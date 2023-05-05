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    Верить календарю или глазам? Как выглядят областные трассы

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    Дорожные службы Ленобласти вспомнили зимние навыки и достали соответствующую технику. Вот так утром 5 мая выглядели региональные трассы в Волховском районе, у села Паша, и в Ломоносовском районе.

    читатель «Фонтанки»

    Напомним, снегопад прошёл и в Петербурге, и в области. Самый высокий снежный покров зафиксировала метеостанция посёлка Вознесенье на востоке региона — 4 сантиметра. Некоторые автомобилисты не справились с последствиями снегопада.

    Областные дорожники ждут сообщений от автомобилистов в своём телеграм-канале, также можно звонить на горячую линию 8–812–251–42–84

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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