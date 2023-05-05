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    Десятки людей толкали автомобили, мешающие пожарным на Советском. Досталось и полиции

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    Пятеро водителей не найдут свои машины там, где их оставили, после пожара в Невском районе Петербурга. В их числе полицейские.

    Подробности ночного происшествия, взбудоражившего жителей Советского проспекта, «Фонтанке» 5 мая показал читатель. Он один из тех, кто освобождал дорогу к горевшей в доме №41 квартире. Таких было порядка сорока человек.

    читатель «Фонтанки»

    Как рассказал читатель, сдвинуть удалось пять автомобилей, один из них — мигающий проблесковыми маячками служебный транспорт. Полицейские, как говорят, поспешили осматривать территорию.

    Пожар в квартире 23-этажного дома разгорелся за полтора часа до полуночи пятницы. Прилетевшие на вызов спасатели угодили в запаркованный двор и получили коллективную помощь.

    Рая Бахвалова

    По данным МЧС, квартиру потушили в 23:40. Одна комната обгорела по всей площади, без пострадавших обошлось.

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    Невский районПожар
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