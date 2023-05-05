    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 0

    2 м/с, сев

    770мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd78.61eur87

    Toyota и KIA раскидало на мокрой от снега дороге у Старой Ладоги, есть пострадавший

    841
    обсудить
    Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
    ПоделитьсяПоделиться

    Лобовое ДТП с пострадавшим произошло утром 5 мая в Волховском районе Ленобласти. На кадрах с места аварии — словно снова зима.

    Около села Старая Ладога лоб в лоб столкнулись легковые автомобили Toyota и KIA, сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО. Обе машины получили сильные повреждения. «КИА» от удара отлетела на обочину, а «Тойоту» выкинуло в кювет.

    ПоделитьсяПоделиться

    В результате столкновения пострадала водитель KIA. Прибывшие на место спасатели поисково-спасательного отряда Новой Ладоги деблокировали ее из машины и передали сотрудникам скорой помощи.

    Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ленинградская областьДТП
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close