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    Жители помогли расчётам добраться до пожара на Советском. Квартиру потушили

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    Несколько десятков местных жителей помогали пожарным добраться до ЖК в Невском районе Петербурга, где 4 мая загорелась квартира. По предварительным данным, без пострадавших обошлось.

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    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на Советском проспекте, 41, поступил на пульт дежурного в 22:31. Через час и девять минут силами семнадцати пожарных его ликвидировали.

    В однокомнатной квартире обгорела комната площадью 17 квадратных метров.

    «Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.

    Дарья Лушкина

    О том, как непросто четырём расчетам было добраться до высотки, рассказывали местные жители. Поздним вечером во дворе едва ли можно было найти свободное место для парковки. Протиснуться между автомобилями и не повредить их спецмашинам удавалось с трудом. На помощь пришли жильцы.

    Рая Бахвалова

    Пока одни в домовых чатах предлагали обогреть эвакуировавшихся, другие вручную освобождали дорогу. Общие усилия попали на видео. Машины толкали около сорока человек, рассказал «Фонтанке» один из участвовавших.

    Проехать к дому до сих пор сложно. Пробка тянется от Шлиссельбургского проспекта, проезд по одной полосе, рассказывает добавляет жительница Советского проспекта Дарья.

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    ПожарМЧСНевский район
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