Toyota и KIA раскидало на мокрой от снега дороге у Старой Ладоги, есть пострадавший

Лобовое ДТП с пострадавшим произошло утром 5 мая в Волховском районе Ленобласти. На кадрах с места аварии — словно снова зима.
Около села Старая Ладога лоб в лоб столкнулись легковые автомобили Toyota и KIA, сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО. Обе машины получили сильные повреждения. «КИА» от удара отлетела на обочину, а «Тойоту» выкинуло в кювет.
В результате столкновения пострадала водитель KIA. Прибывшие на место спасатели поисково-спасательного отряда Новой Ладоги деблокировали ее из машины и передали сотрудникам скорой помощи.