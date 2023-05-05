Комитет по транспорту рассказал, какие улицы перекроют в Петербурге на майские

Празднование Дня Победы 9 мая не только удлинило предстоящие выходные до четырех дней, но и внесло изменения в схему движения транспорта в Петербурге. Улицы будут перекрывать не только в центре, сообщает 5 мая пресс-служба комитета по транспорту.

Суббота, 6 мая С 10:00 до 13:00 будет запрещено движение транспорта по Пражской улице на участке от проспекта Славы до улицы Белы Куна. С 11:00 до 14:00 закроют проспект Славы на участке от Софийской улицы до Бухарестской улицы. Воскресенье, 7 мая С 7:00 до 12:30 перекроют движение по набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, Миллионной улице, набережной Зимней канавки, Дворцовой набережной, Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекта, Адмиралтейской набережной, Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда, проезду вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади.

С 00:00 до 23:59 ограничат движение по Крестовскому проспекту в направлении от Рюхиной улицы к Южной дороге. Понедельник, 8 мая С 15:00 до 16:30 для проезда закроют Дворцовый проезд, Адмиралтейский проспект от Гороховой улицы до Невского проспекта, Адмиралтейскую набережную, Невский проспект от Садовой улицы до Дворцового проезда. С 15:00 8 мая и до 12:30 9 мая перекроют проезд вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади, набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, Миллионной улице, набережной Зимней канавки, Дворцовой набережной.

С 23:00 8 мая до 22:30 9 мая перекроют движение по Самсониевской площади и Самсониевской улице от дома 3 до Санкт-Петербургского проспекта. Вторник, 9 мая С 00:00 до 23:59 перекроют улицу Савиной в направлении от Петровской площади к Большому Петровскому мосту, набережную Гребного канала в направлении от Бодрова переулка к Северной дороге, Крестовский проспект в направлении от Рюхиной улицы к Южной дороге, Южную дорогу в направлении от Крестовского проспекта к Теннисной аллее, Северную дорогу в направлении от Бодрова переулка к Велосипедной аллее.

С 8:30 до 23:00 закроют проезд по Коммунистической улице вдоль Якорной площади от Овражного парка до Советского моста и на перекрестке улицы Рошаля с Советской улицей в сторону Коммунистической улицы (Советский мост). С 9:30 до 13:00 будут закрыты Санкт‑Петербургский проспект от Рубинштейнской улицы до Разводной улицы и Петергофская улица от Заячьего проспекта до Санкт‑Петербургского проспекта. С 9:00 до 12:30 перекроют движение по Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекта, Адмиралтейской набережной, Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда.

С 16:00 до 23:59 для проезда закроют улицу Рюхина от проезда вдоль дома 1 по Кемской улице до Морского проспекта, набережную Мартынова от Рюхиной улицы до набережной Гребного канала, Теннисную аллею в направлении от Южной дороги, Велосипедную аллею в направлении от Северной дороги, Яхтенную улицу от улицы Савушкина до Яхтенного моста, Приморский проспект от Беговой улицы до Яхтенной улицы. С 21:45 до 22:30 перекроют Пролетарскую улицу от улицы Вавилова до Большого Ижорского моста, Большой Ижорский мост, улицу Ремизова от Большого Ижорского моста до Тверской улицы, Красную улицу от улицы Ижорского Батальона до набережной Комсомольского канала, набережную Комсомольского канала от улицы Культуры до Соборной улицы, Соборную улицу от бульвара Свободы до улицы Труда, бульвар Свободы от Соборной улицы до Советского бульвара, бульвар Победы от бульвара Свободы до проспекта Ленина, Адмиралтейскую улицу от Советского бульвара до Пролетарской улицы.