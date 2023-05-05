Центр Москвы временно остался без каршеринга

Каршеринговые сервисы не будут начинать и завершать аренду в центре Москвы до 10 мая, сообщили в дептрансе столицы.
Как говорится в сообщении в официальном канале департамента в Telegram 5 мая, в центральной части города «в связи с проведением мероприятий» до 10 мая будет ограничен доступ к сервисам краткосрочной аренды автомобилей. Функция начала и завершения аренды будет недоступна.
Накануне о сбоях в работе GPS в столице сообщал каршеринговый сервис «Ситидрайв». В Петербурге читатели «Фонтанки» также заметили проблемы с навигацией — самокаты отправились «плавать» в реке, а водителей с Васильевского острова унесло в Пулково.