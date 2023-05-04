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    На Советском руками расталкивают машины, чтобы помочь пожарным добраться до горящей квартиры

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    Квартира вспыхнула в Невском районе Петербурга поздним вечером 4 мая. Местные жители расчищают путь пожарным вручную. Видео совместных усилий с «Фонтанкой» поделились жители Советского проспекта.

    телеграм-канал Чат Моя Усть-Славянка

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    Сигнализацию во второй парадной дома №41 услышали около половины одиннадцатого часа вечера.

    Вскоре жильцы уже звонили в экстренные службы — горела квартира на одном из верхних этажей высотки.

    Пожарные приехали быстро, но подобраться к дому оказалось не просто. Двор заставлен автомобилями. Сирены под окнами разбудили не всех владельцев, и жители толкают машины вручную на фоне пламени, которое вырывается из окна.

    телеграм-канал Чат Моя Усть-Славянка

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