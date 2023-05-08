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    «Стоит машина с мигалкой и никого не пропускает». На КАД в Ломоносовском районе гигантская пробка

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    Огромный затор внезапно образовался на внешней стороне 87-го км КАД в Ломоносовском районе Ленобласти у поселка Новоселье. Корреспондент «Фонтанки», застрявшая там около половины первого дня 8 мая, рассказывает, что дорога перекрыта полицией.

    «Фонтанка.ру»

    Судя по «Яндексу», движения нет как на участке КАД, так и в самом поселке. Серьезный затор и на Красносельском шоссе в обе стороны.

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    «За моей спиной пробка уже, наверное, больше километра. Народ не знает и встревает пачками. Причем встречное направление едет нормально», — говорит журналистка «Фонтанки».

    Обновление:

    Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», дорогу временно перекрыли для прохода военной техники, сейчас движение возобновлено.

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