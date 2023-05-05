    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, с-з

    768мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd78.61eur87

    Центр Москвы временно остался без каршеринга

    883
    3 комментария

    Каршеринговые сервисы не будут начинать и завершать аренду в центре Москвы до 10 мая, сообщили в дептрансе столицы.

    Фото: Скрин Яндекс.Драйв
    ПоделитьсяПоделиться

    Как говорится в сообщении в официальном канале департамента в Telegram 5 мая, в центральной части города «в связи с проведением мероприятий» до 10 мая будет ограничен доступ к сервисам краткосрочной аренды автомобилей. Функция начала и завершения аренды будет недоступна.

    Фото: Дептранс Москвы
    ПоделитьсяПоделиться

    Накануне о сбоях в работе GPS в столице сообщал каршеринговый сервис «Ситидрайв». В Петербурге читатели «Фонтанки» также заметили проблемы с навигацией — самокаты отправились «плавать» в реке, а водителей с Васильевского острова унесло в Пулково.

    Фото: Скрин Яндекс.Драйв
    Фото: Дептранс Москвы

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КаршерингКаршеринг в МосквеАренда автомобилей
    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close