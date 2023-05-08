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    Петербуржцам вновь показали военную технику на замершем Невском

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    7 комментариев

    Движение на Невском проспекте временно перекрыли около двух часов дня 8 мая ради проезда военной техники, которая готовится к завтрашнему параду Победы на Дворцовой. Это заметила и супервидовая камера «Фонтанки».

    «Фонтанка.ру»

    Мимо изумленных горожан проехали военные внедорожники, БТР и ракетные системы. Уже завтра утром техника примет участие в параде. Подробнее о том, каким он будет, читайте в нашем материале.

    «Фонтанка» писала, что сегодня ради проезда военной техники перекрывали и движение по участку КАД. Долго ждать водителям не пришлось, но пробка в выходной день собралась серьезная. Ограничения в центре сегодня и завтра тоже будут. О них мы писали тут.

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    Комментарии 7

    Гость08 Мая 2023 в 16:38
    А Арматы не будет?
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