Верить календарю или глазам? Как выглядят областные трассы

Дорожные службы Ленобласти вспомнили зимние навыки и достали соответствующую технику. Вот так утром 5 мая выглядели региональные трассы в Волховском районе, у села Паша, и в Ломоносовском районе.
читатель «Фонтанки»
Напомним, снегопад прошёл и в Петербурге, и в области. Самый высокий снежный покров зафиксировала метеостанция посёлка Вознесенье на востоке региона — 4 сантиметра. Некоторые автомобилисты не справились с последствиями снегопада.
Областные дорожники ждут сообщений от автомобилистов в своём телеграм-канале, также можно звонить на горячую линию 8–812–251–42–84