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    В Петербурге возбудили уголовное дело после смерти мальчика в Колпино

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    Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели мальчика в Колпино. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба ведомства. Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил представить ему результаты доследственной проверки.

    Как писала «Фонтанка», 10-летний мальчик умер в колпинской квартире после того, как к нему дважды приезжала скорая. Его мать рассказывала, что у сына были проблемы с ЖКТ из-за хронического заболевания, а о госпитализации речи не шло — медики якобы рекомендовали домашнее лечение. По данным Смольного, она категорически отказалась от госпитализации мальчика.

    Известно, что мать погибшего привлекали по административной статье за невыполнение родительских обязанностей.

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