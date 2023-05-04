США заявили о непричастности к атаке беспилотников на Кремль

США заявили, что не имеют отношения к атаке беспилотников на Кремль. В Белом доме отметили, что не владеют информацией о том, кто мог за ней стоять, пишет 4 мая РИА Новости.



Там также добавили, что Вашингтон не поощряет атаки на отдельных лидеров.



Пресс-секретарь президента России Владимира Путина, говоря о том, кто может стоять за атакой беспилотников, упомянул Вашингтон, назвав «смехотворными» попытки США откреститься от ситуации. Дмитрий Песков сказал, что «определение целей, определение средств — это всё диктуется Киеву из Вашингтона».

