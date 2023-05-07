Бастрыкину отчитаются о результатах проверки по факту смерти мальчика после приезда скорой

Результаты доследственной проверки по факту гибели 10-летнего мальчика в Колпино представят главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Такое поручение дал председатель СК 7 мая.



10-летний школьник скончался в квартире в Колпино после того, как к нему дважды приезжала скорая. Мальчика в течение суток мучили боли в животе. По словам матери, медики рекомендовали ему домашнее лечение, о госпитализации речи не шло. Петербурженка сама подписала отказ.



В Смольном рассказали другую версию событий, согласно которой мать «категорически отказалась» от госпитализации сына.

