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    «Политических конфликтов нет». «Фонтанка» поговорила с экс-депутатом, лишенным машины из-за странностей с доходами

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    Алексей Стариков, чью машину обратили в доход государства по решению суда, недавно сложил полномочия депутата муниципального округа «Балканский». Об этом он сообщил 4 мая «Фонтанке».

    По словам Старикова, он занялся бизнесом, поэтому на общественные дела времени уже не остается. На вопросы по поводу суда он отвечать отказался, лишь отметив, что политических конфликтов ни с кем не имеет. В муниципалитет Стариков избирался от КПРФ, в 2021 году он задекларировал доход в 227 тысяч, а его супруга — в 10 тысяч.

    Ранее стало известно, что Volkswagen Touareg Старикова обратили в доход государства, потому что у прокуратуры возникли претензии к несоответствию доходов его семьи и расходов на покупку машины и квартиры. Суд удовлетворил иск только в отношении автомобиля.

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