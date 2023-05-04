«Политических конфликтов нет». «Фонтанка» поговорила с экс-депутатом, лишенным машины из-за странностей с доходами

Алексей Стариков, чью машину обратили в доход государства по решению суда, недавно сложил полномочия депутата муниципального округа «Балканский». Об этом он сообщил 4 мая «Фонтанке».



По словам Старикова, он занялся бизнесом, поэтому на общественные дела времени уже не остается. На вопросы по поводу суда он отвечать отказался, лишь отметив, что политических конфликтов ни с кем не имеет. В муниципалитет Стариков избирался от КПРФ, в 2021 году он задекларировал доход в 227 тысяч, а его супруга — в 10 тысяч.

