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    «Русские долго запрягают…» Лавров заявил, что Россия действиями ответит на атаку на Кремль

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    Россия не разговорами, а конкретными действиями ответит на атаку украинских беспилотников на Кремль. Об этом 5 мая заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран — членов ШОС.

    По его словам, Киев не мог решить атаковать Кремль без согласия «хозяев», пишет ТАСС. «Мы будем отвечать не разговорами о том, Casus belli это или нет, а будем отвечать конкретными действиями», — сказал Лавров.

    При этом он добавил, что у России «терпения много» и напомнил пословицу: «Русские долго запрягают, но быстро едут».

    Атака украинских беспилотников на Кремль произошла в ночь на 3 мая. Официально о ней сообщили в среду днем. Пресс-служба президента назвала инцидент спланированной террористический акцией и покушением на главу государства. Было возбуждено уголовное дело о теракте. «Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», — добавили в Кремле. Президент Украины Владимир Зеленский отрицает причастность Киева к произошедшему. Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что не может подтвердить сообщения об атаке, а заявления Москвы, по его мнению, нужно «делить на два».

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