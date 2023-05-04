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    Расходы не сошлись с доходами. Депутат петербургского МО лишился машины в пользу государства

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    Фрунзенский райсуд Петербурга рассмотрел иск прокурора к депутату муниципального округа «Балканский» Алексею Старикову и его супруге. В итоге в доход РФ обратили Volkswagen Touareg, принадлежавший депутату.

    О подробностях иска 4 мая сообщает объединенная пресс-служба судов города. Прокурор утверждал, что расходы семьи Старикова по покупке машины и квартиры не соответствуют доходам, и просил обратить в пользу государства и то, и другое.

    Суд установил, что совокупный задекларированный доход семьи депутата на 3,8 миллиона меньше понесенных расходов. Стариковы говорили, что получили деньги в подарок и в долг от близких родственников, а также упоминали о семейных сбережениях, но смогли обосновать суду только получение чуть больше 3 миллионов.

    Суд обратил в доход государства только машину, но не квартиру.

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