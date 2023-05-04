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    США заявили о непричастности к атаке беспилотников на Кремль

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    США заявили, что не имеют отношения к атаке беспилотников на Кремль. В Белом доме отметили, что не владеют информацией о том, кто мог за ней стоять, пишет 4 мая РИА Новости.

    Там также добавили, что Вашингтон не поощряет атаки на отдельных лидеров.

    Пресс-секретарь президента России Владимира Путина, говоря о том, кто может стоять за атакой беспилотников, упомянул Вашингтон, назвав «смехотворными» попытки США откреститься от ситуации. Дмитрий Песков сказал, что «определение целей, определение средств — это всё диктуется Киеву из Вашингтона».

    Атака украинских беспилотников на Кремль произошла в ночь на 3 мая. Официально о ней сообщили в среду днем. Пресс-служба президента назвала инцидент спланированной террористический акцией и покушением на главу государства. Было возбуждено уголовное дело о теракте. «Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», — добавили в Кремле. Президент Украины Владимир Зеленский отрицает причастность Киева к произошедшему. Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что не может подтвердить сообщения об атаке, а заявления Москвы, по его мнению, нужно «делить на два».

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