В Петербурге возбудили уголовное дело после смерти мальчика в Колпино

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели мальчика в Колпино. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба ведомства. Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил представить ему результаты доследственной проверки.

Как писала «Фонтанка», 10-летний мальчик умер в колпинской квартире после того, как к нему дважды приезжала скорая. Его мать рассказывала, что у сына были проблемы с ЖКТ из-за хронического заболевания, а о госпитализации речи не шло — медики якобы рекомендовали домашнее лечение. По данным Смольного, она категорически отказалась от госпитализации мальчика.

