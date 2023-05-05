«Русские долго запрягают…» Лавров заявил, что Россия действиями ответит на атаку на Кремль

Россия не разговорами, а конкретными действиями ответит на атаку украинских беспилотников на Кремль. Об этом 5 мая заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран — членов ШОС.



По его словам, Киев не мог решить атаковать Кремль без согласия «хозяев», пишет ТАСС. «Мы будем отвечать не разговорами о том, Casus belli это или нет, а будем отвечать конкретными действиями», — сказал Лавров.



При этом он добавил, что у России «терпения много» и напомнил пословицу: «Русские долго запрягают, но быстро едут».

