Десятки людей толкали автомобили, мешающие пожарным на Советском. Досталось и полиции

Пятеро водителей не найдут свои машины там, где их оставили, после пожара в Невском районе Петербурга. В их числе полицейские.

Подробности ночного происшествия, взбудоражившего жителей Советского проспекта, «Фонтанке» 5 мая показал читатель. Он один из тех, кто освобождал дорогу к горевшей в доме №41 квартире. Таких было порядка сорока человек.