей?

Расстёгивает кобуру, доставая пистолет. Циглер кивает. Впрочем, не слишком уверенно.

ЦИГЛЕР

Возможно.

ШЛИМАН

Если попадёте с первого выстрела — получите десятиминутный отдых для всей группы. Если нет — по прибытии на место назначаетесь дежурным по кухне на всё время нашего там пребывания. По рукам?

Протягивает пистолет Циглеру.

ЦИГЛЕР

По рукам, господин обер-ефрейтор.

Циглер откидывает сетку накомарника, какое-то время восстанавливает дыхание, прицеливается… Выстрел. Гадюка, в которую он попал, разлетается на куски, остальные стремительно расползаются по поверхности камня, скользят в воду.



ШЛИМАН

Прекрасный выстрел. (Забирает пистолет и, обратившись к колонне, кричит) Общий сбор у камня и 10 минут отдыха. И — благодарите обершутце Циглера!



Фото: Ист. фото — art-catalog.ru Поделиться Поделиться





Репродукция с И.И. Шишкин «Болото. Полесье» (1890). Из коллекции Национального художественного музея Республики Беларусь, Минск.



4.2. ГАНЬКИН БОР. СТОЯНКА ОТРЯДА. КОМАНДИРСКИЙ ШАЛАШ. ИНТ. РАННИЙ ВЕЧЕР

В шалаше Командир и Особист с напряжённым интересом наблюдают за тем, как Володя завершает осмотр трофейной радиостанции, принесённой Иваном.

КОМАНДИР

Что скажешь?

ВОЛОДЯ

Нам такую в училище показывали. (Уточняет) На картинках, конечно. Полевая радиостанция фирмы «Лоренц». Приспособлена для переноски за плечами. Работает в режимах телеграфа и телефона. (Вздохнув, резюмирует) В нашем хозяйстве вещь, к сожалению, бесполезная.

КОМАНДИР



Почему?

ВОЛОДЯ

Дальность действия невысокая. Но даже не в этом дело.

ОСОБИСТ

А в чём?

ВОЛОДЯ

У наших просто нет приёмников на ихние, немецкие частоты.

На лице Командира разочарование.

КОМАНДИР

Выходит, зряшно Иван эту бандуру пёр. Лучше бы ещё пару винтовочек прихватил. С боекомплектом.

ВОЛОДЯ

А ещё лучше — консервов. Уж больно у них хороши. Ни капельки жира, одно мясо.

ОСОБИСТ

А нельзя каким-то образом приспособить немецкие рабочие батареи взамен наших? Утерянных?

КОМАНДИР

Чего уж там утерянных — просранных.



ВОЛОДЯ

А что? Очень дельная мысль, товарищ майор. Только… Боюсь, не сумею я. Нам в училище радиодело так, сугубо факультативно читали.

ОСОБИСТ

А Свешников? Сумеет?

ВОЛОДЯ

А вот Пашка — пожалуй. Он по этой части великий шаман.

КОМАНДИР

Кстати, как он?

ВОЛОДЯ

Нормалёк! За обедом всю порцию сожрал, а потом добавки попросил. Аппетит, говорит, зверский проснулся.

КОМАНДИР



Иди ты?! Тогда давай, забирай этого «Лоренца», и пойдём навестим идущего на поправку шамана.

4.3.1. ГАНЬКИН БОР. СТОЯНКА ОТРЯДА. «ЛАЗАРЕТ». НАТ. РАННИЙ ВЕЧЕР

На переоборудованной в кровать телеге по-прежнему размещается Свешников. Но какие разительные перемены с ним произошли! Он в полном сознании, хотя и бледен, но выглядит вполне. Более того — не лежит бездвижно, а полусидит, упершись спиной в «подушку» (набитый травой мешок). Больше того — читает Пушкина. Такая, почти идиллическая картина, если бы не повязка на животе… Чуть поодаль, за телегой, меж деревьев растянута верёвка, на неё повешена стиранная-перестиранная, с бурыми пятнами не отмытой крови простыня, исполняющая роль ширмы. Судя по теням, отбрасываемым на простыню, с той стороны находятся несколько человек.



4.4.1. ГАНЬКИН БОР. СТОЯНКА ОТРЯДА. «СМОТРОВАЯ». НАТ. РАННИЙ ВЕЧЕР

А там, за занавеской, совершенно голый Иван стоит в позе футболиста, прикрывающего руками причинное место, а доктор Александр Григорьевич, изучая его ранения, диктует Лене. Та сидит на пеньке, на коленях у неё тетрадка — на одном развороте условный абрис мужчины «вид спереди», на другом — «вид сзади». Следуя указаниям доктора, Лена помечает на рисунках места пулевых входов/выходов, делая выносы стрелками, строчит мелким почерком комментарии. Доктор невозмутим, Иван ужасно смущён. Лена тоже смущена, но время от времени бросает на парня быстрые косые взгляды — Иван прекрасно сложен, поневоле залюбуешься… На земле расстелена тряпка, на ней выложены нехитрые медицинские инструменты и приспособления: всё, чем богат кочевой полевой лазарет. В том числе хирургический нож для ампутаций. Здесь же — пуля, та самая, что самоходом вышла из тела Ивана.



АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Поразительно, просто поразительно. Вы успеваете записывать, Леночка?

ЛЕНА

Да-да, Александр Григорьевич. Успеваю.

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ (Ивану)

Та-ак, а теперь откроем ротик. (Иван послушно разевает пасть) Пошире. Во-от, хорошо. (Лезет парню в рот) Нет, это просто феноменально! (Возбуждённо) Леночка, записывайте: наблюдавшийся ранее неправильный, по типу перекрёстного, прикус сошёл на нет — нижняя и верхняя челюсти встали практически симметрично.



ИВАН

Доктор, может, хватит? Что вы меня, как лошадь на ярмарке…

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Потерпите, голубчик… Да и, если уж вы заговорили ассоциациями, тогда всяко не лошадь, а конь. (Опускает взгляд в область паха парня) Я бы даже сказал — жеребец.

От этих слов Иван мгновенно покрывается краской, а Лена, не удержавшись, прыскает, и, озорства ради, на абрисе «вид спереди» пририсовывает детородный орган.



4.3.2. ГАНЬКИН БОР. СТОЯНКА ОТРЯДА. «ЛАЗАРЕТ». НАТ. РАННИЙ ВЕЧЕР

А по ту сторону простыни к раненому Свешникову подошли Командир, Особист и Володя, принесший на плече немецкую радиостанцию.

КОМАНДИР

Вы только поглядите: ещё вчера признаков жизни не подавал, а сегодня — два обеда сожрал и теперь лежит, книжечки почитывает!

СВЕШНИКОВ

Это мне Лена… Того… Подсунула.

Смутившись, прячет книгу под матрас.

КОМАНДИР

Как самочувствие, Павлентий?

СВЕШНИКОВ

Нормально… Да что там — будто заново родился.

КОМАНДИР

Так ты у нас такой и есть. Сызнова рождённый.

Командир переводит взгляд на то место, где на тюфяках лежали несколько человек легкораненых.

КОМАНДИР

А где твои соседи по палате?

СВЕШНИКОВ

Выписались. Александр Григорьевич их какой-то целебной микстурой попользовал, и все болячки — как рукой.

КОМАДИР

Добре. Доктор где?



СВЕШНИКОВ

Там они. Втроём. (Смотрит на радиостанцию) Ого! «Лоренц», Tornister Funkgerät**. Откуда такая красота?

КОМАНДИР

Володя! Мы с майором к доктору заглянем, а ты пока введи Павла в курс дела.

Володя сгружает станцию на телегу, а Командир и Особист проходят за простыню.



Фото: Иллюстрация Максима Ляпунова Поделиться Поделиться





4.4.2. ГАНЬКИН БОР. СТОЯНКА ОТРЯДА. «СМОТРОВАЯ». НАТ. РАННИЙ ВЕЧЕР

КОМАНДИР

Просим прощения, если помешали.

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Ничего страшного. Мы почти закончили. (Ивану) Можно одеваться.

Одеваться-то можно, да только одежда сложена в сторонке. До неё ещё надо дойти — на глазах у всех, а прежде всего Лены. Поэтому Иван продолжает стоять в прежней позе, прикрывшись.



АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Алесь Петрович, дорогой мой! Это просто невероятно! (Идёт к расстеленной тряпке, берёт пулю, показывает) Вот, хотя бы это, посмотрите.

Командир берёт пулю, разглядывает.

КОМАНДИР

Наша. От АВС-36.

Особист, нервно сглотнув, отводит взгляд.

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Ну, в таких вещах я слабо разбираюсь. Важно другое, ранение в грудь! Причём не навылет, пуля застряла в позвонке. Вы понимаете, что это означает?

КОМАНДИР

Если честно — не очень.

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

От такого ранения его должно было минимум парализовать! Так нет же, ничего подобного. Как и в случае с осколком Свешникова, сама, обратным ходом вышла! (Торжествующе) Каково?! (Подходит к Ивану) А вообще — три смертельных ранения. (Показывает на теле) Здесь, здесь и вот здесь.

Со своего пенька Лена напоминает.

ЛЕНА

И ещё в правую руку.



АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Да. Совершенно верно. Не сказать что смертельное, но всё-таки очень нехорошее ранение. Перебита артерия.

Особиста эта подробность профессионально настораживает.

ОСОБИСТ

Артерия, выходит, перебита? М-да… А вот Иван утверждает, что после такого ранения он этой самой рукой шестерых немцев, одного за другим, перерезал. (С прищуром смотрит на Ивана) Интересно, и как это у него получилось?

Иван принимает вызов: несколько секунд они с Особистом сверлят друг друга взглядами, затем Иван убирает руки с причинного места и решительно направляется в сторону Лены. Та, ойкнув, закрывает глаза ладошками. Иван подходит к тряпке, на которой разложены инструменты, берёт хирургический нож и, резко развернувшись, мечет его в сторону Особиста, беря чуть повыше головы. Нож втыкается в ствол дерева.



ИВАН

Примерно так.

Немая сцена. Все присутствующие продолжают изумлённо смотреть на ствол, в котором ещё продолжает вибрировать рукоятка ножа.

4.5. ЗМЕЕВО БОЛОТО. НАТ. РАННИЙ ВЕЧЕР

Через болото бредут-ковыляют усталые фельдфебель Краузе (у него кое-как подвязана раненая рука) и радист Кнут (у этого — распухший после перелома нос). Накомарники остались в лагере, так что им ещё и досаждает болотный гнус.



КРАУЗЕ

Я вроде бы уже говорил, что ненавижу болота?!

КНУТ

Да. (Участливо) Как ваша рука? Сильно болит?

Краузе, притормозив, прислушивается к ощущениям.

КРАУЗЕ

На удивление — терпимо. Хотя этот призрак-ублюдок перебил мне кости… У тебя в карманах случайно не завалялась сигаретка? Чертовски хочется курить.

КНУТ

Вы, наверное, забыли, господин фельдфебель, — я не курю.

КРАУЗЕ

Когда мы один на один, можешь обращаться ко мне просто Генрих. Неужели никогда не пробовал? Хоть пару затяжек?



Кнут виновато качает головой.

КНУТ

Нет.

КРАУЗЕ

Ты ещё слишком молод, парень, чтобы начинать беспокоиться о здоровье.

КНУТ

Наш фюрер считает, что табак — это «месть краснокожих белому человеку».

КРАУЗЕ

О да! Хотя сам же, в своей автобиографии, признался, что в школе зачитывался романами Карла Мая про Виннету… Как по мне, на войне, когда ты постоянно ходишь под приглядом старухи с косой, можно себе позволить не обращать внимания на такой пустяк, как вред от курения.

Кнут, не отвечая, тревожно всматривается вдаль.

КРАУЗЕ

Ты чего, парень?

КНУТ

Там какие-то люди! Двигаются нам навстречу.

КРАУЗЕ

Где?!

Всматривается в направлении, указанном Кнутом.

КРАУЗЕ

Да нет там никого. Тебе померещилось. Это всё от жары.

КНУТ

Да вон же! Их много, целый отряд.

КРАУЗЕ

Не морочь мне голову! Хочешь сказать, что ты, без своих слепошарых диоптрий, видишь лучше, чем соколиный глаз старины Генриха… (Удивлённо) Чёрт возьми!



КНУТ

Я узнаю обер-ефрейтора Шлимана. (Радостно) Это наши! (Начинает призывно размахивать руками) Эй! Сюда! Мы здесь!



Фото: Ист. фото — smolbattle.ru Поделиться Поделиться





Восточный фронт. Офицер вермахта и офицер SS выпивают на отдыхе. Из частного альбома. Информации о дате съёмки нет.

4.6. ХУТОР. ИЗБА. ИНТ. ВЕЧЕР

Братья Карл (он в мундире) и Гюнтер (в небрежном штатском) ужинают в горнице. На столе: консервы, овощи, хлеб, жареная рыба… Старший брат угрюмо налегает на спиртное, он уже под лёгким хмельком.



ГЮНТЕР (С укоризной)

Ты слишком много пьёшь, братец. Тем более в жару, когда человеческий организм и без того работает на пределе своих возможностей.



КАРЛ

О! Очередная медицинская лекция? Я начинаю к ним привыкать.

ГЮНТЕР

Прекрати. Это не смешно.

КАРЛ

А когда мне ещё пить, мой дорогой Гюнтер, если жара здесь не спадает круглосуточно? Может, здесь вообще не бывает дождей. Может, это такая Сахара по-русски, где вместо песка — леса и болота, а вместо кочевников-бедуинов — красные бандиты и хамоватые старосты. (Хмыкнув) Надо будет озвучить эту версию подполковнику фон Штайну. Может, тогда он перестанет донимать меня идиотскими вопросами: а каковы виды на урожай у местных поселян? (Сердито) В конце концов, я — майор полевой жандармерии, а не надсмотрщик на плантациях.

Гюнтер невольно усмехается.

ГЮНТЕР

Всё с тобой понятно, братец.

КАРЛ

Что тебе понятно?

ГЮНТЕР

В состоянии опьянения каждого офицера неизбежно раздирает желание обличать грехи начальства. Равно как бороться за свои, якобы попранные, права.



Карл не успевает парировать. В следующую секунду в горницу без стука врывается запыхавшийся денщик Рильке.

РИЛЬКЕ

Прошу прощения, господин барон!

КАРЛ

Что стряслось, Рильке? На вас лица нет!

РИЛЬКЕ

Группа обер-ефрейтора Шлимана запросила внеплановый сеанс телефонной связи.

Карл смотрит на часы.

КАРЛ

Они не могли добраться до места так быстро.

РИЛЬКЕ

Они и не добрались. Но по пути наткнулись на фельдфебеля Краузе и рядового Хубера!

КАРЛ

Что значит наткнулись? (Вскидывается) Где, в каком месте? И где тогда остальные?

РИЛЬКЕ

Прошу прощения… Похоже, остальные погибли.

Мгновенно трезвея, Карл вскакивает, хватает со стола свою фуражку и выбегает из горницы. Следом бросается Рильке.

4.7. ГАНЬКИН БОР. СТОЯНКА ЛАГЕРЯ. «ЛАЗАРЕТ». НАТ. ВЕЧЕР

На земле возле телеги-кровати стоят радиостанции: трофейная немецкая и неработающая, полуразобранная отрядная. С ними возится-колдует Володя. Тем временем доктор завершает осмотр раны Свешникова, ему ассистирует Лена. Рана выглядит совсем не так жутко, как прошлой ночью, когда от её вида невольно отводил глаза брезгливый Особист. Далее доктор бережливо, экономя каждую капельку, промывает рану водой из фляги (это из тех запасов, что принёс с острова Иван). Удовлетворённый, он протягивает флягу Лене.



АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Лена, пригубьте.

ЛЕНА

Нет-нет, что вы! Эту воду нужно оставить для раненых.

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Вы мне тоже нужны здоровой и сильной. Без вас я как без рук. Так что пейте, профилактики ради. (Девушка делает глоток) Отлично. Теперь накладывайте повязку.

С флягой в руке доктор подсаживается к Володе, ковыряющемуся в радиоаппаратуре.

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Вы тоже, Володя. Один глоточек.

Володя послушно пьёт и возвращает флягу доктору, с интересом разглядывающему технику.

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Как мыслите, Кулибины? Получится?

ВОЛОДЯ

А куда оно денется? (Весело) Чтоб у Паши, да не получилось?!

В ответ Свешников со своей «койки» пародирует «мову».

СВЕШНИКОВ

Не кажи «геть», поки не перэскочыл!.. Вовка, имей в виду: у немцев выходная мощность передатчика даже до одного ватта не дотягивает, а у нашей — почти вдвое больше.



ВОЛОДЯ

Да помню я! Ты говорил.

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Ладно, не стану вам докучать. Пойду прогуляюсь. Леночка, проследите, чтобы Свешников ни в коем случае не вставал — рановато ему ещё.

СВЕШНИКОВ

А если мне до ветру?

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

В котелочек, дружок, всё в котелочек.

Покинув территорию «лазарета», доктор почти сразу натыкается на бредущего в сторону костра возчика Архипыча. Выражение лица у него — самое разнесчастное.

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Чего такой мрачный, Архипыч?

АРХИПЫЧ

А нема причин скалиться, разлюбезный дохтур. Чуяли вже: товарищ майор распорядился лошадушек под нож пустить?

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

А, вот ты о чём. (Улыбается) Скажу по секрету, только ты меня не выдавай, я сегодня случайно подслушал разговор командира с Володей. Нашли наши разведчики в лесу тропочку потаённую. Можно по ней лошадей провести. Так что ножи, до поры, откладываются.



АРХИПЫЧ

Нешто правда?

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

За что купил, за то и продаю. Только подводы придётся бросить. Не пройдут они там.

АРХИПЫЧ

Да и бес с ними, с подводами… дерьма-то.

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

На, причастись, на радостях. (Достаёт флягу) Только один глоток, не больше.

АРХИПЫЧ

Премного. (Делает глоток, смотрит изумлённо) Вода, что ль?



АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Вода.

АРХИПЫЧ

Эгеж. (Разочарованно возвращает флягу) Думал, коль вы дохтур, у вас там непременно спирт помещается.

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Уверяю тебя, Архипыч, это — гораздо лучше спирта.

4.7. ГАНЬКИН БОР. СТОЯНКА ЛАГЕРЯ. КОМАНДИРСКИЙ ШАЛАШ. НАТ. ВЕЧЕР

В шалаше трое: Командир, Иван и Агата. Сидя по-турецки, мужчины с удовольствием приканчивают похлёбку, черпая деревянными ложками из небольших алюминиевых плошек, а сидящая напротив Агата сияет лицом, радуясь, что угодила.



КОМАНДИР

Уф-фф! Огроменное тебе спасибо, Агата. Будто в ресторане откушал.

АГАТА

Скажете тоже.

ИВАН

Подтверждаю. Не похлёбка — амброзия.

АГАТА

Чегось?

ИВАН

Я говорю, пища богов.

Мужчины возвращают Агате пустые кастрюльки, она составляет их в принесенные кухонные судки.

КОМАНДИР

Добрая посуда. Откуда у нас такая?

АГАТА

Из хаты забрала. Дюже удобные судки. (Вздохнув) Памятные. (Поясняет) Когда дявчонкой была, бате в кузню абеды в них носила.

В шалаш заглядывает доктор.

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Добрый всем вечерок. Не помешаю?

КОМАНДИР

Заползай, Александр Григорьевич.

АГАТА

Трошки припозднилися, доктор. Кабы знала, что прыдете, так я бы для вас добавок оставила.

ИВАН

Но, увы, — добавок уже схарчили.

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Ничего страшного… Алесь Петрович, переговорить бы?

Агата поспешно встаёт.

АГАТА

Спасибо, люди добрые, на добром слове за мою стряпню. Пойду я.



ИВАН

Я тебя провожу.

4.8.1. ГАНЬКИН БОР. СТОЯНКА ЛАГЕРЯ. НАТ. ВЕЧЕР

Иван (он несёт судки) и Агата неспешно идут через лес в сторону поляны, где возле костра кашеварят и кучкуются бойцы. Оттуда доносятся оживлённый гомон, смех.

АГАТА

Чуешь? Смеются.

ИВАН

И правильно делают. Будут ещё… и время, и поводы… наплакаться. (Останавливается, пристально всматривается в девушку) Тебя и не узнать, Агата.

Девушка смущённо улыбается.

АГАТА

Так и вас не узнать, Иван Трофимович. (Осторожно дотрагивается до его лица, переходит на полушёпот) Я тебя, вот точно так, там, на болоте, трогала. Ты мёртвый был.

Сглотнув подступивший ком, Иван кивает.

ИВАН

Был.

Агата осторожно, не без страха, уточняет, переходя на шёпот.



АГАТА

И что ж — там?

ИВАН

Где?

АГАТА

На утом свити?

Иван, застыв на месте, молчит. На него вдруг обрушивается странное видение.



Фото: Иллюстрация Максима Ляпунова Поделиться Поделиться





4.9. ИВАН. ВИДЕНИЕ. НАТ. НОЧЬ

Ночь, Иван лежит на земле, запрокинув голову, глаза раскрыты, уставлены в раскиданные в черном небе яркие звёзды. Их слишком, их невероятно, фантастически много. Они действуют на Ивана успокаивающе, ему хорошо и спокойно вот так вот лежать без движения, без мыслей и просто смотреть на звёзды. Но вдруг он чувствует, как кто-то дотрагивается до него. Это раздражает Ивана, даже злит — он не желает, чтобы его тревожили, отвлекали от завораживающей картинки. Но он всё-таки скашивает глаза посмотреть, кто ж это домогается, и видит, как через его тело медленно, очень медленно переползает огромная, невиданных размеров змея. Но Ивану почему-то не страшно. В какой-то момент змея слегка замирает на нём, а потом опять продолжает движение. Иван снова возвращает глаза к небу и видит, что звёзды стремительно гаснут. Словно бы кто-то выключает их — одну за другой… Внезапно раздаётся далёкий взволнованный девичий голос: «Ваня! Ванюша!..»



4.8.2. ГАНЬКИН БОР. СТОЯНКА ЛАГЕРЯ. НАТ. ВЕЧЕР

Агата тревожно теребит парня.

АГАТА

Ваня, шо ты?! Шо с тобой?!

Иван выныривает из видения.

ИВАН

А?.. Не-не, это я так… Всё хорошо. (Смотрит девушке в глаза) Ничего там нет, Агата. Просто чернота.

Иван медленно идёт дальше. Немного поразмыслив над его словами, Агата нагоняет парня и по-свойски берёт за руку. Так они и бредут дальше, проходя мимо «лазарета». А там Володя по-прежнему копошится со станциями, следуя инструкциям лежащего в телеге Свешникова. Спустились сумерки, зажжён фонарь «летучая мышь». Лена, сидящая здесь же с томиком Пушкина, откладывает книгу и ревниво наблюдает за этой парочкой. В свою очередь Володя, у которого ещё не было пересечений с Агатой, с мужским интересом рассматривает неизвестную ему симпатичную девушку.



ВОЛОДЯ

Лен! Это кто ж такая будет? С Иваном?



ЛЕНА

Агата. Селянка с хутора. Она теперь у нас в отряде.

ВОЛОДЯ

С ума сойти! Надо же, какая красотка!

ЛЕНА

Ничего особенного.

И в этом её «ничего особенного» отчётливо слышатся нотки ревности.

ВОЛОДЯ

Не, не скажи. Красавица.

С телеги раздаётся ворчание Свешникова.

СВЕШНИКОВ

Эй, красавЕц! Мы работаем или как?

Провожая взглядом Агату, Володя вздыхает.

ВОЛОДЯ

Работаем.

4.7.1. ГАНЬКИН БОР. СТОЯНКА ЛАГЕРЯ. КОМАНДИРСКИЙ ШАЛАШ. НАТ. ВЕЧЕР

Тем временем в шалаше продолжается непростой по всему разговор Командира и доктора. Примечательно, что в речи Александра Григорьевича нет и намёка на интонации, условно говоря, земского доктора. Он говорит с Командиром на равных, временно сбросив маску москвича-докторишки, волею судеб в какой-то момент прицепившегося к отряду.

КОМАНДИР

Александр Григорьевич, кончай кружева плести! Излагай прямо. Без этих твоих полунамёков.



АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Хорошо. Прямо так прямо. Я пытаюсь понять, что из себя представляет наш товарищ майор НКВД и в какой степени ему можно доверять?

КОМАНДИР

О как! (Прищурившись) А вы, доктор, с какой целью интересуетесь? С научной или с практической?

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

С практической.

КОМАНДИР

И что? Причины какие на то имеются? Сомневаться?

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

До сегодняшнего дня не было. Но… (Достаёт из кармана пулю; ту самую, что позаимствовал у Ивана) Пуля от автоматической винтовки Симонова. В нашем отряде таких винтовок четыре единицы: у Володи, у мичмана Гусева, у товарища майора и у возчика Архипыча.

КОМАНДИР

А говорил, в оружии слабо разбираешься?

Доктор — сама невозмутимость.

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Я соврал.

КОМАНДИР

Интересное кино… Насколько я помню, этой пулей Иван был ранен в грудь. Выходит, от немцев прилетело?



АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Алесь Петрович, дорогой! Мы с вами собственными глазами видели, сколь хорошо они экипированы и вооружены! Так на кой, спрашивается, ляд им пользоваться трофейной, мало изученной советской винтовкой? С их-то (усмехается) Ordnung muss sein***.

КОМАНДИР



Допустим, логика в ваших словах имеется. Хотя на войне всякое случается. И любое оружие на войне лишним не бывает. Но! Во-первых, у нас не четыре, а пять таких винтовок. (Кивает, показывая) Вон, ещё одна за мной закреплена. А во-вторых… (С прищуром) Кто ж вы тогда такой на самом деле есть, разлюбезный наш доктор?

В ответ доктор стягивает с ноги правый сапог и производит некие манипуляции с каблуком, в котором, к немалому изумлению Командира, обнаруживается небольшой тайничок. А в нём — два предмета: аккуратно сложенный носовой платок и маленький пакетик. Доктор разворачивает платок — там столь же аккуратно сложенная бумага-мандат. Доктор протягивает её Командиру, который с удивлением зачитывает вслух.



КОМАНДИР

«Всем партийным, военным и гражданским властям в Москве, в Ленинграде, других областных центрах и на местах предписывается пропускать беспрепятственно и оказывать всяческое содействие предъявителю сего». Ни хрена ж себе!..

4.10.1. ХУТОР. ИЗБА. НАТ. ВЕЧЕР

По одну сторону стола сидит Гюнтер (он в кои-то веки в своём чёрном «эсэсовском» мундире; вид официальный), а по другую — внешне спокойный Краузе и перепуганный Кнут. Одежда, лица у них в грязи, по всему, умыться, переодеться по возвращении не дали — сразу доставили на допрос. В горнице стоит нехорошая тишина. Гюнтер сосредоточенно красивым мелким почерком что-то строчит в блокноте, Кнут, нахохлившись, наблюдает за ним, а Краузе голодными глазами смотрит на пачку сигарет, лежащую на столе. В какой-то момент не выдерживает.

КРАУЗЕ

Господин гауптштурмфюрер! Вы позволите? Сигарету? (Виновато) Сутки не курил.



ГЮНТЕР

Берите.

Краузе вытаскивает из пачки сигарету, достаёт спички, не с первого раза поджигает (отсырели), с наслаждением закуривает. Гюнтер заканчивает писать, откладывает ручку.

ГЮНТЕР

Да, мне следовало предупредить с самого начала: если я почувствую в ваших словах хотя бы намёк на ложь или неискренность, то буду вынужден изменить формат нашей беседы. И перейти к иным способам получения информации.

От этих слов Кнута буквально передёрнуло, на что Гюнтер отреагировал усмешкой.



ГЮНТЕР

Не пугайтесь, Хубер. Загонять иголки под ногти или подвешивать на крюке за ребро — это уже уходящая натура. В наш просвещённый век существуют иные, более гуманные, но не менее надёжные способы заставить человека говорить правду. Даже помимо его воли… Итак, вернёмся к вашему призраку. Как он выглядел? Хубер?

ХУБЕР



Прошу прощения, господин гауптштурмфюрер, но я не смогу его описать. Я видел его всего долю секунды. После чего — удар, вспышка, и я потерял сознание. Я очень сожалею, господин гауптштурмфюрер.

ГЮНТЕР

Предположим… Краузе?

Фельдфебель задумывается, вспоминая.

КРАУЗЕ

Он довольно молодой…

ГЮНТЕР

«Довольно», по вашей градации, это сколько? 18, 20, 25?

КРАЗУЕ

Скорее 20. Высокий, ростом примерно с рядового Хубера. Возможно, повыше. Крепко сложенный. Волосы… Хм… Не разглядел, вроде бы русые. В гражданской одежде. Скорее всего, деревенский.

ГЮНТЕР

Почему вы так решили?

Фельдфебель пожимает плечами.

КРАУЗЕ

Я сам деревенский. У нас на городских особое… (Подбирает слово) чутьё, что ли.

ГЮНТЕР

Я вас понял. Что ещё?

КРАУЗЕ

Пожалуй, всё.

ГЮНТЕР

Быть может, он был ранен?

КРАУЗЕ

Вряд ли. (Поёжившись) Если он и в самом деле был ранен, не хотелось бы встретиться с ним ещё раз. Когда он поправится.



ГЮНТЕР (Сердито)

Перестаньте стряхивать пепел на пол! Вы не на своей деревенской свиноферме! (Указывает на банку-пепельницу)

КРАУЗЕ

Виноват, господин гауптштурмфюрер!

Гюнтер пробегает глазами свои записи.

ГЮНТЕР

Значит, вы оба утверждаете, что мёртвого тела возле указанного камня не было. Хубер?

ХУБЕР

Так точно. Не было.

КРАУЗЕ

Но, судя по окружающей обстановке, раненый или убитый там когда-то лежал.

ГЮНТЕР

То есть лежал в непосредственной близости от источника и ручья?

КРАУЗЕ

Так точно.

ГЮНТЕР

Вы пили эту воду? В сыром виде, без кипячения?

КРАУЗЕ

И пил, и умывался.

ГЮНТЕР

А остальные?

КРАУЗЕ

Рядовой Хубер пил. Сделал несколько глотков. Про остальных сказать не могу, не видел.

4.7.2. ГАНЬКИН БОР. СТОЯНКА ЛАГЕРЯ. КОМАНДИРСКИЙ ШАЛАШ. НАТ. ВЕЧЕР

Командир и доктор продолжают свой непростой разговор.

КОМАНДИР



М-да… Вот такая выходит… загогулина. У майора документов нет, но я его знаю. У вас на руках — убойный мандат, но я, как теперь выяснилось, совершенно не знаю вас.

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Согласен. В подобной ситуации принять решение непросто. (Улыбается) Но вам ведь не привыкать. Давно хотел вам, Алесь Петрович, сказать, что я восхищён вашими организаторскими способностями. Не являясь профессиональным военным или, условно говоря, чекистом, а будучи всего лишь партийным, среднего звена руководителем, вы сумели сколотить и возглавить очень даже дееспособный боевой отряд.

КОМАНДИР

Спасибо. За комплимент. Но меня покоробило ваше пренебрежительное «всего лишь». Вы же коммунист?

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Нет.

КОМАНДИР

Странно.

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Вы, наверное, хотели сказать, странно, что мне, беспартийному, делегировали столь серьёзные полномочия?



Командир вынужден согласиться.

КОМАНДИР

Ну да. Примерно так.

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Дело в том, что у меня очень узкая и, скажем так, очень редкая научная специализация. Я подвизаюсь в ней без малого 30 лет, и, по-видимому, мне пока так и не подыскали достойной замены с обязательным партбилетом на кармане.

В шалаш заглядывает Володя. Радостный, рот до ушей.

ВОЛОДЯ

Готово, Алесь Петрович!

КОМАНДИР

Неужто получилось?

ВОЛОДЯ

Так точно. Можете составлять текст радиограммы.

КОМАНДИР

Да он у меня давно написан. (Берёт планшетку, достаёт лист бумаги с текстом) Подожди снаружи, сейчас отдам.

ВОЛОДЯ

Хорошо.

Володя исчезает, командир берёт карандаш.

КОМАНДИР

Ну и? Что за текст и кому мы должны его передать? В рамках «оказания всяческого содействия»? Диктуйте. Только имейте в виду, шифровальщика у нас нет. Так что текст должен быть максимально нейтрален.



Доктор задумывается.

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Передайте так: «Москва. Наркомздрав. Зеленину. С нами Андроген-17. Он жив, здоров и напевает песенку Роберта».

Командир записывает текст, удивлённо среагировав на песенку, но от комментариев воздерживается. А после фразы доктора дописывает ещё одну строчку: «Просим подтвердить полномочия Андрогена-17».



КОМАНДИР

Это всё?

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

На данном этапе — да.

КОМАНДИР (Басит)

Володя, забирай!



Фото: Ист. фото — wardiary.ru Поделиться Поделиться





Военнослужащие вермахта доставляют пищу в термосах на передовую. Информации о месте и дате съёмки нет.



4.10.2. ХУТОР. ИЗБА. НАТ. ВЕЧЕР

Гюнтер продолжает допрос фельдфебеля Краузе и рядового Хубера.

ГЮНТЕР

Что у вас со зрением, Хубер? Близорукость?

ХУБЕР

Так точно, господин гауптштурмфюрер! Минус 3,5.

ГЮНТЕР

Майн Гот! Кого только у нас не призывают!.. Вы ведь носите очки постоянно?

ХУБЕР

Так точно, господин гауптштурмфюрер! (Виновато) Но я их потерял. Там, на острове.

ГЮНТЕР

Встаньте и пройдите (показывает) в тот угол.

ХУБЕР

Слушаюсь, господин гауптштурмфюрер!

Кнут проходит в дальний угол горницы, с покорностью вытягивается в нём. Гюнтер делает какую-то запись на странице блокнота, вырывает её и, не вставая со своего места, демонстрирует Хуберу.

ГЮНТЕР

Что здесь написано? Читайте вслух!

Близорукий Хубер всматривается, читает.

ХУБЕР

«Жить — значит постоянно отталкивать от себя то, что хочет умереть».****



ГЮНТЕР

Так, говорите, у вас близорукость?

Хубер растерян и даже слегка напуган.

ХУБЕР

Да… Но…

Мучительно трёт глаза, пытается оглядеться по-новому.

ХУБЕР

Как это… Ничего не понимаю…

ГЮНТЕР

Довольно! Лучше пройдите и помогите фельдфебелю Краузе размотать повязку. Кстати, кто её накладывал?

ХУБЕР

Я, господин гауптштурмфюрер!

ГЮНТЕР

Похоже, вы прогуливали занятия по оказанию первой медицинской помощи, юноша.

Кнут торопливо проходит к Краузе, разматывает тряпку на его ране.

ГЮНТЕР

Положите руку на стол, Краузе! (Фельдфебель подчиняется) Теперь пошевелите пальцами… Ещё… (С профессиональным интересом рассматривает рану) Хм… С размаху, лопатой?

КРАУЗЕ

Точно так, господин гауптштурмфюрер.

ГЮНТЕР

По текущему состоянию раны я бы сказал, что она получена недели три назад. Но я видел вас и вашу, ещё вполне здоровую руку, буквально позавчера.



Распахивается дверь и в горницу входит Карл в сопровождении пары автоматчиков.

КАРЛ

У вас надолго, брат? Нам надо поговорить.

ГЮНТЕР

Ты как раз вовремя. Думаю, на сегодня мы закончили.

КАРЛ

Уведите.

Солдаты выводят из горницы арестованных Краузе и Хубера. Карл тем временем проходит к буфету, нашаривает початую бутылку спиртного, жадно пьёт из горла.

ГЮНТЕР

Поздравляю, господин барон. Можно считать, вы окончательно русифицировались. (С укоризной) Видел бы тебя сейчас наш отец.

Не реагируя на упрёк, Карл озвучивает последние новости.

КАРЛ

Отряд обер-ефрейтора Шлимана добрался до острова. Я только что с ними говорил.

ГЮНТЕР

И?

С бутылкой в руке Карл проходит к столу, садится.

КАРЛ

Всё подтвердилось. Шесть трупов. Все, с особым цинизмом, сложены в одном месте. Никаких огнестрельных — сплошь колото-резаные либо рубленые раны. Нет пулемёта, трёх винтовок и двух автоматов. Из материальных потерь — радиостанция, часть продовольственного запаса. Я прикинул: общий вес порядка 80–90 кг. Из чего следует, что эту бойню устроил не один, а как минимум три человека.



Гюнтер качает головой.

ГЮНТЕР

Боюсь, ты ошибаешься, братец.

КАРЛ

Я реалист, Гюнтер. И в сказки этих уродов о призраке-демоне, извини, не верю.

Снова выпивает прямо из бутылки.

ГЮНТЕР

Кстати, как ты собираешься с ними поступить?

КАРЛ

Завтра отправлю в город. А дальше — полевой трибунал. Жаль, конечно. Краузе мне симпатичен, даром что деревенщина. Но закон есть закон: он сбежал с поля боя, обрекая на смерть подчинённых. Я уже не говорю о потере казённого имущества.

ГЮНТЕР

Это всего лишь вопрос трактовок, братец. Как тебе, например, такая: фельдфебель Краузе, будучи ранен сам, героически вынес с поля боя раненого товарища, сохранив личное оружие?

КАРЛ

Куда ты клонишь?

ГЮНТЕР

Никакого трибунала не будет. Они оба нужны мне.

КАРЛ

На кой чёрт они тебе сдались? Зачем?

Гюнтер отвечает весьма пространно.

ГЮНТЕР



Затем, что они оба пили воду.

КАРЛ

Чего пили?

ГЮНТЕР

Воду. Но, что много важней, мне нужен третий.

КАРЛ

Ты это о ком?

ГЮНТЕР

Я о твоём полудурке-хуторянине.



КАРЛ

Ты же говорил, он сдох?

ГЮНТЕР

Как теперь выясняется — нет. А он тоже пил воду. И, судя по всему, много.

КАРЛ

Братец, ты, конечно, извини, но… У тебя сейчас всё в порядке? Может, солнце напекло?

ГЮНТЕР

Со мной. Всё. В порядке. (Косится на бутылку) Пожалуй, я бы тоже выпил немного шнапса… Только, умоляю, Карл, подай мне чистый стакан…

Карл встаёт, идёт за посудой.

ГЮНТЕР

Да, пока не забыл: на ближайшем сеансе связи прикажи Шлиману, чтобы его люди не пользовались водой из источника, потому что она… хм… отравлена. И пусть в том месте обязательно выставят круглосуточный пост.

КАРЛ (Пожимая плечами)

Заметь, братец, я уже даже не спрашиваю зачем.



Фото: Ист. фото — waralbum.ru Поделиться Поделиться





Коллаборационист показывает немецким полевым жандармам место расположения советских партизан. Снимок из серии постановочных фотографий. Информации о месте и дате съёмки нет. Источник: «Verbrechen der Wehrmacht. Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941–1944». Hamburger Edition, 2012.

4.11. ХУТОР. ИЗБА НА ОТШИБЕ. НАТ. ВЕЧЕР

Небольшая, в два окна избушка. Без забора, без палисадника и огорода, зато у постоянной коновязи подрёмывает лошадь. Это холостяцкое жилище Афанасия. Одно из окон слабо подсвечено — хозяин ещё не спит.



4.12. ХУТОР. ИЗБА НА ОТШИБЕ. ИНТ. ВЕЧЕР

Горница. При свете лучины Афанасий затачивает рыболовные крючки для перемёта: поочерёдно сперва зажимает крючок единственной рукой в тисочках, затем орудует напильником. На столе стоит открытая банка немецких консервов, лежит краюха хлеба. В дверь стучатся. Афанасий не ждёт гостей, с тревогой на лице подходит к двери.

АФАНАСИЙ

Кого там нелёгкая?

ГОЛОС АНФИСЫ (ЗК)

Это я, Анфиса. Откройте, Афанасий Макарыч.

Афанасий сдвигает щеколду, запуская в горницу разбитную горластую бабёнку. Ту самую, что в зачине истории на хуторском «вече» желала переселиться в избу Ивана. В руках у Анфисы замотанный в тряпку чугунок. Афанасий встречает её неприветливо.



АФАНАСИЙ

Чего тебе?

АНФИСА

Мы сёдни с мальцами первую картоху копали. Так я вам повечерять принесла. (Ставит чугунок на стол, снимает тряпку) Вот, ще не остыла.



АФАНАСИЙ

С чего вдруг такая забота?

АНФИСА

Или мы не соседи? Вы ж моих мальцов завсегда на рыбалку, на озеро, на телеге подвозите…

АФАНАСИЙ

Ох, не юли, Анфиса. Я тебя как облупленную знаю. Чтоб ты да за просто так… Чего тебе, говори?

АНФИСА

А и скажу. Вы у нас теперь в больших чинах при германском начальнике состоите. А я аккурат завтра, с утреца, до него засобиралась. Так уж и вы обязательно будьте. Переводить станете.

АФАНАСИЙ

Чего переводить?

АНФИСА

Просьбишку мою до них. Чтоб дозволили нам в Агатину хату перебраться. В нашей, сами знаете, крыша совсем худая, текёт. А у Агатки сбежавшей изба справная, крепкая. Её ещё покойничек Митрофан ставил. Таких мастеров ныне — днём с огнём.

АФАНАСИЙ

Сдурела, баба?! Да кто тебя слушать станет?!

АНФИСА

Очень даже станут. Не тот, так другой, который братец ихний. Небось, вспомнит, как я ему про Агаткиного комиссара доложилась. А то, что не успели немцы их прищучить, — то не моя вина. Я Лукичу про то говорила, а он, старый хрыч, видать, не передал.



АФАНАСИЙ

Ох и стерва ты, Анфиса! Этого «старого хрыча» третьего дня немцы убили и за навозной кучей, как собаку, закопали… (Заводится) А ну, вали отсюда! И картоху свою забирай!

Анфиса, пожав плечами, забирает со стола чугунок, снова заматывает его в тряпицу.

АНФИСА

Я-то, может, и стерва. Но и вы, Афанасий Макарович, не херувим с крылами. Я понимаю: вы теперь до нашей простой крестьянской пищи брезгуете — вас вон немцы консервой и хлебами потчуют. Но раз уж вы на работу переводчицкую определены, то будьте любезны, справляйте как положено. Не то и на вас управу найду!

АФАНАСИЙ

Пошла вон!

АНФИСА

Иду-иду.

Анфиса идёт на выход, Афанасий — следом, чтобы закрыть за ней. Уже в дверях соседка притормаживает и всем телом похотливо подаётся к хозяину.

АНФИСА

А може, как-то полюбовно порешаем, Афанасий Макарович? Я детей вже уложила, могу трошки и у вас подзадержаться… А то жалко мне вас, это ж сколько времени всё один да один! Без бабы, без ласки женской…



АФАНАСИЙ

Убирайся!

АНФИСА (Вздохнув)

Ну, нет так нет. Как говорытся: было предложено… Так уж вы не забудьте — завтра, с утреца, часиков в девять. Они аккурат в эту пору завтракать кончают и на лавочку курить выходют…

Фото: Ист. фото — smolensk.ru Поделиться Поделиться





Карта боевых действий Смоленского оборонительного сражения, длившегося с 10 июля по 10 сентября 1941 года.

4.13. МОСКВА. ЛУБЯНКА. КАБИНЕТ ВЕРЖБИЦКОГО. ИНТ. НОЧЬ

В отличие от освещаемой лучиной избушки Афанасьева, в кабинете Вержбицкого проблем с электрическим освещением нет. Полковник сидит за своим рабочим столом, при свете зелёной лампы что-то пишет, время от времени прикладываясь к дымящейся трубке. На столе, за которым проводятся оперативные совещания, расстелена крупномасштабная топографическая карта Полесского района БССР. В дверь кабинета стучат.



ВЕРЖБИЦКИЙ

Да-да. Входите!

В кабинет буквально влетает возбуждённый майор Климов.

КЛИМОВ

Доброй ночи, Алексей Константинович! Неужели… Неужели и в самом деле нашёлся?

ВЕРЖБИЦКИЙ

Покамест не нашёлся… (Откладывает перо) Но хотя бы отыскался.

КЛИМОВ

И где же?

Подполковник берёт трубку, встаёт, проходит к карте, показывает мундштуком.

ВЕРЖБИЦКИЙ

Здесь, примерно в этом квадрате. В составе отряда некоего Шевчука, с которым последние 2 недели не было связи. В ОУЦ Западного фронта на них было крест поставили. Решили — всё, погиб отряд. И на тебе, объявились.

КЛИМОВ

Ёшкин кот! Это ж сколько у нас до линии фронта получается? (Прикидывает) Километров 100, а то и все 120 будет!

ВЕРЖБИЦКИЙ

Согласен. Многовато. Зато Брюс — живой. А самое главное, дал понять — есть результат. Получилось у него.

КЛИМОВ

Да вы что?!!! Ай да профессор, ай да сукин сын!



ВЕРЖБИЦКИЙ

Посему, Павел Аркадьевич, ставлю задачу: срочно приступайте к формированию группы. Надо Брюса незамедлительно оттуда выдёргивать.



КЛИМОВ

И насколько большой у этого Шевчука отряд?

ВЕРЖБИЦКИЙ

Точную цифру не назову. Вроде около 40 штыков.

КЛИМОВ

Немаленький. Вывести, да по немецким тылам, такую ораву будет, мягко говоря, непросто.

Начальник качает головой.

ВЕРЖБИЦКИЙ

О, как ты выражаешься, ораве речи не идёт. Теперь, когда с отрядом снова установлена связь, заниматься его дальнейшей судьбой, решать, прорываться им или продолжать действовать на оккупированной территории, будут уполномоченные на то люди. А наша с тобой головная боль и забота — персонально Брюс. И мы должны сделать всё, чтобы он как можно скорее оказался в Москве: живой, в здравом уме и при трезвой памяти. Задача ясна?



КЛИМОВ

Так точно.

ВЕРЖБИЦКИЙ

Тогда более не задерживаю. Сроку на формирование диверсионной группы даю — сутки.

КЛИМОВ

Всего?!

ВЕРЖБИЦКИЙ

Я всё понимаю, Павел Аркадьевич. Но нам сейчас каждая минута дорога. (Хмуро) Пока эти «километров 100» до линии фронта не превратились во все 200. Не то и поболее.

4.14. ГАНЬКИН БОР. ПАРТИЗАНСКАЯ СТОЯНКА. НАТ. РАННЕЕ УТРО

Бойцы вповалку спят на лесной поляне у потухшего костра. Через поляну идёт Агата, неся на сгибе локтя плетёную корзину. Чуткое ухо Володи реагирует на движение, он просыпается, наблюдает за уходящей девушкой, встаёт, споласкивает водой лицо и направляется следом.

4.15. ГАНЬКИН БОР. ПАРТИЗАНСКАЯ СТОЯНКА. ЛЕС. НАТ. РАННЕЕ УТРО

Далеко уйти Агате не удаётся — у неё на пути неожиданно возникает заслон в виде стоящего в боевом охранении пожилого украинца Тараса с винтовкой.



ТАРАС

Ста-аять! Кру-угом!

АГАТА

Ты чего, диду?

ТАРАС

А того, что не положено. Не велено за расположение выпускать. Потому как через 3 часа снимаемся и выступаем.

АГАТА

Да знаю я, что снимаемся. (Доверительным полушёпотом) Я швыдко, диду, туточки недалеко. Вчера полянку приглядела, черники там — до жути сколь. Вот, нарошно пораньше встала, успеть набрать.

ТАРАС

А я тебе советским языком повторяю, приказ! Не положено — значит, не положено. Так что вертай взад.

К спорщикам подходит Володя.

ВОЛОДЯ

Что за шум, а драки нет?



ТАРАС

Да вот, товарищ заместитель командира, приказам не подчиняется. Я ей говорю — не велено. А она заладила, что та сорока: ягоды там у неё, вчерась собрать не успела.

Агата апеллирует к Володе, который вовсю пожирает её глазами.

АГАТА

Я ж не для себя, товарищ заместитель. Для всех. Насушим чернику-то, а потом чай пить станем. И вкусный, и витаминами пользительный.



ВОЛОДЯ

Витамины — это хорошо. И далеко она, черника твоя?

АГАТА

Не, недалёко. КилОметра не будет.

ВОЛОДЯ

Что ж, раз такое дело, идёмте. Я провожу.

АГАТА

От спасибо вам, не знаю как звать-величать?

ВОЛОДЯ

Владимир Николаевич. Можно просто Володя.

АГАТА

А я — Агата.

ВОЛОДЯ

Да уж наслышан.

Володя и Агата уходят, в какой-то момент девушка оборачивается и показывает Тарасу язык.

ТАРАС

Вот гангрена! (Ворчит под нос) И заместитель хорош: сам приказывает, а потом сам первым нарушает. (Теплеет лицом) Оно, конечно, дело молодое. И девка уж больно ладная. (Смотрит в удаляющиеся спины, хмыкает) Може, там и зовсим до ягод не дойдёт. (Вздыхает) Э-эх, и где ж мои осьмнадцать лет…

Фото: Ист. фото — partizany.by Поделиться Поделиться





Немецкая листовка на белорусском языке. Перевод: «Такое горе ты причиняешь женам и детям, если ты своими преступными действиями помогаешь бандам».

4.15. ХУТОР. ИЗБА. НАТ. УТРО

Очередное жаркое утро. Возле избы легковая машина и несколько мотоциклов сопровождения — братья фон Бергензее собираются ехать в райцентр. Они стоят у крыльца (оба в мундирах, по форме), отдавая последние распоряжения остающемуся на хозяйстве Рильке. Переводчик Афанасий, которого Карл берёт с собой, сидит в сторонке на лавочке, курит.

ГЮНТЕР

Напоминаю, Рильке, любые контакты с фельдфебелем Краузе и рядовым Хубером воспрещены кому бы то ни было! Молча принесли еду, молча забрали пустую посуду. Всё.



РИЛЬКЕ

Слушаюсь, господин барон. (Смущённо) А как же… э-эээ…

ГЮНТЕР

Поставьте им ведро. И последнее: сегодня вечером сюда прибудет стрелковый взвод.



КАРЛ

Если вы не в курсе, Рильке, это полсотни человек.

РИЛЬКЕ

Осмелюсь заметить, это очень много, господин барон.

В глубине улочки показывается Анфиса. Завидев «начальство», ускоряет шаг.

КАРЛ

Согласен, немало. Они встанут лагерем на окраине деревни. (Показывает, где именно) И пробудут здесь минимум сутки. Так что берите сколько потребуется людей, пройдитесь по всем дворам и проведите реквизицию излишков продуктов. В первую очередь муки, овощей и домашней птицы. Вам всё понятно, Рильке?

РИЛЬКЕ

Так точно, господин барон.

КАРЛ

Хорошо. (Машет Афанасию) Франц, садитесь в машину.

Афанасий слюной тушит цигарку, убирает в карман, встаёт. Следом за братьями идёт к машине. Мотоциклисты заводят свои мотоциклетки, а Анфиса переходит на бег, призывно крича.

АНФИСА

Погодите! Не уезжайте! Господа офицеры!

Карл недоумённо оборачивается.



КАРЛ

Кто это?

ГЮНТЕР

Это та женщина, что показала нам дом, в котором бандиты оставили раненого комиссара.

КАРЛ

Франц, вы не знаете, что ей нужно?

АФАНАСИЙ

Знаю.

Подбежавшую Анфису притормаживает Рильке, не давая ей приблизиться к «господам офицерам».

АФАНАСИЙ

Она просит, чтобы вы разрешили ей с детьми переселиться в ту, брошенную избу. У неё в доме прохудилась крыша.

Среагировав на знакомое слово «киндер», Анфиса блажит.

АНФИСА

Драй! Драй киндер, господин офицер! (Афанасию, сердито) Правильно, словечко в словечко переводи, ирод!

Карл вопросительно смотрит на Гюнтера, тот равнодушно пожимает плечами: это уже твоя епархия, поступай, как считаешь нужным.

КАРЛ

Франц! Переведите, что мы благодарим за оказанную услугу, но в её просьбе я вынужден отказать. Жители каждого дома, в котором станут укрывать красных бандитов или помогать им ещё каким-то образом, будут повешены, а их дома — сожжены. (Анфисе) Я сожалею, фрау. Но закон есть закон. (Денщику) Рильке, распорядитесь, кстати, и насчёт этого чёртового дома. К моему возвращению его не должно быть.



РИЛЬКЕ

Слушаюсь, господин барон.

Карл, а затем Гюнтер лезут в машину, на заднее сиденье.

АНФИСА

Что? Что он сказал?

АФАНАСИЙ

Он сказал, чтоб ты катилась ко всем чертям, крыса!

Афанасий забирается в машину на переднее сиденье, немецкий кортеж уезжает, обдав облаком пыли в недоумении застывшую, глупо хлопающую глазами Анфису. Рильке сочувственно смотрит на неё, достаёт из кармана шоколадку:

РИЛЬКЕ (По-немецки)

Битте, фрау. Это для ваших деток.

4.16. ГАНЬКИН БОР. СТОЯНКА ОТРЯДА. ШАЛАШ КОМАНДИРА. НАТ. УТРО

Временный лагерь сворачивается, всё вокруг в движении, в типичной предпоходной суете. Совсем скоро начнётся переход вглубь леса, к новому месту стоянки — Ганькиной заимке. У стоящих возле шалаша Командира и Особиста куча дел, но к ним некстати пристал доктор.

ОСОБИСТ

Иван приволок два немецких термоса с этой, будь она неладна, водой. Вам что, мало?



АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Мало. Только не мне лично — нам всем. К тому же один термос практически пуст.

КОМАНДИР

То есть вы предлагаете отправить кого-то на Большой Змей и набрать ещё какое-то количество воды про запас?

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Именно! Мы сейчас уйдём глубоко в лес, и, кто знает, будет ли возможность вернуться сюда снова… (Примирительно улыбается) Да вы не переживайте, Алесь Петрович. Мы вдвоём быстренько обернёмся — туда-обратно. И потом, по вашим следам…

КОМАНДИР

Это кто ж такие мы?

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Иван и я.

КОМАНДИР

Ну, Иван — оно понятно. Но вас, Александр Григорьевич, я, разумеется, никуда не отпущу. Потому как вы у нас слишком ценный (смотрит выразительно) кадр.

Особист не знает о статусе доктора, поэтому командир как бы объясняет.

КОМАНДИР

Я не могу оставить отряд без единственного врача.



АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Да, но…

КОМАНДИР

Поэтому пойдут Иван и… мичман Сеня. Всё, не обсуждается.

ОСОБИСТ

И я пойду. С ними. Третьим.

КОМАНДИР

О как! (С прищуром) А ты уверен, майор?

ОСОБИСТ

Уверен, товарищ командир.

КОМАНДИР

Ну что ж… Тогда не в службу, а в дружбу — сходи разыщи Ваню и мичманкА и тащи сюда.

Особист, молча кивнув, уходит.



АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

А вот я как раз совсем не уверен, что это правильное решение.

КОМАНДИР

Ничего страшного, пущай проветрится. (Криво ухмыльнувшись) В случае чего, Иван за ним приглядит. Зато я хотя бы сутки отдохну от его энкавэдэшных закидонов… Ну что, товарищ полномочный, теперь твоя душенька довольна?

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Почти.

КОМАНДИР

Э-э, Александр свет Григорьевич, ты меня того, не пугай!

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Я и не пугаю. Просто… Штука в том, Алесь Петрович, что мы совсем ничего не знаем о свойствах этой воды: как её правильно хранить, при какой температуре. (С досадой, о наболевшем) Может статься, она вообще теряет свои качества при длительном хранении.



КОМАНДИР

Извини, но здесь я тебе ничем помочь не могу.

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Можете. (Командир удивлённо выгибает бровь) Мне чрезвычайно важно получить на руки хотя бы самый примитивный набор химреактивов. Список я составил.

Командир даже дар речи потерял. А потом ошеломлённо крякнул.

КОМАНДИР

А ничего, что ближайший отсюда магазин — он в райцентре? А это километров 40 отсюда будет. И то если напрямки, через болота, идти.

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

В магазине такие вещи не продаются. Только в аптеке.

КОМАНДИР

Нет, ты это сейчас серьёзно? Ты на самом деле просишь, чтобы я отправил человека с твоим списком в город?

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Я не прошу… Приказываю.

КОМАНДИР

О-хре-неть!.. (После долгой паузы) Хорошо. Азарёнок сходит.

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Спасибо, командир.

КОМАНДИР

Иди ты со своим «спасибо» знаешь куда?..



АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Знаю. Да, а почему именно Азарёнок?

КОМАНДИР

Потому что: а) он мой земляк, местный; б) его тесть служит в райцентровской аптеке провизором.

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ (Расцветая)

Алесь Петрович, дорогой мой, но ведь это же прекрасно!



Фото: Иллюстрация Максима Ляпунова Поделиться Поделиться





4.17. ЗМЕЕВО БОЛОТО. ОСТОРОВОК БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ. НАТ. УТРО

Почти в том месте, где Иван некогда сложил трупы убитых им немцев, — импровизированная братская могила. Сколоченный из двух досок крест, на поперечине которого через запятую перечислены шесть имён и званий, а на надмогильном песчаном бугорке, покрытом нацистским флагом, лежат шесть касок. Рядышком в землю воткнуты несколько лопат. Полукругом возле могилы стоят со скорбными лицами семеро солдат во главе с обер-ефрейтором Шлиманом (остальные где-то в караулах-дозорах). Шлиман, держа в руке пистолет, завершает читать молитву.



ШЛИМАН

…Denn Dein ist Das Reich Und die Kraft Und die Herrlichkeit In Ewigkeit. Amen*****

После этих слов обер-ефрейтор трижды стреляет в воздух из пистолета, затем прячет его в кобуру.

ШЛИМАН

А теперь — за работу. Люди фельдфебеля Краузе создали неплохой задел, но этого недостаточно. К 15:00 все четыре огневые точки на восточной оконечности острова должны быть полностью оборудованы и тщательно замаскированы. Проверять буду лично. Приступайте. И держите в своих башках старую солдатскую заповедь: если не окопаешься сам — тогда пуля закопает тебя.

Бойцы, забирая лопаты, молча расходятся.

4.18. РЕДКИЙ ЛЕС. НАТ. ДЕНЬ

Через редколесье движутся отправленные за водой трое: Иван (помимо винтовки за плечом, несёт два трофейных термоса), Особист с трофейным автоматом и морячок Семён (на нём, как обычно, выцветший тельник; тащит на закорках пустой молочный бидон литров на 20). Иван мрачен — ему не по душе компания Особиста. А вот Семён, наоборот, жизнерадостен. А потому балагурит без умолку, воспринимая полученное задание как лёгкую летнюю прогулку.



СЕМЁН

Короче! В Одессе, на Ланжероне, всплывает русалка с пацанёнком на руках, выползает с ним на пляж и интересуется у загорающих: таки вы мине не подскажете, как пройти на Канатную, 17, где живёт водолаз Жора?

Семён сам же и хохочет во всё горло. Иван невозмутим, а идущий позади Особист даже зол.

ОСОБИСТ

Гусев! Ты можешь хоть немного помолчать?! У меня от твоего гогота уже голова трещит!



Мичман Сеня обиженно оборачивается к майору.

СЕМЁН

Могу, товарищ майор. Чего ж...

Какое-то время троица идёт молча. Но потом Семён снова «включает звук».

СЕМЁН

Ванька, прикинь: подходит ко мне вчера наш доктор, достаёт фляжку — пей, мол, только один глоток. Ну, думаю, спиртягой угостить решил, хлебнул — а там вода.

ИВАН

И чего?

СЕМЁН

А того! Сёдня умываться стал, гля — мать моя Афродита Посейдоновна!

Демонстрирует руку — то место, где раньше была наколка (якорёк и имя КЛАВА). Сейчас там уже почти ничего не осталось от якоря, а из букв — еле читаемые «АВА».



СЕМЁН

Зырь! Видал аврал?! Якорь подчистую слез. А от Клавки одна «ава» осталась!

Иван пожимает плечами.

ИВАН

Вот и радуйся. Сам же говорил, что она тебе на берегу с «сапогом» изменила и замуж вышла.

СЕМЁН

А я и радуюсь. Как бы. Только… Как оно получилось-то, а?

ИВАН

Ты же воду из фляжки пил?

СЕМЁН

Пил.

ИВАН

Ну и вот.

СЕМЁН

Чего вот?

ИВАН

Вот потому нас с тобой за этой водой и отправили.

СЕМЁН (Озадаченно)

Не. Ни фига не понимаю… Может она того, минеральная? Типа нарзана?

Иван, не отвечая, останавливается, ставит термосы на землю. Его нагоняет Особист.

ОСОБИСТ

Почему остановились?

ИВАН

Дальше в открытую лучше бы не идти. (Показывает) Вон те две корабельные сосны, они у самой границы болота стоят. От них до Большого Змея метров 700 шлёпать. И все эти 700 — почитай как на ладони будем.

СЕМЁН

У кого на ладони-то? (Скалится) Ты же, говорят, всех тамошних гансов уконтрапупил?



ИВАН

Во-первых, не всех. А во-вторых, могли и новых нагнать.

Особист задумывается.

ОСОБИСТ

С них станется. Могли. (После паузы) И что ты предлагаешь?

ИВАН

Я вас у тех сосен оставлю, а сам разведать схожу. Есть там бродик один, неприметный. С западной стороны, километрах в четырёх отсюда. Если пусто на острове — оттуда сигнал подам.

СЕМЁН

Четыре, да по болоту? Эдак мы и до ночи не обернёмся. И охота тебе, Ванька, лишний раз пачкаться? (Всматривается) Лучше я вон на ту, что слева, сосну заберусь. На самую верхушку. Чем не разведка? И ходить никуда не надо.

ОСОБИСТ

А сумеешь? На верхушку-то?



Сомнения понятны: у выбранной Семёном сосны ветки растут не с самого низа, а начинаются метрах в пяти от земли. То есть для начала нужно вскарабкаться по стволу, обхватив его руками и ногами. Как по столбу за сапогами на деревенской ярмарке.



СЕМЁН

Обижаете, товарищ майор! Между прочим, свою учебную практику я проходил на четырёхмачтовом барке «Товарищ», который бывший Lauriston. А уж у того мачты всяко повыше.

Особист вопросительно смотрит на Ивана. Тому не очень нравится предложение Семёна, но он лишь неопределённо пожимает плечами: дескать, вы как бы главный — вам решать. И Особист принимает решение.

ОСОБИСТ

Давай, Гусев. Попробуй. Может, и в самом деле получится.

СЕМЁН

Да без проблем. Я ведь Гусев только потому, что родители удружили. А на деле мне бы лучше Чайкиным прозываться. Или Альбатросовым.

Мичман Сеня решительно шагает в направлении двух сосен. Иван и Особист идут следом.

4.19. ЗМЕЕВО БОЛОТО. ВОСТОЧНАЯ ОКРЕСТНОСТЬ ОСТРОВКА БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ. НАТ. ДЕНЬ

Один из созданных немцами «секретов» (огневых точек), обращённых в сторону Ганькиного Бора. Под сеткой-камуфляжем двое: стрелок-снайпер (Циглер) и пулемётчик. Через стекло прицела оптики Циглер наблюдает за противоположным берегом. Слышатся шаги, хруст веток под ногами — это из глубины острова к ним подходит Шлиман, ведомый посыльным. Циглер, продолжая наблюдать в оптику, предупреждает.



ЦИГЛЕР

Пригнитесь, господин обер-ефрейтор. Вас могут заметить с противоположного берега.

ШЛИМАН

Кто? Заметит? (Ложится рядом)

Циглер передаёт ему свою винтовку.

ЦИГЛЕР

Вторая сосна справа. Почти макушка.

Шлиман всматривается в оптику.

ШЛИМАН

О-ля-ля! С ума сойти! И как он умудрился так высоко забраться?

ЦИГЛЕР

Согласен, господин обер-ефрейтор, этот русский очень ловок. Обратите внимание: самый низ, кусты, те, что справа. Там ещё двое.

ШЛИМАН

Где-где? А! Да, вижу… (Азартно) Похоже, красные бандиты выслали разведчиков. (Бормочет) О чём-то подобном меня предупреждал майор фон Бергензее… Похоже, так и есть: поняв, что на север, через шоссе, им не пройти, бандиты прикидывают обратный манёвр — податься назад и далее, болотами, на юго-восток.



ЦИГЛЕР

Осмелюсь заметить: эта троица оборванцев больше походит на мародёров. (Поясняет) Убив людей Краузе, они вынесли с острова немалое количество вооружения и продовольствия. И теперь, похоже, вознамерились поживиться снова. Забрать остатки.



ШЛИМАН

Хм… Возможно, вы правы. В противном случае, это было бы… слишком дерзко. (Задумывается) Вы помните, Циглер, как устав велит поступать на войне с мародёрами?

ЦИГЛЕР

Так точно, господин обер-ефрейтор.

Шлиман возвращает ему винтовку.

ШЛИМАН

В таком случае тот, что на сосне, ваш. (Пулемётчику) Сразу после выстрела обершутце Циглера — причешите свинцом кусты и всё, что есть окрест. Патронов не жалеть. (Самодовольно) С сегодняшнего дня, пусть и временно, но это я — Отто Шлиман губернатор этого паршивого острова! А потому: не то что заходить, приближаться к нему на ружейный выстрел дозволяется лишь с моего позволения. А этим ублюдкам я такового не отдавал… (Циглеру) Вы готовы?

ЦИГЛЕР

Так точно.

ШЛИМАН

Если свалите полосатого с первого выстрела, на ужин получите двойную порцию шнапса.

Циглер стреляет, и Семён камнем падает на землю. Тотчас вступает «второй номер» — пулемётчик начинает беспощадно расстреливать кусты, за которыми залегли Иван и Особист.



Конец четвёртой серии

* старший солдат

** от нем. Tornister — «ранец» и Funkgerät — «радиостанция»

*** Ordnung muss sein (с нем. — «Порядок должен быть»). Афоризм, приписываемый Мартину Лютеру.

**** цитата из Ницше

***** Ибо есть у тебя царство, сила и слава во веки веков. Аминь.



