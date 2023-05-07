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    Бастрыкину отчитаются о результатах проверки по факту смерти мальчика после приезда скорой

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    Результаты доследственной проверки по факту гибели 10-летнего мальчика в Колпино представят главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Такое поручение дал председатель СК 7 мая.

    10-летний школьник скончался в квартире в Колпино после того, как к нему дважды приезжала скорая. Мальчика в течение суток мучили боли в животе. По словам матери, медики рекомендовали ему домашнее лечение, о госпитализации речи не шло. Петербурженка сама подписала отказ.

    В Смольном рассказали другую версию событий, согласно которой мать «категорически отказалась» от госпитализации сына.

    У мальчика было хроническое заболевание. Мать привлекали по административной статье за невыполнение родительских обязанностей.

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