Десятки людей толкали автомобили, мешающие пожарным на Советском. Досталось и полиции

Пятеро водителей не найдут свои машины там, где их оставили, после пожара в Невском районе Петербурга. В их числе полицейские.
Подробности ночного происшествия, взбудоражившего жителей Советского проспекта, «Фонтанке» 5 мая показал читатель. Он один из тех, кто освобождал дорогу к горевшей в доме №41 квартире. Таких было порядка сорока человек.
читатель «Фонтанки»
Как рассказал читатель, сдвинуть удалось пять автомобилей, один из них — мигающий проблесковыми маячками служебный транспорт. Полицейские, как говорят, поспешили осматривать территорию.
Пожар в квартире 23-этажного дома разгорелся за полтора часа до полуночи пятницы. Прилетевшие на вызов спасатели угодили в запаркованный двор и получили коллективную помощь.
Рая Бахвалова
По данным МЧС, квартиру потушили в 23:40. Одна комната обгорела по всей площади, без пострадавших обошлось.