Петербуржцам вновь показали военную технику на замершем Невском

Движение на Невском проспекте временно перекрыли около двух часов дня 8 мая ради проезда военной техники, которая готовится к завтрашнему параду Победы на Дворцовой. Это заметила и супервидовая камера «Фонтанки».
«Фонтанка.ру»
Мимо изумленных горожан проехали военные внедорожники, БТР и ракетные системы. Уже завтра утром техника примет участие в параде. Подробнее о том, каким он будет, читайте в нашем материале.
«Фонтанка» писала, что сегодня ради проезда военной техники перекрывали и движение по участку КАД. Долго ждать водителям не пришлось, но пробка в выходной день собралась серьезная. Ограничения в центре сегодня и завтра тоже будут. О них мы писали тут.